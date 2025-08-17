Φόνος στην Χλώρακα: Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, γύρω στις 17:30 της Κυριακής διεπράχθη φόνος με θύμα 34χρονη και απόπειρα φόνου με θύμα 14χρονο στη Χλώρακα.

Φερόμενος ως δράστης είναι ο συμβίος της δολοφονηθείσας, ηλικίας 53 χρόνων, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε από μέλη της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη, πρόσθεσε ο κ. Νικολάου.

Στο ΓΝ Πάφου μεταφέρθηκε και ο 14χρονος, ο οποίος είναι γιος της δολοφονηθείσας. Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του.

Η σκηνή, είπε ο κ. Νικολάου, έχει αποκλειστεί και αναμένεται άφιξη ιατροδικαστών και μελών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομία για συνέχιση των εξετάσεων.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Νικολάου σημείωσε πως ο φερόμενος ως δράστης δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει την Αστυνομία στο παρελθόν, ωστόσο, όπως είπε, αυτό θα διερευνηθεί περαιτέρω.