ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Επιχείρηση ΚΣΕΔ στο Κάβο Γκρέκο: Τέσσερα άτομα σε κίνδυνο στις θαλασσινές σπηλιές – Όλοι στο νοσοκομείο - Δείτε βίντεο

 17.08.2025 - 21:23
Ανακοινώνεται ότι στις 17 Αυγούστου 2025 και ώρα 17:50, το ΚΣΕΔ ενεργοποίησε το Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», κατόπιν λήψης πληροφορίας η οποία αφορούσε σε 4 άτομα σε κίνδυνο μετά από πτώση στην περιοχή των θαλασσινών σπηλιών στο Κάβο Γκρέκο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Χάθηκε στη θάλασσα χειριστής jet ski – Σωτήρια επιχείρηση διάσωσης από το ΚΣΕΔ

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, την ΕΜΑΚ, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου, σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας καθώς και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Οι διασωθέντες εκ των οποίων ένας 1 τραυματίας ανασύρθηκαν από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για περαιτέρω νοσηλεία.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι, η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των "θαλασσινών σπηλιών" στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης.

H ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Ενεργοποίηση από το ΚΣΕΔ στις 17:50 και ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου με ομάδα και όχημα διάσωσης και ταυτόχρονα της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ομάδα με ειδική εκπαίδευση και εξοπλισμό για διάσωση τεσσάρων ατόμων από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο.

Μετά από επίπονη και πολύωρη προσπάθεια και τα τέσσερα άτομα διασώθηκαν με επιτυχία και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για περαιτέρω νοσηλεία. Ένας εξ αυτών τραυματίας. Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από το ΚΣΕΔ το οποίο είχει το γενικό συντονισμό της διάσωσης στην εν λόγω τοποθεσία.

Δείτε βίντεο

@roadreportcy Ayia Napa: Emergency rescue operation at Cape Greco: Four young people trapped in sea caves 17/08/2025 #RoadReportCY A large-scale rescue operation is underway at Cape Greco, after four young individuals – three men and one woman – became trapped in the sea caves while attempting to dive from the cliffs into the water. Witnesses at the scene reported that the group was caught off guard by the strong waves, which prevented them from exiting safely. According to the same accounts, the young woman appears to have suffered a leg injury during the incident. Firefighting units, ambulance, and a rescue helicopter are currently deployed at the site. Emergency crews are working intensively to free the trapped individuals and provide immediate medical assistance. As shown in the video below, the operation is ongoing, with authorities urging the public once again to avoid cliff diving at Cape Greco, particularly under dangerous sea conditions. #cyprus ♬ original sound - RoadReportCY

