Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδα«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις»: Ζητούσαν από τους μαθητές-βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος
ΕΛΛΑΔΑ

«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις»: Ζητούσαν από τους μαθητές-βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος

 21.12.2025 - 20:10
«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις»: Ζητούσαν από τους μαθητές-βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος

Σοκάρουν οι διάλογοι της σπείρας που διακινούσε ναρκωτικά μέσα σε σχολεία με τις Αρχές να έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 6 ανηλίκων και 6 ενηλίκων.

Οι ανήλικοι μαθητές που φαίνεται να πωλούσαν ναρκωτικά, κοκαΐνη και κάνναβη ακόμα και μέσα στα σχολεία. Σε έναν από τους διαλόγους ακούγεται ένας από τους διακινητές να μιλά με ανήλικο που εκείνη την ώρα κάνει μάθημα. Ο διακινητής ακούγεται να δίνει εντολή στον μαθητή να φύγει από το σχολείο και σε 5 λεπτά να βρίσκεται κάπου αλλού.

Μέλος: Πού είσαι;

Ανήλικος: Σχολείο.

Μέλος: Έξι του μήνα έχει διακόσια ευρώ να φέρεις να ξέρεις. Ωραία χωρίς πολλά πολλά μπρο, μην μου ζαλίζεις τα α@@@ έχω σχολείο έχω το ένα έχω το άλλο. Πηδάς τα κάγκελα. Πας παίρνεις ένα λεπτάκι και τσακίζεσαι και το φέρνεις εκεί στην πλατεία.

Ανήλικος: Σε πόση ώρα;

Μέλος: Σε μαξ πέντε λεπτά να είσαι εκεί. Γιατί αν δεν είσαι σε πέντε λεπτά σου ορκίζομαι θα φας πολύ ξύλο, μπρο.

dialogoi sxoleio

Σε άλλη συνομιλία ακούγεται και πάλι ένα από τα βασικά μέλη να μιλά με έναν διακινητή που είναι ανήλικος.

Μέλος: Ρε βλάκα θα σου γ… το σπίτι ρε βλάκα του έχω πει εγώ ποτέ μαλακίες μη σου…

Ανήλικος: Όχι.

Μέλος: Μην μου λες «ακατάληπτο», δεν σου τα έδωσα εγώ όταν σου είχα πει αύριο.

Ανήλικος: Εντάξει, εντάξει.

Μέλος: Μην μου ζαλίζεις τα @@ εγώ δεν είμαι ούτε Ο. ούτε Σ. όταν λέμε αύριο αύριο. Απλά θέλω να το πάω σε έναν φίλο μου επειδή είναι σχολείο.

Ανήλικος: Εντάξει.

Μέλος: Ωραία σε πέντε λεπτά να είσαι εκεί αδερφέ, άμα δεν είσαι ορκίζομαι θα (ακατάληπτο), δεν σου κάνω πλάκα.

dialogoi sxoleio

Σε άλλο σημείο έχουν μια διαφωνία για ένα τρίτο άτομο με έναν μέλος να λέει πως του χρωστάει 200 ευρώ και πρέπει γρήγορα να τα φέρει, ενώ στη συνέχεια περιγράφει ένα περιστατικό όπου όπως λέει «μας έκανε ρεζίλι».

dialogoi sxoleio 

dialogoi sxoleio

Στη συνέχεια ακούγονται νέες απειλές και βρισιές για χρήματα.

dialogoi sxoleio

Ο τόπος δράσης τους ήταν η Νέα Φιλαδέλφεια, η Νέα Χαλκηδόνα και τα Άνω Πατήσια. Όλοι αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη.

ΠΗΓΗ: Newsit.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή οδοντίατρος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειάς του -Φωτογραφία
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο
«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις»: Ζητούσαν από τους μαθητές-βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη
VIDEO: Γαϊδούρι «έκλεψε τις παραστάσεις» με τις μεταμεσονύχτιες Χριστουγεννιάτικες βόλτες του σε κεντρικό δρόμο
Ψάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Πάρτε ομπρέλες: Πότε και σε ποιές περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη

 21.12.2025 - 19:46
Επόμενο άρθρο

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

 21.12.2025 - 20:36
Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

  •  21.12.2025 - 16:24
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

  •  21.12.2025 - 21:04
Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

  •  21.12.2025 - 20:36
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

  •  21.12.2025 - 17:16
Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

  •  21.12.2025 - 21:25
Πρώτο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί ο Μακρόν - Το νέο αεροπλανοφόρο, η στρατιωτική ενίσχυση και ο ρόλος «κλειδί»

Πρώτο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί ο Μακρόν - Το νέο αεροπλανοφόρο, η στρατιωτική ενίσχυση και ο ρόλος «κλειδί»

  •  21.12.2025 - 21:50
Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

  •  21.12.2025 - 16:41
Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

  •  21.12.2025 - 18:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα