Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΨάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ψάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες

 21.12.2025 - 19:20
Ψάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες

Η Λευκωσία, ντυμένη στα γιορτινά της, γίνεται το απόλυτο σκηνικό για να ζήσεις μαζί με τα αγαπημένα σου άτομα αυτήν τη μαγική εποχή του χρόνου, με φόντο τα παλιά αρχοντικά της, που μεταμορφώθηκαν σε κτήρια-κόσμημα, τα στολισμένα στενάκια της πόλης, τους πεζόδρομους και τις πλατείες που λάμπουν.

Η δε Παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι από τις λίγες νύχτες του χρόνου όπου ο προορισμός παίζει καθοριστικό ρόλο. Μπορεί να θέλεις μία κλασική επιλογή για έξοδο ή να ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό όπου εκεί θα απολαύσεις εκλεπτυσμένα μενού και γιορτινή ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική και καλή εξυπηρέτηση. Ένα μέρος που να γεφυρώνει το παλιό με το νέο, γεμίζοντας τις στιγμές σου με λάμψη, αισιοδοξία και χαρά.

Αν λοιπόν, σχεδιάζεις να μοιραστείς τη ζεστασιά αυτών των στιγμών με την οικογένεια, είτε να δημιουργήσεις νέες αναμνήσεις με φίλους, η πρωτεύουσα προσφέρει άπειρες επιλογές για να κάνεις τις φετινές γιορτές μοναδικές. Ωστόσο η παρακάτω επιλογή φαντάζει ως η ιδανική, μιας και συνδυάζει την αυθεντική φιλοξενία με την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια.

Ο λόγος για το Amyth Nicosia, το μοναδικό boutique hotel της πρωτεύουσας, το οποίο μεταμορφώθηκε σε ένα φωτεινό σκηνικό εορταστικής μαγείας, προσκαλώντας τους επισκέπτες του να ζήσουν μια γιορτινή απόδραση γεμάτη λάμψη, ζεστασιά και μαγεία.

Amyth New Year&#x27;s Eve.jpg

Και πιο συγκριμένα το εντυπωσιακό Amyth Kouzina που βρίσκεται στο ισόγειο του Αmyth οf Nicosia, είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης για ένα αξέχαστο ρεβεγιόν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Με ζεστή ατμόσφαιρα, το τζάκι να σιγοκαίνει και τη μαγεία των γιορτών να απλώνεται μπροστά σου, υπόσχεται να σου χαρίσει κορυφαίες εμπειρίες φαγητού και ψυχαγωγίας.

Για το τελευταίο βράδυ της χρονιάς, και την υποδοχή του νέου έτους, λοιπόν, η ομάδα του ξενοδοχείου ετοίμασε ένα εκλεκτό, 6-course gala dinner σχεδιασμένο για μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία. Η βραδιά κορυφώνεται με μια εορταστική πρόποση με ροζέ σαμπάνια τα μεσάνυχτα, σηματοδοτώντας με στυλ την έλευση του νέου χρόνου. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς αναλαμβάνει ο DJ Marios Chrysanthou, δημιουργώντας μια δυναμική και λαμπερή ατμόσφαιρα που θα σας συνοδεύσει μέχρι την αντίστροφη μέτρηση και θα συνεχιστεί και μετά την αλλαγή του χρόνου.

amyth new year.jpg

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ: Αν επιθυμείς να ζήσεις στο 100% τη γιορτινή εμπειρία, το Amyth Nicosia προσφέρει μοναδικά πακέτα διαμονής που συνδυάζουν πολυτέλεια, άνεση και προνομιακές τιμές. Όχι αλήθεια, υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το να ξυνπήσεις με θέα την παλιά Λευκωσία και να ξεκινήσεις τη μέρα σου με ένα απολαυστικό πρωινό στο ανάλογο εορταστικό mood;

Κλείσε τώρα τη θέση σου για το ρεβεγιόν στο Amyth Nicosia και άφησε την ομάδα του να φροντίσει κάθε λεπτομέρεια. Είτε για μια βραδιά γεμάτη γεύσεις και θέα, είτε για μια πλήρη διαμονή πολυτέλειας. Η απόφαση, δική σου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσεις τέλεια.

 

Για κρατήσεις και πληροφορίες, τηλ: +357 22888400, bit.ly/Holiday_Events_Reservations
Ανακαλύψτε το festive calendar, στο bit.ly/Amyth-Festive-Calendar

Amyth of Nicosia: Πατριάρχου Γρηγορίου 29, 1016 Λευκωσία.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή οδοντίατρος στην Κύπρο - Η παράκληση της οικογένειάς του -Φωτογραφία
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο
«Έχεις 200 ευρώ να φέρεις»: Ζητούσαν από τους μαθητές-βαποράκια να «σπρώχνουν» ναρκωτικά την ώρα του μαθήματος
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη
VIDEO: Γαϊδούρι «έκλεψε τις παραστάσεις» με τις μεταμεσονύχτιες Χριστουγεννιάτικες βόλτες του σε κεντρικό δρόμο
Ψάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

 21.12.2025 - 18:55
Επόμενο άρθρο

Πάρτε ομπρέλες: Πότε και σε ποιές περιοχές αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Αναλυτική πρόγνωση μέχρι την Πέμπτη

 21.12.2025 - 19:46
Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Δεν μπορούμε να επιλέγουμε για συζήτηση ένα από τα έξι κεφάλαια του πλαισίου Γκουτέρες, δήλωσε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, λέγοντας παράλληλα «ας συζητήσουμε όλα τα κεφάλαια μαζί».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

Μήνυμα ΠτΔ σε Τ/κ: «Μπορεί να επιτευχθεί μια λύση win-win» - Η αναφορά στην Τριμερή Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ

  •  21.12.2025 - 16:24
VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

VIDEO: Ραγδαίες εξελίξεις με την απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ο 36χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές - Πλάνα από το σημείο

  •  21.12.2025 - 21:04
Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

Πρόεδρος ΕΤΥΦΑ: Στα κενά που πρέπει να πληρωθούν επικεντρώνεται η μελέτη για το τερματικό στο Βασιλικό

  •  21.12.2025 - 20:36
Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

Σοβαρό τροχαίο: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε πεζή στη Λεμεσό - Στο Νοσοκομείο η 47χρονη

  •  21.12.2025 - 17:16
Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

Έρχιουρμαν: «Στόχος μας να μην βιώσουμε ξανά τον πόνο του παρελθόντος σε αυτά τα εδάφη»

  •  21.12.2025 - 21:25
Πρώτο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί ο Μακρόν - Το νέο αεροπλανοφόρο, η στρατιωτική ενίσχυση και ο ρόλος «κλειδί»

Πρώτο ρόλο στην ευρωπαϊκή άμυνα διεκδικεί ο Μακρόν - Το νέο αεροπλανοφόρο, η στρατιωτική ενίσχυση και ο ρόλος «κλειδί»

  •  21.12.2025 - 21:50
Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

Συντονισμένη επιχείρηση Αστυνομίας: Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη διαμονή στην Κύπρο

  •  21.12.2025 - 16:41
Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

Γέμισε «γάρους» η Κύπρος: Οδηγός προκαλεί με τον χώρο που πάρκαρε σε πολυσύχναστο δρόμο - Δείτε φωτογραφία

  •  21.12.2025 - 18:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα