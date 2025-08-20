Γιατί κάποιες αεροπορικές εταιρείες φορτώνουν πρώτα τις κόκκινες βαλίτσες

Ένα από τα θέματα που είχε είναι παλιότερα viral και ήρθε ξανά στην επιφάνεια στο Tik Tok είναι γιατί μερικές αεροπορικές εταιρείες βάζουν πρώτα τις κόκκινες βαλίτσες στο αεροπλάνο.

Όλα ξεκίνησαν από ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα στο οποίο ένας εργαζόμενος σε αεροπορική εταιρεία φορτώνει στο κάτω μέρος του αεροπλάνου πρώτα όλες τις κόκκινες βαλίτσες. Ο τίτλος του βίντεο ήταν «ξέρεις γιατί οι κόκκινες σακούλες φορτώνονται πρώτες;».

Η απάντηση δόθηκε λίγο αργότερα και είναι ότι κάποιες αεροπορικές εταιρείες φορτώνουν πρώτα τις κόκκινες αποσκευές επειδή θεωρητικά είναι λιγότερο πιθανό να ξεχαστούν κατά την εκφόρτωση. Με αυτό τον τρόπο είναι πιο εύκολο για τους εργαζόμενους να παρατηρήσουν τις κόκκινες τσάντες που έχουν μείνει στο πίσω μέρος του αεροπλάνου.

Αυτό βέβαια, δεν είναι πάγια τακτική όλων των αεροπορικών αλλά μόνο μερικών!