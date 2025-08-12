Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΕντοπίστηκαν ακατάλληλα προϊόντα στην Κύπρο - Προειδοποιούν τρεις αρμόδιες υπηρεσίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εντοπίστηκαν ακατάλληλα προϊόντα στην Κύπρο - Προειδοποιούν τρεις αρμόδιες υπηρεσίες

 12.08.2025 - 11:22
Εντοπίστηκαν ακατάλληλα προϊόντα στην Κύπρο - Προειδοποιούν τρεις αρμόδιες υπηρεσίες

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ενημερώνουν το κοινό για προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στις αρμοδιότητες ελέγχου τους και κρίνονται ως ακατάλληλα κι έχουν καταχωρηθεί στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επικίνδυνα Προϊόντα που δεν είναι τρόφιμα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοινώσεις των τριών αυτών υπηρεσιών τα προϊόντα εντοπίστηκαν στις αγορές διαφόρων κρατών μελών της ΕΕ και στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα 13 προϊόντα εμπίπτουν στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, με ένα από αυτά να έχει κοινοποιηθεί στο σύστημα από την Κύπρο, 21 στο Τμήμα Φαρμακευτικών Υπηρεσιών, 15 στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών, 15 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, 13 στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και 4 στις Υγειονομικές Υπηρεσίες.

Τα προϊόντα καθώς και οι αντίστοιχοι συνεπαγόμενοι κίνδυνοι περιγράφονται στον πίνακα.

Επισημαίνεται ότι τα προϊόντα με αύξοντες αριθμούς 1 μέχρι 11 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα σοβαρού κινδύνου, ενώ τα προϊόντα με αριθμούς 12 μέχρι 13 έχουν αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προϊόντα χαμηλότερου κινδύνου.

Σημειώνεται ότι από τα πιο πάνω 13 προϊόντα, το ένα έχει εντοπιστεί αρχικά από την ΥΠΚ στην αγορά της Κύπρου (χωρίς να έχει προηγουμένως εντοπιστεί στις άλλες χώρες μέλη) και έχουν προχωρήσει με δέσμευση και απόσυρσή του.

Τα υπόλοιπα προϊόντα είναι πιθανό να βρίσκονται στην αγορά της Κύπρου και να απειλούν άμεσα την υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών και κυρίως των παιδιών. Η ΥΠΚ έχει ήδη αρχίσει εντατικούς ελέγχους της αγοράς για τυχόν εντοπισμό των προϊόντων.

Η ΥΠΚ καλεί τους εισαγωγείς, διανομείς, πωλητές που τυχόν διαθέτουν τέτοια προϊόντα να σταματήσουν αμέσως τη διάθεσή τους και να ειδοποιήσουν την Υπηρεσία.

Καλεί επίσης τους καταναλωτές σε περίπτωση που κατέχουν τα πιο πάνω προϊόντα, όπου κρίνεται σκόπιμο, να σταματήσουν να τα χρησιμοποιούν και να τα επιστρέψουν στον πωλητή, δηλαδή στο κατάστημα, από το οποίο τα έχουν προμηθευτεί και παράλληλα να ενημερώσουν τον πωλητή σχετικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον περί Ορισμένων Πτυχών που αφορούν τις Συμβάσεις για τις Πωλήσεις Αγαθών Νόμο του 2021, σε περίπτωση αγοράς μη συμμορφούμενου προϊόντος, ο καταναλωτής δικαιούται σε αντικατάσταση του προϊόντος, ώστε το προϊόν να είναι σύμφωνο προς τους όρους της σύμβασης πώλησης.

Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε ο καταναλωτής δικαιούται να υπαναχωρήσει, δηλαδή να επιστρέψει το προϊόν στον πωλητή και να λάβει πίσω το πλήρες ποσό που πλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι τα πιο πάνω δικαιώματα ισχύουν για περίοδο δύο ετών από την αρχική παράδοση του προϊόντος στον καταναλωτή και ότι την αποκλειστική ευθύνη έναντι του καταναλωτή έχει πάντα ο τελικός πωλητής.

Στην περίπτωση που ο πωλητής αρνείται να ανταποκριθεί στα πιο πάνω δικαιώματα του καταναλωτή, καλείται ο καταναλωτής να υποβάλει γραπτώς το παράπονο του μέσω της ιστοσελίδας της ΥΠΚ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στιγμές τρόμου για γυναίκα στη Λευκωσία: Πτερύγιο ανεμιστήρα εκσφενδονίστηκε στο πρόσωπο της - Τι διερευνάται
Πρωταράς: Νέο σύστημα σε ντουσιέρες και ποδολουτήρες με…ηλεκτρονική πληρωμή – Σε ποιες παραλίες θα εγκατασταθεί – Πώς λειτουργεί; - Φωτογραφίες
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών
Χειροπέδες σε άλλους δύο για τα έξι κιλά κάνναβης σε διαμέρισμα
Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες
«Ψήνεται» η Κύπρος: Μέχρι πού θα φτάσει ο υδράργυρος; - Διπλή προειδοποίηση για καύσωνα – Δείτε αναλυτικά το «μενού»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έρχονται πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν λάθος τις λωρίδες στους αυτοκινητόδρομους - Ποιο το ύψος και τι θα ισχύει

 12.08.2025 - 11:02
Επόμενο άρθρο

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

 12.08.2025 - 11:34
«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»

«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»

Με απάντηση προς το ΑΚΕΛ και το ΒΟΛΤ, ο βουλευτής και εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ, Ονούφριος Κουλλάς, υποστήριξε ότι η Πρόεδρος της Βουλής αναφερόταν στους δολοφόνους του Ισαάκ και του Σολωμού, τον κατοχικό στρατό και την Τουρκία, κατηγορώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»

«Επίθεση» ΔΗΣΥ σε ΑΚΕΛ και ΒΟΛΤ - «Μας ζητούν να κάνουμε ομόνοια με τους δολοφόνους του Ισαάκ-Σολωμού»

  •  12.08.2025 - 12:33
Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

Πυροβολισμοί στη Λεμεσό: Προσέγγισαν με μοτοσικλέτα την οικία και άνοιξαν πυρ - Νέα στοιχεία ενώπιον των Αρχών

  •  12.08.2025 - 11:34
Έντονη ανησυχία για την εξαφάνιση 13χρονου στη Λευκωσία - Αναφορές ότι δεχόταν bullying από μεγαλύτερα παιδιά

Έντονη ανησυχία για την εξαφάνιση 13χρονου στη Λευκωσία - Αναφορές ότι δεχόταν bullying από μεγαλύτερα παιδιά

  •  12.08.2025 - 12:56
Έρχονται πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν λάθος τις λωρίδες στους αυτοκινητόδρομους - Ποιο το ύψος και τι θα ισχύει

Έρχονται πρόστιμα για όσους χρησιμοποιούν λάθος τις λωρίδες στους αυτοκινητόδρομους - Ποιο το ύψος και τι θα ισχύει

  •  12.08.2025 - 11:02
Διπλωματικός πυρετός πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα: Η ενόχληση Τραμπ με τον Ζελένσκι και οι φόβοι των Ευρωπαίων ηγετών

Διπλωματικός πυρετός πριν την κρίσιμη σύνοδο στην Αλάσκα: Η ενόχληση Τραμπ με τον Ζελένσκι και οι φόβοι των Ευρωπαίων ηγετών

  •  12.08.2025 - 10:57
«Ξάφρισε» περίπτερο με τσιγάρα αξίας χιλιάδων ευρώ - Τον «έκαψε» μαρτυρία και συνελήφθη μαζί με 39χρονη

«Ξάφρισε» περίπτερο με τσιγάρα αξίας χιλιάδων ευρώ - Τον «έκαψε» μαρτυρία και συνελήφθη μαζί με 39χρονη

  •  12.08.2025 - 12:52
Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες

Σ’ αρέσουν τα γλυκά και κάνεις διακοπές σε Πρωτάρα και Αγ. Νάπα; - Δες εδώ 15+1 spot με παγωτά, γλυκά, βάφλες και κρέπες

  •  12.08.2025 - 09:05
ΑΠΟΕΛ: O Πάμπλο, τα διαβατήρια και οι ντόπιοι…

ΑΠΟΕΛ: O Πάμπλο, τα διαβατήρια και οι ντόπιοι…

  •  12.08.2025 - 10:52

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα