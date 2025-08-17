Ecommbx
Έτσι φλερτάρει το κάθε ζώδιο, και μην πεις όχι - Για κάποιους παιχνίδια, για άλλους...show

 17.08.2025 - 19:41
Από τα ντροπαλά βλέμματα μέχρι τα θεαματικά «μπουρλότα» έρωτα, κάθε ζώδιο έχει τη δική του μοναδική τεχνική στο φλερτ.

Το φλερτ είναι σαν παιχνίδι. Άλλοι παίζουν για τη νίκη, άλλοι για τη χαρά του παιχνιδιού και κάποιοι απλώς για να δουν αν μπορούν να σε κάνουν να κοκκινίσεις. Αν νομίζεις ότι η αστρολογία δεν παίζει ρόλο, σκέψου το ξανά. Γιατί κάθε ζώδιο έχει τη δική του υπογραφή. Μερικά είναι φανερά, άλλα πιο υπόγεια, αλλά όλα… αποτελεσματικά.

Κριός: Το «πάμε τώρα»

Αν ο Κριός σε θέλει, δεν θα περάσουν ούτε δέκα λεπτά πριν το μάθεις. Μπαίνει στον χώρο, σε εντοπίζει, σου χαμογελάει πλατιά και έρχεται κατευθείαν προς το μέρος σου. Η πρώτη του ατάκα δεν είναι ποτέ αθώα, αλλά γεμάτη αυτοπεποίθηση. Αν δει πως ανταποκρίνεσαι, το επόμενο λεπτό έχει ήδη κλείσει ραντεβού.

Ταύρος: Το βλέμμα που λιώνει πάγους

Ο Ταύρος δεν βιάζεται. Θα σε κοιτάξει από μακριά, θα σου χαμογελάσει διακριτικά και θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή να πλησιάσει. Όταν το κάνει, θα φέρει μαζί του κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις άνετα. Ένα ποτό, ένα κομπλιμέντο, μια κουβέντα που δείχνει ότι σε πρόσεχε εδώ και ώρα.

Δίδυμοι: Η κουβέντα που δεν τελειώνει

Με τους Διδύμους, το φλερτ ξεκινάει σαν συζήτηση και καταλήγει να μην θες να φύγεις. Θα σου πετάξουν ατάκες που θα σε κάνουν να γελάσεις και θα αλλάζουν θέμα με τέτοια ταχύτητα που θα νιώσεις ότι μιλάς με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους. Μέχρι να καταλάβεις τι έγινε, σε έχουν κερδίσει.

Καρκίνος: Η γλυκιά παγίδα

Ο Καρκίνος πλησιάζει με ευγένεια και φροντίδα. Θα σε ρωτήσει πώς είσαι, θα ακούσει πραγματικά την απάντηση και θα σου δώσει την αίσθηση ότι ενδιαφέρεται. Μπορεί να κάνει μια αστεία, ντροπαλή κίνηση που θα σε κάνει να χαμογελάσεις, κι εκεί είναι που σε έχει κερδίσει.

Λέων: Το show είναι δικό του

Ο Λέων δεν περνά απαρατήρητος. Αν σε θέλει, θα το μάθει όλος ο χώρος. Θα σου κάνει κομπλιμέντα μπροστά σε άλλους, θα σε προσκαλέσει στη συζήτησή του και θα σου δώσει την αίσθηση ότι είσαι ο VIP της βραδιάς. Με τον Λέοντα, το φλερτ είναι πάντα λίγο θεατρικό.

Παρθένος: Η προσεκτική προσέγγιση

Ο Παρθένος θα σε προσέξει πριν καν τον προσέξεις. Θα βρει την τέλεια αφορμή να σου μιλήσει, κάτι πρακτικό ή έξυπνο, κι από εκεί θα αρχίσει να ξετυλίγει τη γοητεία του. Μικρά, μελετημένα σχόλια, αβίαστα χαμόγελα και ένα βλέμμα που λέει περισσότερα από τα λόγια του.

Ζυγός: Η γοητεία σε όλο της το μεγαλείο

Με τον Ζυγό, το φλερτ μοιάζει με σκηνή ταινίας. Θα σου πει αυτό που θέλεις να ακούσεις, θα δημιουργήσει ατμόσφαιρα και θα κάνει κάθε κουβέντα να μοιάζει πιο ρομαντική απ’ όσο είναι. Μπορεί να σου πιάσει το χέρι την κατάλληλη στιγμή και να κάνει όλο τον κόσμο να εξαφανιστεί.

Σκορπιός: Η μαγνητική έλξη

Ο Σκορπιός δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Ένα βλέμμα του αρκεί για να σε κάνει να αναρωτιέσαι τι κρύβει. Μιλάει αργά, σε κοιτάζει στα μάτια και κάθε φράση του μοιάζει να έχει διπλό νόημα. Είναι το είδος του φλερτ που μπορεί να σε κάνει να χάσεις τον ύπνο σου.

Τοξότης: Η περιπέτεια σε φωνάζει

Με τον Τοξότη, το φλερτ είναι παιχνίδι. Θα σε κάνει να γελάσεις, θα σου πει μια απίστευτη ιστορία και πιθανότατα θα σου προτείνει κάτι τρελό, όπως να φύγετε εκείνη τη στιγμή για κάπου αλλού. Είναι αυθόρμητος και ενθουσιώδης, κι αυτό σε παρασύρει.

Αιγόκερως: Η σταθερή κατάκτηση

Ο Αιγόκερως δεν πετάει ατάκες δεξιά και αριστερά. Σε πλησιάζει μόνο όταν ξέρει ότι θέλει να σε κερδίσει. Η συζήτηση μαζί του έχει βάθος, δείχνει ενδιαφέρον για όσα λες και το φλερτ του μοιάζει πιο ώριμο. Σου δίνει την αίσθηση ότι αν σε επιλέξει, είναι για σοβαρά.

Υδροχόος: Το ανατρεπτικό φλερτ

Με τον Υδροχόο ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Μπορεί να ξεκινήσει το φλερτ μιλώντας για κάτι εντελώς άσχετο και να το μετατρέψει σε προσωπική εξομολόγηση. Είναι δημιουργικός, πρωτότυπος και σε κάνει να νιώθεις ότι μαζί του δεν θα βαρεθείς ποτέ.

Ιχθύες: Το ονειρικό σενάριο

Ο Ιχθύς θα σε κοιτάξει σαν να είσαι η πιο όμορφη εικόνα που έχει δει. Μιλάει απαλά, γεμίζει την κουβέντα με συναίσθημα και βρίσκει τρόπους να σε αγγίξει διακριτικά. Το φλερτ του είναι σαν τραγούδι που σιγοπαίζει στο βάθος και σε κάνει να θες να μείνεις εκεί για πάντα.

Το φλερτ δεν έχει σωστό ή λάθος τρόπο. Είναι θέμα χημείας, στιγμής και -ίσως- ζωδίου. Αν αναγνώρισες τον εαυτό σου ή κάποιον που σου αρέσει, κράτα σημειώσεις. Ποτέ δεν ξέρεις πότε θα χρειαστούν.

