Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΒΙΝΤΕΟ: «Ibiza Final Boss» - Ο 26χρονος Βρετανός που έγινε viral χορεύοντας σε κλαμπ
LIKE ONLINE

ΒΙΝΤΕΟ: «Ibiza Final Boss» - Ο 26χρονος Βρετανός που έγινε viral χορεύοντας σε κλαμπ

 13.08.2025 - 09:01
ΒΙΝΤΕΟ: «Ibiza Final Boss» - Ο 26χρονος Βρετανός που έγινε viral χορεύοντας σε κλαμπ

Πριν από λίγες ημέρες ένας 26χρονος Βρετανός από το Νιούκαστλ, ο Jack Kay, κατάφερε μέσα από ένα βίντεο στο TikTok να μεταμορφωθεί σε διασημότητα και πλέον είναι παντού γνωστός ως «Ibiza Final Boss».

Όλα ξεκίνησαν όταν το κλαμπ «Zero Six West» στην Ίμπιζα δημοσίευσε ένα βίντεο στο TikTok, όπου ο Jack εμφανίζεται να χορεύει με περίεργο τρόπο. Η εμφάνισή του, με καπελάκι κούρεμα, μεγάλα γυαλιά ηλίου, χοντρή χρυσή αλυσίδα στον λαιμό και μαύρη κολλητή μπλούζα, τραβάει όλα τα βλέμματα.

@zerosixwestibiza does anyone know this absolute legend coz weve got 2 free guestlist with his name on it! . #ibiza2025 #zerosixwest #eivissa #ibiza #ibiza25 ♬ original sound - Zero Six West Ibiza

Μέσα σε λίγες μέρες, το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 25 εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια εκτοξεύοντας τη δημοφιλία του νεαρού Βρετανού.

Πολλά νυχτερινά μαγαζιά στην Ίμπιζα πληρώνουν πλέον τον Jack για να έρθει στον χώρο τους ως επίσημος καλεσμένος, ενώ πολλές φορές κάθεται και δίπλα στους DJ που παίζουν.

@dailydoseofcliping Jackkay himself made this song#ibiza #jack #trendin #fyp #viral ♬ Bump 'N' Grind - JKAY

Ο χαρακτηρισμός «Final Boss» ανήκει στο λεξιλόγιο των βιντεοπαιχνιδιών και σημαίνει στον τελικό, ισχυρότερο αντίπαλο που πρέπει να αντιμετωπίσεις στο παιχνίδι.

Οι χρήστες του Tik Tok χρησιμοποιούν χιουμοριστικά την εν λόγω φράση σε σχέση με τον Jack για να περιγράψουν τον απόλυτο «βασιλιά των πάρτι» της Ίμπιζας.

Από meme σε αστέρας ριάλιτι

Η viral φήμη του νεαρού Βρετανού εξελίχθηκε γρήγορα σε επαγγελματικές ευκαιρίες. Ο Jack υπέγραψε με τη Neon Management, μία εταιρία που διαχειρίζεται διάσημες προσωπικότητες, όπως celebrities από το «Love Island» και τον Joey Essex.

O 26χρονος έχει ήδη δεχτεί προτάσεις για να εμφανιστεί στην τηλεόραση (συμπεριλαμβανόμενου του Big Brother του ITV2), ενώ φημολογείται ότι σχεδιάζει μία περιοδεία στα κλαμπ της Ίμπιζας ως «Final Boss».

@officiallyjackkay The Ibiza final bosses mix😮‍💨 #bizaFinalBoss #finalboss #ibizafinalboss #ibiza #jackkay ♬ Bump 'N' Grind - JKAY

Ο Jack δηλώνει ότι είναι «απλά ο εαυτός του», ένας «κανονικός τύπος από το Νιούκαστλ». Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει συγκεντρώσει ήδη παραπάνω από 140.000 ακολούθους σε λίγες ημέρες και εμφανίζεται ευγνώμων για την αγάπη του κόσμου, ενώ υπόσχεται μεγάλα πράγματα στο μέλλον.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος
Σπάει κάθε ρεκόρ το ποσό που μοιράζει το Τζόκερ - Δύο τυχεροί έπιασαν 5άρι στην Κύπρο, πόσα έβαλαν στην τσέπη
Στον... φούρνο η Κύπρος, χτυπά 45άρι ο υδράργυρος - Πότε τίθεται σε ισχύ η κόκκινη προειδοποίηση
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία
Συνάντηση – σταθμός Τραμπ–Πούτιν: Τα κρυφά χαρτιά και οι μεγάλοι κίνδυνοι για την Ουκρανία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μεγάλο φίδι βγήκε στο σεργιάνι και θα «τρομάξετε» με το καταφύγιο που βρήκε - Δείτε φωτογραφία

 13.08.2025 - 09:00
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Τουρίστας πήγε να βγάλει selfie με ελέφαντα στην Ινδία και το μεγάλο ζώο τον ποδοπάτησε

 13.08.2025 - 09:14
Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

Άλλος ο «Απέναντι»- Άλλοι αυτοί που επιμένουν να μην καταλαβαίνουν-Η δήλωση της Αννίτας Δημητρίου και η αχρείαστη πολιτική σύγκρουση

  •  13.08.2025 - 06:24
Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

Αρχίζει η καταβολή αποζημιώσεων για τους 286 πυρόπληκτους - Πόσα εκατομμύρια θα μοιραστούν

  •  13.08.2025 - 09:38
Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

Σοβαρό τροχαίο στη Λεμεσό: Δίνει μάχη για τη ζωή 17χρονος - Συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 31χρονος

  •  13.08.2025 - 06:51
Έπεσε με το όχημά του σε προθήκη καφεστιατορίου 53χρονος - Εγκατέλειψε τη σκηνή, τον βρήκαν και μύριζε αλκοόλ

Έπεσε με το όχημά του σε προθήκη καφεστιατορίου 53χρονος - Εγκατέλειψε τη σκηνή, τον βρήκαν και μύριζε αλκοόλ

  •  13.08.2025 - 09:29
Εντοπίστηκε απανθρακωμένο σκυλί στην πυρκαγιά στο Αυγόρου - Εισέπνευσαν καπνό τέσσερα πρόσωπα

Εντοπίστηκε απανθρακωμένο σκυλί στην πυρκαγιά στο Αυγόρου - Εισέπνευσαν καπνό τέσσερα πρόσωπα

  •  13.08.2025 - 08:49
Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

Εστιατόρια: Τι ισχύει με τις κρατήσεις και ποιες περιοχές έχουν την «πρωτιά» - Το μεγάλο στοίχημα και οι τιμές

  •  13.08.2025 - 06:31
Ψάχνεις νέο αγαπημένο στέκι; Δοκίμασε αυτά τα σημεία που άνοιξαν σε Πρωταρά και Αγία Νάπα - Δείτε φωτογραφίες

Ψάχνεις νέο αγαπημένο στέκι; Δοκίμασε αυτά τα σημεία που άνοιξαν σε Πρωταρά και Αγία Νάπα - Δείτε φωτογραφίες

  •  13.08.2025 - 08:30
Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

Δεκαπενταύγουστος: Οι πιο ήσυχοι προορισμοί στην Κύπρο για να ξεφύγεις από τη φασαρία

  •  13.08.2025 - 06:30

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα