Τι πρέπει να προσέξετε πριν πάτε διακοπές για να μην σας κλέψουν - Τι αποκαλύπτει πρώην διαρρήκτης
Τι πρέπει να προσέξετε πριν πάτε διακοπές για να μην σας κλέψουν - Τι αποκαλύπτει πρώην διαρρήκτης

 12.08.2025 - 11:52
Με το καλοκαίρι να βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και τους περισσότερους να ετοιμάζουν βαλίτσες για λίγες μέρες ξεγνοιασιάς, ο κίνδυνος για διαρρήξεις αυξάνεται. Η απουσία από το σπίτι, σε συνδυασμό με την υπερβολική έκθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μπορεί να μετατρέψει την κατοικία σας σε εύκολο στόχο για επιτήδειους.

Η Jenny Radcliffe, πρώην διαρρήκτης που πλέον εργάζεται ως σύμβουλος ασφάλειας, δίνει μια σαφή προειδοποίηση: «Σταματήστε να μοιράζεστε λεπτομέρειες της καθημερινότητάς σας και στιγμιότυπα από τις διακοπές σας στα social media. Ουσιαστικά προσφέρετε στους εγκληματίες το καθημερινό σας πρόγραμμα, βοηθώντας τους να εντοπίσουν την κατάλληλη στιγμή για να δράσουν».

Όπως εξηγεί, το καλοκαίρι είναι η περίοδος που πολλοί υποκύπτουν στον πειρασμό να ποστάρουν φωτογραφίες από παραλίες, ξαπλώστρες ή ταξίδια. «Δεν θα βάζατε ποτέ μια πινακίδα στην πόρτα σας που να γράφει “το σπίτι είναι άδειο” – όμως αυτό ακριβώς κάνετε διαδικτυακά», τονίζει.

Η Radcliffe υπογραμμίζει ότι η διαδικτυακή παρουσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη φυσική ασφάλεια του σπιτιού. «Κάποιος μπορεί εύκολα να εντοπίσει μοτίβα ή ευπάθειες μέσα από τις αναρτήσεις σας. Περιορίστε τη δημόσια κοινοποίηση πληροφοριών και κάντε το σπίτι σας λιγότερο ελκυστικό για τους διαρρήκτες», συμβουλεύει.

Tα λάθη που πρέπει να αποφύγετε

Σύμφωνα με την ίδια, τα συνήθη λάθη ασφαλείας που γίνονται στο σπίτι είναι τα εξής:

  • Δεν προστατεύετε το κλειστό σύστημα ασφαλείας (αν έχετε) και δεν το παρακολουθείτε τακτικά
  • Αφήνετε εργαλεία σε εύκολα προσβάσιμα σημεία (όπως κατσαβίδια σε βεράντα)
  • Εμπιστεύεστε πολύ εύκολα τους γείτονες ή την καθαρίστρια σας δίνοντάς τους εφεδρικό κλειδί
  • Ξεχνάτε να εφαρμόσετε απλά αποτρεπτικά μέσα (όπως να έχετε τα φώτα σας με χρονοδιακόπτη για να φαίνεται ότι κάποιος είναι σπίτι)

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Με απάντηση προς το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ, ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, υποστήριξε ότι η Πρόεδρος της Βουλής αναφερόταν στους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού, τον κατοχικό στρατό και την Τουρκία, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους.

