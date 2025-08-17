Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Ουδείς κίνδυνος από κατανάλωση βοοειδών στην Κύπρο - Τι συμβαίνει με τις διάφορες ασθένειες

 17.08.2025 - 19:47
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Ουδείς κίνδυνος από κατανάλωση βοοειδών στην Κύπρο - Τι συμβαίνει με τις διάφορες ασθένειες

Βάσει της κατάταξης της Κύπρου από τον Διεθνή Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH) στην ομάδα των χωρών με Αμελητέο Κίνδυνο για την Σπογγόμορφης Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών (BSE) και δεδομένων των μέτρων που λαμβάνονται, δεν ελλοχεύει κίνδυνος για τον άνθρωπο από την κατανάλωση κρέατος από βοοειδή στην Κύπρο, αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κράτους.

Σε συνέχεια δημοσιεύματος στον τουρκοκυπριακό Τύπο, που αναφέρεται στον θάνατο ενός Τουρκοκύπριου στις κατεχόμενες περιοχές της Δημοκρατίας, αφού διαγνώστηκε στις 11/7/2025 με τη νόσο Creutzfeldt-Jakob (CJD), οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες δίνουν διευκρινίσεις όσον αφορά στο υγειονομικό καθεστώς του ζωικού πληθυσμού της Κύπρου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Θάνατος ασθενή από τη νόσο CJD στα κατεχόμενα - Πώς προκαλείται

Επισημαίνουν στην ανακοίνωσή τους ότι η νόσος της Σπογγόμορφης Εγκεφαλοπάθειας των Βοοειδών, γνωστή ως BSE (Bovine Spongiform Encephalopathy) η οποία θεωρείται η αντίστοιχη της CJD νοσολογική κατάσταση στα βοοειδή, δεν έχει ποτέ προκύψει στην Κύπρο.

­«Με βάση δε τα προγράμματα ελέγχου και επιτήρησης των ζωικών ασθενειών που συμφώνως και με την Ενωσιακή Κτηνιατρική Νομοθεσία διενεργούνται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, στα οποία περιλαμβάνεται και ο έλεγχος για BSE, η Κύπρος είναι απαλλαγμένη από τη συγκεκριμένη ασθένεια των βοοειδών», υπογραμμίζουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, «στη βάση σχετικού τεχνοκρατικού φακέλου που υποβλήθηκε στο Διεθνή Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH), ο τελευταίος έχει αποδώσει στην Κύπρο το καθεστώς Αμελητέου Κινδύνου για την ΒSE, κατατάσσοντας την Κύπρο από Κτηνιατρικής άποψης, στην ομάδα των χωρών με Αμελητέο Κίνδυνο για την BSE».

Αυτή η κατάταξη, σημειώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, «σε συνδυασμό με τα λαμβανόμενα μέτρα και τα αποτελέσματα των διενεργούμενων ελέγχων, εξασφαλίζουν πως δεν ελλοχεύει κίνδυνος για τον άνθρωπο από την κατανάλωση κρέατος από βοοειδή στην Κύπρο».

