Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΓιατί κάποιες αεροπορικές εταιρείες φορτώνουν πρώτα τις κόκκινες βαλίτσες
LIKE ONLINE

Γιατί κάποιες αεροπορικές εταιρείες φορτώνουν πρώτα τις κόκκινες βαλίτσες

 20.08.2025 - 21:07
Γιατί κάποιες αεροπορικές εταιρείες φορτώνουν πρώτα τις κόκκινες βαλίτσες

Πολλά πράγματα δεν τα γνωρίζουμε για τον τρόπο λειτουργίας των αεροδρομίων και των αεροπλάνων και τις απαντήσεις μπορούν να δώσουν κυρίως οι εργαζόμενοι σε αυτά.

Ένα από τα θέματα που είχε είναι παλιότερα viral και ήρθε ξανά στην επιφάνεια στο Tik Tok είναι γιατί μερικές αεροπορικές εταιρείες βάζουν πρώτα τις κόκκινες βαλίτσες στο αεροπλάνο.

Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα στο οποίο ένας εργαζόμενος σε αεροπορική εταιρεία φορτώνει στο κάτω μέρος του αεροπλάνου πρώτα όλες τις κόκκινες βαλίτσες. Ο τίτλος του βίντεο ήταν «ξέρεις γιατί οι κόκκινες σακούλες φορτώνονται πρώτες;». 

Η απάντηση δόθηκε λίγο αργότερα και είναι ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες φορτώνουν πρώτα τις κόκκινες αποσκευές επειδή θεωρητικά είναι λιγότερο πιθανό να ξεχαστούν κατά την εκφόρτωση. Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο για τους εργαζόμενους να παρατηρήσουν τις κόκκινες τσάντες που έχουν μείνει στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.

Αυτό βέβαια, δεν είναι πάγια τακτική όλων των αεροπορικών αλλά μόνο μερικών!

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο
Viral βίντεο: «Ο Χριστός τζι η Παναγία» - Στους δρόμους μια πολική αρκούδα και ένας γυμνός να… τραγουδάει
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας
Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες
Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»
Αυτά είναι τα 4 τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου - Νέες γνωριμίες και οικονομικές ευκαιρίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ερωτηματικό η στάση της Γερμανίας στις εγγυήσεις ασφαλείας: Θα στείλει στρατό στην Ουκρανία;

 20.08.2025 - 20:28
Επόμενο άρθρο

Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

 20.08.2025 - 20:49
Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία μεταφέρεται τετράχρονο αγοράκι που εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στο βυθό της πισίνας, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

  •  20.08.2025 - 16:42
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

  •  20.08.2025 - 18:46
Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

  •  20.08.2025 - 20:49
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας

Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας

  •  20.08.2025 - 16:08
Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

  •  20.08.2025 - 16:30
Υπό κράτηση 36χρονος ο Πολωνός: Συνελήφθη στην Πάφο - Τον καταζητούσαν για υπόθεση απαγωγής

Υπό κράτηση 36χρονος ο Πολωνός: Συνελήφθη στην Πάφο - Τον καταζητούσαν για υπόθεση απαγωγής

  •  20.08.2025 - 18:51
Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες

Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες

  •  20.08.2025 - 19:28
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

  •  20.08.2025 - 20:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα