Ουκρανία: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της «Συμμαχίας των Πρόθυμων» - Στο επίκεντρο εδαφικό και εγγυήσεις ασφαλείας

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κομισιόν, «οι ηγέτες είχαν μια θετική ανταλλαγή απόψεων για να συντονιστούν ενόψει της αυριανής συνάντησης με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ».

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, αλλά και το εδαφικό ζήτημα τέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Κομισιόν στους δημοσιογράφους «οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε βασικά θέματα, όπως η ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην Ουκρανία, η δέσμευση για διατήρηση πλήρους πίεσης κατά της Ρωσίας μέσω κυρώσεων, η αρχή ότι η Ουκρανία είναι αυτή που λαμβάνει τις αποφάσεις για το έδαφός της και το κρίσιμο θέμα των ισχυρών εγγυήσεων ασφαλείας που προστατεύουν τα ζωτικά συμφέροντα ασφαλείας της Ουκρανίας και της Ευρώπης. Αυτή ήταν επίσης η ευκαιρία για τους ηγέτες να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά την ενότητά τους στην υποστήριξη της Ουκρανίας προς μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που είχαν διμερή συνάντηση στις Βρυξέλλες, αναχώρησαν πριν από λίγο για τις ΗΠΑ.

«Μόνο η Ουκρανία να λάβει αποφάσεις για ζητήματα κυριαρχίας»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι που οργανώθηκε με πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου, Εμάνουελ Μακρόν.

Τόσο ο Έλληνας πρωθυπουργός όσο και οι υπόλοιποι ηγέτες ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και αντάλλαξαν απόψεις ενόψει της αυριανής συνάντησης του Ζελένσκι με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Στη συζήτηση στις Βρυξέλλες καθορίστηκαν οι βασικές κατευθύνσεις της κοινής ευρωπαϊκής θέσης, οι οποίες θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο παρουσία Ζελένσκι και Τραμπ.

Στην αμερικανική πρωτεύουσα αναμένεται να παραστούν κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο καγκελάριος της Γερμανίας, οι πρόεδροι της Γαλλίας και της Φινλανδίας, οι πρωθυπουργοί της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Οι «κόκκινες γραμμές» της ΕΕ

Η επιτάχυνση των προσπαθειών για ειρηνευτική διαδικασία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου από τον Τραμπ αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι ηγέτες της Ε.Ε. επιθυμούν να διασφαλίσουν ότι καμία παραχώρηση δεν θα γίνει εις βάρος της Ουκρανίας ή της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, θέτουν τρεις βασικές γραμμές:

I had an important meeting with President of the European Commission @vonderleyen in Brussels. Significant support for Ukraine in the context of the upcoming meeting with President Trump.



Today, together and in several formats, we are determining what we will discuss in… pic.twitter.com/I8doSrACqR — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 17, 2025

Εγγυήσεις ασφάλειας: Η Ευρώπη απαιτεί δεσμευτικές και ισχυρές εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας και την προστασία των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Όπως σημειώνεται, η προθυμία του Τραμπ να συμβάλει σε ένα καθεστώς εγγυήσεων «τύπου Άρθρου 5» μέσω ενός «Συνασπισμού των Προθύμων», στον οποίο θα συμμετάσχει και η Ε.Ε., χαιρετίζεται θερμά.

Εδαφικά ζητήματα: Τονίζεται ότι κάθε συζήτηση για αλλαγές εδαφών πρέπει να βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, τη νομιμότητα και την αρχή της μη παραβίασης της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας.

Συνεχής στήριξη της Ουκρανίας: Οι ευρωπαϊκές χώρες δεσμεύονται να παρέχουν συνεχή στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη στο Κίεβο, μέχρι να επιτευχθεί μια δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Η αυριανή συνάντηση στον Λευκό Οίκο αναμένεται να είναι καθοριστική. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προσεγγίζουν τη συνάντηση με ενιαία γραμμή, επιδιώκοντας να ασκήσουν πίεση στη Ρωσία χωρίς να διαταραχθεί η ενότητα της Δύσης. Ο Ζελένσκι αναμένεται να ζητήσει στήριξη όχι μόνο σε επίπεδο ασφάλειας και κυρώσεων, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο, διασφαλίζοντας την αναγνώριση της νομιμότητάς του ως ηγέτη της Ουκρανίας.

Πηγή: ethnos.gr