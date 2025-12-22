Έκτακτη ολομέλεια στη Βουλή - Στην ατζέντα φορολογική μεταρρύθμιση και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Ecommbx
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

 22.12.2025 - 07:03
Ενώπιον έκτακτης συνεδρίας της Ολομέλειας της Βουλής που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 10.00, τίθενται η δέσμη των νομοσχεδίων για υλοποίηση της φορολογικής μεταρρύθμισης ως επίσης και οι κανονισμοί για αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Σε έκθεσή της για το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, αναφέρει ότι αφού έλαβε υπόψη όλα όσα τέθηκαν ενώπιόν της και, επιφυλασσόμενη του δικαιώματός της για υποβολή τροπολογιών, αποφάσισε ομόφωνα να προωθήσει στην Ολομέλεια του σώματος προς ψήφιση τα πέντε από τα έξι νομοσχέδια της φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως αυτά τελικά τροποποιήθηκαν.

Για το νομοσχέδιο, που αφορά την τροποποίηση του νόμου περί Χαρτοσήμων, η Επιτροπή αποφάσισε όπως αυτό μην προωθηθεί προς ψήφιση από την Ολομέλεια του σώματος, καθότι, λαμβάνοντας υπόψη τα όσα διημείφθησαν, έκρινε ορθότερη την κατάθεση προς εξέταση υπό τη μορφή του επείγοντος σχετικών προτάσεων νόμου με τις οποίες θα προτείνεται η πλήρης κατάργηση των τελών χαρτοσήμων.

Η δέσμη των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης περιλαμβάνει την αναθεώρηση των φορολογικών συντελεστών και την ελάφρυνση του φορολογικού βάρους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, την παραχώρηση στοχευμένων ελαφρύνσεων βάσει κοινωνικών κριτηρίων, την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας, την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής, καθώς και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Τα πέντε νομοσχέδια που θα τεθούν ενώπιον της Ολομέλειας τροποποιούν τους νόμους σε σχέση με την φορολογία του εισοδήματος, την έκτακτη Εισφορά για την Άμυνα, την φορολογία Κεφαλαιουχικών Κερδών, την βεβαίωση και είσπραξη φόρων και την είσπραξη φόρων.

Στη συνεδρία, σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας, θα τεθούν και δύο προτάσεις νόμου του ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, που αφορούν τη φορολόγηση ακίνητης ιδιοκτησίας και την επιβολή εταιρικού τέλους.

Σκοπός της τροποποίησης του νόμου περί Φορολογίας Ακινήτου Ιδιοκτησίας Νόμου, είναι να επιβληθεί ετήσιος φόρος ακίνητης ιδιοκτησίας, ύψους ενός τοις χιλίοις (1‰), επί ακίνητης περιουσίας συνολικής αξίας άνω των τριών εκατομμύριων ευρώ (€3.000.000).

Σκοπός της δεύτερης πρότασης νόμου του κ. Στεφάνου είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε να εφαρμοστεί δίκαιο, αναλογικό και κλιμακωτό σύστημα επιβολής ετήσιου τέλους στις εγγεγραμμένες εταιρείες.

Επιπλέον, ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής θα τεθεί σήμερα το νομοσχέδιο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας και οι κανονισμοί για αξιολόγηση των Εκπαιδευτικών και Εκπαιδευτικού Έργου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, αλλά και πρόταση νόμου του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά, για το νομοσχέδιο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Σκοπός του υπό αναφορά νομοσχεδίου είναι η τροποποίηση του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, ώστε να συνάδει με την εισαγωγή του νέου συστήματος αξιολόγησης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτικού έργου, που προωθείται με τους προτεινόμενους κανονισμούς.

Επίσης, σκοπός των προτεινόμενων κανονισμών, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 76 του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου, είναι η θέσπιση νέου κανονιστικού πλαισίου που να ρυθμίζει την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο και τους κανονισμούς, καθώς και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας, με την εισαγωγή του νέου συστήματος αξιολόγησης επιδιώκεται πρωτίστως η αντιμετώπιση των αδυναμιών και στρεβλώσεων του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης, το οποίο εφαρμόζεται εδώ και 50 περίπου χρόνια, μέσω της υιοθέτησης ενός ευέλικτου και δίκαιου συστήματος το οποίο είναι σχεδιασμένο να προσφέρει την κατάλληλη και συνεχή επιμόρφωση στους εκπαιδευτικούς.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι με το εν λόγω σύστημα διασφαλίζεται η βελτίωση της ποιότητας και των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας και της μάθησης, η έγκαιρη παρέμβαση, η βελτίωση της στήριξης των εκπαιδευτικών, η συνεχής επαγγελματική τους μάθηση και η παροχή κινήτρων για διάκριση και επιβράβευση των ικανών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, το νέο σύστημα θα βοηθήσει στην εμπέδωση της αξιοκρατίας, στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας, σημειώνεται.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

