Επιχείρηση ΚΣΕΔ στο Κάβο Γκρέκο: Τέσσερα άτομα σε κίνδυνο στις θαλασσινές σπηλιές – Όλοι στο νοσοκομείο - Δείτε βίντεο

Το ΚΣΕΔ κινητοποίησε ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σταθμού Παραλιμνίου, την ΕΜΑΚ, πεζό περίπολο της ΑΔΕ Αμμοχώστου, σκάφος της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας καθώς και ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Οι διασωθέντες εκ των οποίων ένας 1 τραυματίας ανασύρθηκαν από την ΕΜΑΚ και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για περαιτέρω νοσηλεία.

Με αφορμή το πιο πάνω περιστατικό, το ΚΣΕΔ υπενθυμίζει ξανά στο κοινό ότι, η προσέγγιση και οι βουτιές στο σημείο των "θαλασσινών σπηλιών" στο Κάβο Γκρέκο απαγορεύονται αυστηρά, καθότι σύμφωνα με επιθεώρηση του Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης, το έδαφος έχει κριθεί ως επικίνδυνο λόγω αυξημένης διάβρωσης.

H ανακοίνωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας

Ενεργοποίηση από το ΚΣΕΔ στις 17:50 και ανταπόκριση του Πυροσβεστικού Σταθμού Αμμοχώστου με ομάδα και όχημα διάσωσης και ταυτόχρονα της ΕΜΑΚ Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με ομάδα με ειδική εκπαίδευση και εξοπλισμό για διάσωση τεσσάρων ατόμων από τις θαλασσινές σπηλιές στο Κάβο Γκρέκο.

Μετά από επίπονη και πολύωρη προσπάθεια και τα τέσσερα άτομα διασώθηκαν με επιτυχία και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου για περαιτέρω νοσηλεία. Ένας εξ αυτών τραυματίας. Σχετική ανακοίνωση εκδόθηκε από το ΚΣΕΔ το οποίο είχει το γενικό συντονισμό της διάσωσης στην εν λόγω τοποθεσία.

Δείτε βίντεο