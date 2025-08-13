ΒΙΝΤΕΟ: Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε

Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν το μεγαλόσωμο ζώο τον πήρε στο κυνήγι εκείνος παραπάτησε με αποτέλεσμα ο ελέφαντας να τον ποδοπατήσει.

Παρά το γεγονός ότι το σκηνικό διήρκησε αρκετά δευτερόλεπτα μπροστά στα μάτια άλλων έντρομων τουριστών, ο άνδρας με καταγωγή από τη Ρουμανία επέζησε αν και σοβαρά τραυματισμένος.

An elephant was seen charging at and trampling a man during a traffic jam in a park in southern India after witnesses said the man had used flash photography that startled the massive animal. pic.twitter.com/5bvo9Qt2ie — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) August 12, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας επιχείρησε να βγάλει τη φωτογραφία μπαίνοντας σε περιοχή που δεν επιτρεπόταν στην περιοχή Καρνατάκα.

Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε ότι ο ελέφαντας έτρωγε καρότα δίπλα στον δρόμο όταν τον τρόμαξε το ξαφνικό φως από τη φωτογραφία του Ρουμάνου τουρίστα.

Εκτός από τα σοβαρά τραύματα, ο τουρίστας από τη Ρουμανία «κληρονόμησε» και ένα πρόστιμο 230 ευρώ και ένα βίντεο στο οποίο ζήτησε συγγνώμη για τη συμπεριφορά που, όπως είπε, προκλήθηκε από την άγνοιά του για τους κανόνες ασφαλείας σε προστατευμένες περιοχές με άγρια ζώα.