Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

 10.08.2025 - 14:39
10.08.2025 - 14:39

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

Του προκάλεσε σπάνιο σύνδρομο που ονομάζεται βρωμισμός, το οποίο προκαλείται από τη συσσώρευση βρωμιδίων στο σώμα

Άνδρας νοσηλεύεται με ψύχωση αφού αντικατέστησε το αλάτι κατόπιν συμβουλής του ChatGPT

Στις ΗΠΑ, ένας 60χρονος άνδρας προσήλθε στα επείγοντα με ανησυχητικά ψυχιατρικά συμπτώματα – παράνοια και παραισθήσεις – τρεις μήνες αφότου άλλαξε τη διατροφή του, όπως συνέστησε το ChatGPT.

Αντικατέστησε το κανονικό επιτραπέζιο αλάτι (χλωριούχο νάτριο) με βρωμιούχο νάτριο που αγοράστηκε online. Αυτό οδήγησε σε ένα σπάνιο σύνδρομο που ονομάζεται βρωμισμός, το οποίο προκαλείται από τη συσσώρευση βρωμιδίων στο σώμα.

Έτσι, ένας άνδρας, μελετώντας τη βιβλιογραφία σχετικά με τους κινδύνους του νατρίου, αποφάσισε να αποκλείσει το χλώριο από τη διατροφή του και απευθύνθηκε στο ChatGPT για συμβουλές. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τεχνητή Νοημοσύνη πρότεινε την αντικατάσταση του χλωρίου με βρωμιούχο.

Τι είναι βρωμίδιο

Το βρωμίδιο είναι μια χημική ένωση που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν ευρέως στα φάρμακα, αλλά αργότερα απαγορεύτηκε λόγω τοξικότητας και του κινδύνου εμφάνισης βρωμισμού, ενός συνδρόμου που χαρακτηρίζεται από νευροψυχιατρικές διαταραχές: ψύχωση, μανία, παραλήρημα, μειωμένο συντονισμό και γνωστικές λειτουργίες.

Μετά από τρεις μήνες λήψης βρωμιούχου νατρίου, ο άνδρας ένιωσε χειρότερα: ανέπτυξε παράνοια, φοβόταν το νερό και τους γείτονές του, άρχισε να έχει παραισθήσεις και προσπάθησε να δραπετεύσει από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Οι γιατροί διέγνωσαν βρωμισμό, κάτι που επιβεβαιώθηκε με εξετάσεις και ξεκίνησαν θεραπεία.

ΠΗΓΗ: gazzetta.gr

 

