Ψάχνεις πού να πας για να αλλάξεις τον χρόνο; Αυτός είναι ο απόλυτος κυπριακός προορισμός - Φωτογραφίες

Η δε Παραμονή Πρωτοχρονιάς είναι από τις λίγες νύχτες του χρόνου όπου ο προορισμός παίζει καθοριστικό ρόλο. Μπορεί να θέλεις μία κλασική επιλογή για έξοδο ή να ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό όπου εκεί θα απολαύσεις εκλεπτυσμένα μενού και γιορτινή ατμόσφαιρα με ζωντανή μουσική και καλή εξυπηρέτηση. Ένα μέρος που να γεφυρώνει το παλιό με το νέο, γεμίζοντας τις στιγμές σου με λάμψη, αισιοδοξία και χαρά.

Αν λοιπόν, σχεδιάζεις να μοιραστείς τη ζεστασιά αυτών των στιγμών με την οικογένεια, είτε να δημιουργήσεις νέες αναμνήσεις με φίλους, η πρωτεύουσα προσφέρει άπειρες επιλογές για να κάνεις τις φετινές γιορτές μοναδικές. Ωστόσο η παρακάτω επιλογή φαντάζει ως η ιδανική, μιας και συνδυάζει την αυθεντική φιλοξενία με την ανεπιτήδευτη πολυτέλεια.

Ο λόγος για το Amyth Nicosia, το μοναδικό boutique hotel της πρωτεύουσας, το οποίο μεταμορφώθηκε σε ένα φωτεινό σκηνικό εορταστικής μαγείας, προσκαλώντας τους επισκέπτες του να ζήσουν μια γιορτινή απόδραση γεμάτη λάμψη, ζεστασιά και μαγεία.

Και πιο συγκριμένα το εντυπωσιακό Amyth Kouzina που βρίσκεται στο ισόγειο του Αmyth οf Nicosia, είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης για ένα αξέχαστο ρεβεγιόν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Με ζεστή ατμόσφαιρα, το τζάκι να σιγοκαίνει και τη μαγεία των γιορτών να απλώνεται μπροστά σου, υπόσχεται να σου χαρίσει κορυφαίες εμπειρίες φαγητού και ψυχαγωγίας.

Για το τελευταίο βράδυ της χρονιάς, και την υποδοχή του νέου έτους, λοιπόν, η ομάδα του ξενοδοχείου ετοίμασε ένα εκλεκτό, 6-course gala dinner σχεδιασμένο για μια αξέχαστη γαστρονομική εμπειρία. Η βραδιά κορυφώνεται με μια εορταστική πρόποση με ροζέ σαμπάνια τα μεσάνυχτα, σηματοδοτώντας με στυλ την έλευση του νέου χρόνου. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς αναλαμβάνει ο DJ Marios Chrysanthou, δημιουργώντας μια δυναμική και λαμπερή ατμόσφαιρα που θα σας συνοδεύσει μέχρι την αντίστροφη μέτρηση και θα συνεχιστεί και μετά την αλλαγή του χρόνου.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ: Αν επιθυμείς να ζήσεις στο 100% τη γιορτινή εμπειρία, το Amyth Nicosia προσφέρει μοναδικά πακέτα διαμονής που συνδυάζουν πολυτέλεια, άνεση και προνομιακές τιμές. Όχι αλήθεια, υπάρχει πιο ωραίο συναίσθημα από το να ξυνπήσεις με θέα την παλιά Λευκωσία και να ξεκινήσεις τη μέρα σου με ένα απολαυστικό πρωινό στο ανάλογο εορταστικό mood;

Κλείσε τώρα τη θέση σου για το ρεβεγιόν στο Amyth Nicosia και άφησε την ομάδα του να φροντίσει κάθε λεπτομέρεια. Είτε για μια βραδιά γεμάτη γεύσεις και θέα, είτε για μια πλήρη διαμονή πολυτέλειας. Η απόφαση, δική σου. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα περάσεις τέλεια.

Για κρατήσεις και πληροφορίες, τηλ: +357 22888400, bit.ly/Holiday_Events_Reservations

Ανακαλύψτε το festive calendar, στο bit.ly/Amyth-Festive-Calendar

Amyth of Nicosia: Πατριάρχου Γρηγορίου 29, 1016 Λευκωσία.

ΠΗΓΗ: Checkincyprus.com