ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πυρκαγιά στην Τσάδα: Υπό πλήρη έλεγχο – Μόλις που γλύτωσαν κατοικίες - Θα παραμείνουν δυνάμεις στην περιοχή για όσο χρειαστεί - Φωτογραφίες

 17.08.2025 - 20:29
Η πυρκαγιά είναι υπό πλήρη έλεγχο σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Π.Υ. Ανδρέα Κεττή, η πυρκαγιά έχει οριοθετηθεί και κατέκαυσε περίπου ένα τετραγωνικό χιλιόμετρο από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αριθμό δέντρων.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ: Πυρκαγιά στην Τσάδα: Εκκενώθηκαν προληπτικά 10 οικίες – Στο ΚΣΕΔ οι υπουργοί Άμυνας, Γεωργίας και Μεταφορών – 9 πτητικά μέσα στη μάχη - Βίντεο

Παραμένουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης σε ετοιμότητα για τυχόν αναζωπυρώσεις και τελικές κατασβέσεις. Θα παραμείνουν όσο χρειαστεί.

Επιπρόσθετα η πυρκαγιά οριοθετήθηκε έξω από οικίες της Κοινότητας Τσάδας οι οποίες κινδύνευαν άμεσα και προστατεύθηκαν.

Έγινε άμεση ενεργοποίηση όπως έχει αναφερθεί τόσο του Εθνικού Σχεδίου ΠΥΡΣΟΣ όσο και του ΙΚΑΡΟΣ 2 με έδρα το Κέντρο Συντονισμού Ζήνων (ΚΣΕΔ) με τη συμμετοχή των αρμόδιων Υπουργών, Αρχιπύραρχου, Υπαρχηγού Αστυνομίας και εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

Στην πυρκαγιά και στη διοίκηση στο προωθημένο κέντρο ελέγχου ο Β/ΕΥΠΣ Πάφου και ο Διευθυντής Επιχειρήσεων της .Π.Υ.

Η Αστυνομία μετά οδηγίες του Υπαρχηγού της Δύναμης λειτούργησε ομάδα χειρισμού κρίσεων στην Επαρχία Πάφου υπό τον Αστυνομικό Διευθυντή. Προέβη σε εκκενώσεις 10 οικιών μαζί με την Πολιτική Άμυνα μεταξύ Κοίλης Τσάδας.

Επιπρόσθετα απέκοψε το δρόμο Κοίλης - Τσάδας λόγω της πυρκαγιάς και το δρόμο Πάφου Πολης Χρυσοσούς κυρίως λόγω των καπνών και χαμηλής ορατότητας.

Συνολικά ομάδες στην πυρκαγιά:

Πυροσβεστική Υπηρεσία με 14 στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα, Τμήμα Δασών με 7 πυροσβεστικά οχήματα, 6 προωθητές γαιών και 2 ομάδες πεζοπόρων με 55 δασοπυροσβέστες, Πολιτική Άμυνα 10 κινητές μονάδες πυρόσβεσης (Κ.Μ.Π) με 30 άτομα, Επαρχιακή Διοίκηση 1 υδροφόρα και 2 προωθητές γαιών, Υπηρεσία Θήρας 2 Κ.Μ.Π και 4 άτομα, Οργανωμένα Εθελοντικά Σύνολα Support Cy και ΕΤΕΑ.

Διευθυντής του Τμήματος Δασών: Αποτρέψαμε τα χειρότερα

Δύο τετραγωνικά χιλιόμετρα κατέκαψε η φωτιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της κοινότητας Τσάδας και Κοίλης, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών Σάββα Ιεζεκιήλ, σημειώνοντας πως σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία απέτρεψαν τα χειρότερα.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Ιεζεκιήλ ανέφερε πως η φωτιά κατέκαψε άγρια βλάστηση σε ακανθώδεις θάμνους.

Την ίδια στιγμή, είπε ο κ. Ιεζεκιήλ, εκδηλώθηκε και πυρκαγιά στον Πωμό. Επειδή, είπε, «η πυρκαγιά στον Πωμό ελέγχθηκε από την πρώτη στιγμή από τους δασοπυροσβέστες και υπαλλήλους του Τμήματος Δασών, που μετέβησαν στην πυρκαγιά, όλες τις δυνάμεις που είχα στείλει σε εκείνη την πυρκαγιά τις γύρισα στην Τσάδα για αυτό και προλάβαμε τα χειρότερα».

Σ’ αυτή την πυρκαγιά του Πωμού, συνέχισε, απέστειλε τέσσερα πτητικά μέσα, τα οποία κατόπιν εντολής του επέστρεψαν στην Τσάδα άμεσα.

Επίσης, δήλωσε, έδωσε εντολή σε όλες τις δυνάμεις του Τμήματος Δασών που αποτελούνταν από 55 δασοπυροσβέστες, μαζί τους ο ίδιος ως Διευθυντής του Τμήματος Δασών και ο υποδιευθυντής, πέντε πυροσβεστικά οχήματα του Τμήματος επτά προωθητές γαιών από τους οποίους οι τέσσερις είναι ιδιωτικοί, δύο βυτιοφόρα εκ των οποίων το ένα είναι του Τμήματος Δασών και το ένα είναι ιδιωτικό, το οποίο ενοικιάζει το Τμήμα Δασών, να συνδράμουν στο έργο της πυρόσβεσης.

Κατόπιν τούτου, είπε ο κ. Ιεζεκιήλ, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κατάφεραν να περικυκλώσουν τη φωτιά, ώστε να μην ξεφύγει από τον δρόμο Πάφου – Στρουμπιού – Πόλης Χρυσοχούς και να έχουν δυσάρεστες συνέπειες.

"Οι προσπάθειες μας", σημείωσε ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών, "εστιάστηκε στο να μην πλησιάσει η φωτιά το χωριό της Τσάδας και κατ΄επέκταση να μπεί στην κοιλάδα της Έζουσας".

Αυτό έγινε κατορθωτό σε συνεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κατέληξε.

Δείτε φωτογραφίες

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση φόνου εκ προμελέτης με θύμα μια 34χρονη γυναίκα και απόπειρα φόνου εναντίον 14χρονου, αδικήματα τα οποία διαπράχθηκαν σήμερα γύρω στις 17:30 σε διαμέρισμα στη Χλώρακα.

