Πάρτε ομπρέλες: Πότε και σε ποιές περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάρτε ομπρέλες: Πότε και σε ποιές περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη

 21.12.2025 - 19:46
Πάρτε ομπρέλες: Πότε και σε ποιές περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη

Χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί μερικώς συννεφιασμένος και ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως τις απογευματινές ώρες. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη και τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 βαθμούς στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς και τοπικά μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ στα ψηλότερα ορεινά δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή κατά το τριήμερο και θα παραμείνει λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Ψάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες

 21.12.2025 - 19:20

 21.12.2025 - 19:20
«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις»: Ζητούσαν από τους μαθητές-βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος

 21.12.2025 - 20:10

 21.12.2025 - 20:10
