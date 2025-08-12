Τι πρέπει να προσέξετε πριν πάτε διακοπές για να μην σας κλέψουν - Τι αποκαλύπτει πρώην διαρρήκτης

Η Jenny Radcliffe, πρώην διαρρήκτης που πλέον εργάζεται ως σύμβουλος ασφάλειας, δίνει μια σαφή προειδοποίηση: «Σταματήστε να μοιράζεστε λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σας και στιγμιότυπα από τις διακοπές σας στα social media. Ουσιαστικά προσφέρετε στους εγκληματίες το καθημερινό σας πρόγραμμα, βοηθώντας τους να εντοπίσουν την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν».

Όπως εξηγεί, το καλοκαίρι είναι η περίοδος που πολλοί υποκύπτουν στον πειρασμό να ποστάρουν φωτογραφίες από παραλίες, ξαπλώστρες ή ταξίδια. «Δεν θα βάζατε ποτέ μια πινακίδα στην πόρτα σας που να γράφει “το σπίτι είναι άδειο” – όμως αυτό ακριβώς κάνετε διαδικτυακά», τονίζει.

Η Radcliffe υπογραμμίζει ότι η διαδικτυακή παρουσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φυσική ασφάλεια του σπιτιού. «Κάποιος μπορεί εύκολα να εντοπίσει μοτίβα ή ευπάθειες μέσα από τις αναρτήσεις σας. Περιορίστε τη δημόσια κοινοποίηση πληροφοριών και κάντε το σπίτι σας λιγότερο ελκυστικό για τους διαρρήκτες», συμβουλεύει.

Tα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Σύμφωνα με την ίδια, τα συνήθη λάθη ασφαλείας που γίνονται στο σπίτι είναι τα εξής:

Δεν προστατεύετε το κλειστό σύστημα ασφαλείας (αν έχετε) και δεν το παρακολουθείτε τακτικά

Αφήνετε εργαλεία σε εύκολα προσβάσιμα σημεία (όπως κατσαβίδια σε βεράντα)

Εμπιστεύεστε πολύ εύκολα τους γείτονες ή την καθαρίστρια σας δίνοντάς τους εφεδρικό κλειδί

Ξεχνάτε να εφαρμόσετε απλά αποτρεπτικά μέσα (όπως να έχετε τα φώτα σας με χρονοδιακόπτη για να φαίνεται ότι κάποιος είναι σπίτι)

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr