Φόνος στην Χλώρακα: Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος στην Χλώρακα: Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του

 17.08.2025 - 20:10
Φόνος στην Χλώρακα: Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του

Σε προκαταρκτικό στάδιο βρίσκονται οι εξετάσεις της Αστυνομίας για τη γυναικοκτονία με θύμα 34χρονη και την απόπειρα φόνου 14χρονου, δήλωσε ο Βοηθός Αστυνομικός Διευθυντής Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλης Νικολάου, προσθέτοντας πως ακόμη είναι πρόωρο να γίνει αναφορά σε διαλεύκανση των αιτίων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Φόνος στη Χλώρακα: Θύμα 34χρονη γυναίκα - Αποκλείστηκε η σκηνή – Σπεύδουν ιατροδικαστές - Και απόπειρα φόνου κατά 14χρονου

Σύμφωνα με τον κ. Νικολάου, γύρω στις 17:30 της Κυριακής διεπράχθη φόνος με θύμα 34χρονη και απόπειρα φόνου με θύμα 14χρονο στη Χλώρακα.

Φερόμενος ως δράστης είναι ο συμβίος της δολοφονηθείσας, ηλικίας 53 χρόνων, ο οποίος στη συνέχεια φέρεται να αυτοτραυματίστηκε και μεταφέρθηκε από μέλη της Αστυνομίας στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για περίθαλψη, πρόσθεσε ο κ. Νικολάου.

Στο ΓΝ Πάφου μεταφέρθηκε και ο 14χρονος, ο οποίος είναι γιος της δολοφονηθείσας. Ο 14χρονος φέρεται να τραυματίστηκε από τον 53χρονο στην προσπάθεια του να τον αποτρέψει να τραυματίσει τη μητέρα του.

Η σκηνή, είπε ο κ. Νικολάου, έχει αποκλειστεί και αναμένεται άφιξη ιατροδικαστών και μελών της Υπηρεσίας Εγκληματολογικών Ερευνών του Αρχηγείου Αστυνομία για συνέχιση των εξετάσεων.

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Νικολάου σημείωσε πως ο φερόμενος ως δράστης δεν φαίνεται να είχε απασχολήσει την Αστυνομία στο παρελθόν, ωστόσο, όπως είπε, αυτό θα διερευνηθεί περαιτέρω.

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες: Ουδείς κίνδυνος από κατανάλωση βοοειδών στην Κύπρο - Τι συμβαίνει με τις διάφορες ασθένειες

 17.08.2025 - 19:47
Πυρκαγιά στην Τσάδα: Υπό πλήρη έλεγχο – Μόλις που γλύτωσαν κατοικίες - Θα παραμείνουν δυνάμεις στην περιοχή για όσο χρειαστεί - Φωτογραφίες

 17.08.2025 - 20:29
Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με θύμα μια 34χρονη γυναίκα και απόπειρα φόνου εναντίον 14χρονου, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα γύρω στις 17:30 σε διαμέρισμα στη Χλώρακα.

