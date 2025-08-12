Ecommbx
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

 12.08.2025 - 11:34
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

Μαρτυρία ότι οι πυροβολισμοί εναντίον οικίας, στον Άγιο Αθανάσιο, στην επαρχία Λεμεσού, ρίφθηκαν από δυο πρόσωπα που επέβαιναν μοτοσικλέτας, εξασφάλισε η Αστυνομία.

Σύμφωνα με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο πλαίσιο των εξετάσεων  εξασφαλίστηκε μαρτυρία ότι δυο πρόσωπα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, τύπου σκούτερ, προσέγγισαν την κατοικία και έριξαν αριθμό πυροβολισμών.

Οι πυροβολισμοί ρίφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας, γύρω στις 23:15, και έπληξαν το περιτοίχισμα και την είσοδο της οικίας, ιδιοκτησίας 42χρονου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: «Έπεσαν» πυροβολισμοί  εναντίον οικίας στη Λεμεσό – Σε συναγερμό οι Αρχές

Σημειώνεται ότι ο ιδιοκτήτης απουσιάζει στο εξωτερικό, και την ώρα εκείνη δεν βρισκόταν κανένα πρόσωπο εντός της οικίας.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών (ΥΠΕΓΕ) και, στο πλαίσιο των εξετάσεων, που συνεχίστηκαν με το πρώτο φως της μέρας, παραλήφθηκαν διάφορα τεκμήρια για επιστημονικές εξετάσεις.

Υπό διερεύνηση βρίσκονται τα κίνητρα των δραστών και διεξάγονται έρευνες προς εντοπισμό τους.

