ΠΑΡΑ-THEMA

Μεγάλο φίδι βγήκε στο σεργιάνι και θα «τρομάξετε» με το καταφύγιο που βρήκε - Δείτε φωτογραφία

 13.08.2025 - 09:00
Μεγάλο φίδι βγήκε στο σεργιάνι και θα «τρομάξετε» με το καταφύγιο που βρήκε - Δείτε φωτογραφία

Μία εντυπωσιακή αλλά και «τρομαχτική» εικόνα κατεγράφη στο Ψαθί της Πάφου.

Σύμφωνα με τη φωτογραφία που ανάρτησε η σελίδα «Κυνήγι-Hunting», ένα μεγάλο φίδι έχει βρει καταφύγιο σε… ποτίστρα με νερό.

Σημειώνεται ότι, την καλοκαιρινή περίοδο, τα φίδια ψάχνουν εστίες νερού και περιοχές με γρασίδι, οπότε συστήνεται προσοχή κατά την διάρκεια υπαίθριων δραστηριοτήτων.

Δείτε την φωτογραφία:

Η πρόσφατη ομιλία της Προέδρου του ΔΗΣΥ και Βουλής, Αννίτας Δημητρίου, στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, άναψε για άλλη μία φορά το φυτίλι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η φράση της ότι «δεν είναι μεταξύ μας που πρέπει να υπάρχει διχόνοια αλλά με τους απέναντι» προκάλεσε σχεδόν τελετουργικά αντανακλαστικά από κόμματα της αντιπολίτευσης, που έσπευσαν να ερμηνεύσουν, να καταγγείλουν και να χτίσουν αφήγημα πάνω σε λέξεις κομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο.

