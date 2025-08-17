Μύθοι για το σεξ: «Το μέγεθος μετράει» και άλλοι 10 «κανόνες» - Εσείς τι πιστεύετε;

Ειδικοί στον τομέα της σεξουαλικής υγείας μίλησαν στον Guardian για να ρίξουν φως στις πιο διαδεδομένες αντιλήψεις, καταρρίπτοντας στερεότυπα και προσκαλώντας μας σε μια πιο ανοιχτή και ρεαλιστική προσέγγιση του σεξ.

Σεξ = διείσδυση

Όταν τους ζητείται να ορίσουν το σεξ, οι περισσότεροι άνθρωποι θα απαντήσουν ότι σημαίνει διείσδυση και ότι οτιδήποτε άλλο είναι απλώς «προκαταρκτικά», εξηγεί η Kate Moyle, ψυχοσεξουαλική θεραπεύτρια σχέσεων και συγγραφέας του βιβλίου The Science of Sex.

«Αυτό αναγάγει τη συνουσία σε ‘πραγματικό σεξ’ και τις άλλες σεξουαλικές πράξεις σε κάτι που γίνεται πριν από τη διείσδυση και δεν αξίζει να αναγνωριστεί ως αυτόνομη πράξη», λέει.

Οι λεσβίες, οι αμφιφυλόφιλοι και οι ομοφυλόφιλοι τείνουν να έχουν έναν ευρύτερο ορισμό.

Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ιστορικά περιστρεφόταν γύρω από την αναπαραγωγή (επομένως την διείσδυση), η οποία είναι μόνο ένας από τους εκατοντάδες λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι κάνουν σεξ.

Αν θεωρείτε τη διείσδυση ως το σεξ που «πρέπει» να κάνετε, ίσως χάνετε το σεξ που πραγματικά απολαμβάνετε.

Φόβος ότι δεν τον/την ελκύετε

«Η κουλτούρα μας αντιμετωπίζει το σώμα σαν τεστ ανίχνευσης ψεύδους», λέει η Δρ Emily Jamea, θεραπεύτρια σεξ και σχέσεων και συγγραφέας του Anatomy of Desire: Five Secrets to Create Connection and Cultivate Passion.

Μας έχουν εμφυσήσει την ιδέα ότι η διέγερση είναι άμεση, αυτόματη και ορατή, «αλλά τα σώματα δεν είναι μηχανές, και πράγματα όπως το άγχος, τα φάρμακα, τα τραύματα, οι ορμόνες ή η πίεση να αποδώσουμε μπορούν να επηρεάσουν την αντίδρασή τους», προσθέτει.

Όπως το θέτει ο θεραπευτής σχέσεων James Earl: το μυαλό και το σώμα δεν λειτουργούν πάντα αρμονικά. «Οι άντρες μερικές φορές έχουν στύση χωρίς να είναι ερεθισμένοι, όπως και οι γυναίκες μπορεί να έχουν υγρασία χωρίς να νιώθουν επιθυμία. Το αντίστροφο ισχύει επίσης: μπορείς να νιώθεις ερεθισμένος χωρίς να υπάρχει φυσική εκδήλωση», εξηγεί.

Το πορνό καταστρέφει τη σεξουαλική σας ζωή

Οι ειδικοί διχάζονται σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η πορνογραφία στη σεξουαλική μας ζωή, αλλά και σχετικά με το πόσο εθιστικό είναι πραγματικά.

«Μερικοί άνθρωποι μπορεί να παρακολουθούν πορνό καταναγκαστικά, αλλά αυτό δεν συμβαίνει επειδή το πορνό είναι εθιστικό», λέει η Silva Neves, ψυχοσεξουαλική ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας. «Συχνά είναι επειδή έχουν άλλες υποκείμενες συναισθηματικές δυσκολίες (συνήθως κατάθλιψη) που προσπαθούν να απαλύνουν».

Ωστόσο, η Neves επισημαίνει: «Η πορνογραφία δεν είναι μονολιθική. Υπάρχουν πολλοί τύποι πορνογραφίας, μερικοί ανεπιθύμητοι και μισογυνιστικοί, και μερικοί πολύ καλοί και ηθικοί».

«Φροντίστε να το παρακολουθείτε με τρόπο που σας ευχαριστεί, ταιριάζει με τις αξίες σας και σας επιτρέπει να επικοινωνείτε την απόλαυση που σας προσφέρει η πορνογραφία με τον σύντροφό σας χωρίς ντροπή», προσθέτει.

Μόνο οι άνδρες έχουν άγχος για τη σεξουαλική απόδοση

Αυτό μπορεί να επηρεάσει όλους, ανεξάρτητα από το φύλο ή το γένος. Μια ανασκόπηση μελετών που διεξήχθησαν σε διάστημα 18 ετών διαπίστωσε ότι έως και το 25% των ανδρών και το 16% των γυναικών βιώνουν άγχος απόδοσης.

Τα συμπτώματα είναι συχνά πιο εμφανή αν έχετε πέος: αδυναμία να επιτύχετε ή να διατηρήσετε στύση και πρόωρη εκσπερμάτωση. Στις γυναίκες, μπορεί να εκδηλωθεί ως μειωμένη λίπανση, σφίξιμο του πυελικού εδάφους, μειωμένη ευχαρίστηση ή αναστολή του οργασμού, εξηγεί η Moyle.

Το άγχος συχνά έχει τις ρίζες του στα περιορισμένα, έμφυλα μηνύματα που λαμβάνουμε για το σεξ. «Νιώθουμε ότι αν δεν ‘πετύχουμε’, θα κριθούμε και θα ντροπιαστούμε, ή πιστεύουμε ότι δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες του συντρόφου μας (ή στις δικές μας)», λέει.

Είστε φυσικά καλοί ή κακοί στο σεξ

Η Jamea λέει ότι οι σεξουαλικές δεξιότητες είναι κάτι που όλοι πρέπει να μάθουμε και να δουλέψουμε.

«Πιστεύω ότι γεννιόμαστε με τα βασικά στοιχεία που χρειαζόμαστε για να είμαστε καλοί εραστές, αλλά συμβαίνουν πράγματα στη ζωή μας – επηρεαζόμαστε από τον πολιτισμό ή έχουμε αρνητικές εμπειρίες που μας αποσυνδέουν από αυτές τις έμφυτες ιδιότητες».

Το καλό σεξ δεν έχει να κάνει με ταλέντο

«Έχει να κάνει με το πόσο καλός επικοινωνιακά είσαι, πόσο ασφαλής κάνεις τον σύντροφό σου να νιώθει και πόσο βαθιά μπορείς να συνδεθείς μαζί του», λέει.

Το σεξ σταματά όταν γερνάς

Μια μελέτη της Age UK διαπίστωσε ότι το 54% των ανδρών και το 31% των γυναικών άνω των 70 ετών εξακολουθούν να είναι σεξουαλικά ενεργοί.

Ωστόσο, «οι ηλικιωμένοι θεωρούνται άσεξουαλ από την κοινωνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και την ιατρική κοινότητα», λέει η Joan Price, υποστηρίκτρια της «σεξουαλικότητας χωρίς ηλικία» και συγγραφέας του Naked at Our Age: Talking Out Loud About Senior Sex.

«Με πνεύμα δημιουργικότητας και επικοινωνίας, μπορούμε να είμαστε σεξουαλικά όντα για όλη μας τη ζωή», συνεχίζει.

«Ναι, το σεξ αλλάζει καθώς μεγαλώνουμε: απλά πρέπει να μάθουμε να εξερευνούμε νέους τρόπους για να διεγείρουμε τη σεξουαλική μας επιθυμία».

Το μέγεθος του πέους είναι σημαντικό

Μόνο το 55% των ετεροφυλόφιλων ανδρών και το 62% των ομοφυλόφιλων και αμφιφυλόφιλων ανδρών δεν αισθάνονται άγχος για το μέγεθος του πέους τους.

«Ιδιαίτερα για τους άνδρες, υπάρχει η πεποίθηση ότι όσο μεγαλύτερο είναι, τόσο πιο ευχάριστο θα είναι το σεξ», λέει η ειδική σε θέματα σεξουαλικής υγείας Δρ Shirin Lakhani.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των ετεροφυλόφιλων γυναικών δηλώνουν ότι δεν τους ενδιαφέρει το μέγεθος του πέους και το 85% είναι ευχαριστημένες με το μέγεθος του συντρόφου τους.

Σε τελική ανάλυση, η ευχαρίστηση δεν εξαρτάται μόνο από το μήκος του πέους.

Οι άνθρωποι χρησιμοποιούν ερωτικά βοηθήματα μόνο αν ο σύντροφός τους δεν μπορεί να τους ικανοποιήσει

Αυτός ο μύθος προέρχεται από την πεποίθηση ότι τα ερωτικά βοηθήματα μπορούν να κάνουν πράγματα που οι σύντροφοι δεν μπορούν και, ως εκ τούτου, είναι «καλύτερα».

Σκεφτείτε τα σεξουαλικά βοηθήματα ως εργαλεία, όχι ως απειλές. «Προσφέρουν κάτι διαφορετικό από το σεξ με σύντροφο. Τα δύο δεν αλληλοαποκλείονται», λέει η Moyle.

Η Miranda Christophers, ψυχοθεραπεύτρια σεξ και σχέσεων και κλινική διευθύντρια στο The Therapy Yard, συμφωνεί ότι μπορούν να δημιουργήσουν διαφορετικές αισθήσεις, να ενισχύσουν την εξερεύνηση, να προσθέσουν ποικιλία και παιχνιδιάρικο χαρακτήρα, να ενισχύσουν τη σύνδεση και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να ξεπεράσουν προβλήματα σεξουαλικής λειτουργίας.

Μόνο οι ομοφυλόφιλοι άνδρες απολαμβάνουν το πρωκτικό σεξ

«Οι ετεροφυλόφιλοι άνδρες τείνουν να πιστεύουν ότι το πρωκτικό σεξ είναι ‘πράγμα των ομοφυλόφιλων’», λέει ο Neves.

«Αυτός ο μύθος προέρχεται από την κακή σεξουαλική εκπαίδευση και τα στερεότυπα για τους ομοφυλόφιλους άνδρες, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην ομοφοβία».

Το πρωκτικό σεξ μπορεί να το απολαύσει οποιοσδήποτε, ανεξάρτητα από το φύλο, το γένος ή τη σεξουαλική του ταυτότητα.

«Πολλοί ετεροφυλόφιλοι άντρες απολαμβάνουν το πρωκτικό σεξ. Διεγείρει τον προστάτη (έναν αδένα που βρίσκεται μεταξύ του πέους και του ορθού), κάτι που μπορεί να είναι πολύ ευχάριστο», λέει ο Neves.

Ωστόσο, ορισμένοι άντρες νιώθουν ντροπή μόνο και μόνο επειδή είναι περίεργοι για το πρωκτικό σεξ και είναι λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν πληροφορίες για το πώς να το κάνουν με ασφάλεια.

Η σεξουαλική λίμπιντο είναι είτε υψηλή είτε χαμηλή

«Η λέξη λίμπιντο είναι λανθασμένη», λέει η Jamea.

«Καλύτερα να την κατανοήσουμε ως ένα σύστημα κινήτρων που μας προσανατολίζει προς την ευχαρίστηση, τη σύνδεση, την καινοτομία ή την συναισθηματική εγγύτητα». Η σεξουαλική επιθυμία είναι πολύ πιο περίπλοκη από την ορμή που προέρχεται από την πείνα ή τη δίψα.

Επίσης, δεν είναι στατική και μπορεί να διαμορφωθεί από το περιβάλλον, το άγχος, τις ορμόνες, τη δυναμική της σχέσης, τον ύπνο που έχετε κοιμηθεί και το πόσο συναισθηματικά ασφαλής αισθάνεστε με τον σύντροφό σας.

Η Jamea προτείνει να σκεφτείτε τη σεξουαλική σας λίμπιντο σαν μια πυξίδα που σας κατευθύνει προς ό,τι σας βοηθά να νιώθετε πιο ζωντανοί και συνδεδεμένοι. «Αντί να ρωτάτε «Έχω διάθεση τώρα;», ρωτήστε ποιες συνθήκες – ατομικές, σχετικές με τη σχέση ή το περιβάλλον – θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να νιώσετε πιο ανοιχτοί στο σεξ».