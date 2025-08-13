Ecommbx
VIDEO: Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επιβάτες - 11χρονο οδηγούσε λεωφορείο συγκοινωνίας
VIDEO: Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επιβάτες - 11χρονο οδηγούσε λεωφορείο συγκοινωνίας

 13.08.2025 - 09:17
Ένα βίντεο που έγινε viral προκαλεί σοκ στη Γκόμεζ Πάλας, στο Μεξικό καθώς δείχνει ένα 11χρονο παιδί να οδηγεί λεωφορείο δημόσιας συγκοινωνίας, με επιβάτες να μην μπορούν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Η εικόνα που ανησυχεί: Παιδί στο τιμόνι λεωφορείου

Στις εικόνες που κατέγραψε ένας επιβάτης, το παιδί κάθεται στο τιμόνι ενός λεωφορείου της διαδρομής «Cereso» και προσπαθεί να φτάσει οριακά τα πετάλια, ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να κοιτά και τον δρόμο, παρά το μικρό του ύψος και την ηλικία του.

Ευτυχώς δεν υπάρχουν πληροφορίες ότι συνέβη κάποιο ατύχημα ωστόσο, η σκηνή έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους χρήστες των social media, οι οποίοι επισημαίνουν τον μεγάλο κίνδυνο που διατρέχουν οι επιβάτες αλλά και οι περαστικοί.

Σύμφωνα με τον χρήστη που δημοσίευσε το βίντεο, ο ενήλικας οδηγός ήταν παρών, όμως δεν είναι ξεκάθαρο αν είχε την κατάλληλη επίβλεψη ή απλώς επέτρεψε στο παιδί να χειριστεί το όχημα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

 

ΒΙΝΤΕΟ: Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε

 13.08.2025 - 09:14
Γιατί μένουμε σε μια κακοποιητική σχέση - Τα 5 «κλειδιά» για διαχείριση και θεραπεία

 13.08.2025 - 09:26
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

