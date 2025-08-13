VIDEO: Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επιβάτες - 11χρονο οδηγούσε λεωφορείο συγκοινωνίας

Η εικόνα που ανησυχεί: Παιδί στο τιμόνι λεωφορείου

Στις εικόνες που κατέγραψε ένας επιβάτης, το παιδί κάθεται στο τιμόνι ενός λεωφορείου της διαδρομής «Cereso» και προσπαθεί να φτάσει οριακά τα πετάλια, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να κοιτά και τον δρόμο, παρά το μικρό του ύψος και την ηλικία του.

Ευτυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι συνέβη κάποιο ατύχημα ωστόσο, η σκηνή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους χρήστες των social media, οι οποίοι επισημαίνουν τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν οι επιβάτες αλλά και οι περαστικοί.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο, ο ενήλικας οδηγός ήταν παρών, όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν είχε την κατάλληλη επίβλεψη ή απλώς επέτρεψε στο παιδί να χειριστεί το όχημα.

