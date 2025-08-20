Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΕρωτηματικό η στάση της Γερμανίας στις εγγυήσεις ασφαλείας: Θα στείλει στρατό στην Ουκρανία;
ΔΙΕΘΝΗ

Ερωτηματικό η στάση της Γερμανίας στις εγγυήσεις ασφαλείας: Θα στείλει στρατό στην Ουκρανία;

 20.08.2025 - 20:28
Ερωτηματικό η στάση της Γερμανίας στις εγγυήσεις ασφαλείας: Θα στείλει στρατό στην Ουκρανία;

Πυκνώνουν και στη Γερμανία τις τελευταίες ώρες οι πληροφορίες και για το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας και για μια πιθανή συμμετοχή της Γερμανίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αποκλείει, όπως μεταδίδουν αμερικανικά και ευρωπαϊκά μέσα, μια «κλασική» στρατιωτική συμμετοχή των ΗΠΑ επί του ουκρανικού πεδίου. Αναζητούνται άλλα μοντέλα, όπως προκύπτει από δηλώσεις του ίδιου και κορυφαίων Αμερικανών αξιωματούχων, ενώ όπως δήλωσε ξεκάθαρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ, το θέμα μιας ειρηνευτικής αποστολής στρατευμάτων «θα το αναλάβει η Ευρώπη».

Ο Μερτς θα θέσει το θέμα προς διαβούλευση

Ο Χριστιανοδημοκράτης καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε δηλώσεις που έκανε ήδη από την Ουάσινγκτον μετά τη Σύνοδο Κορυφής στον Λευκό Οίκο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να στείλει η Γερμανία στρατό στην Ουκρανία στο πλαίσιο μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας, που εκ των πραγμάτων θα πρέπει να έχουν και στρατιωτική μορφή.

Όπως τόνισε, είναι νωρίς ακόμη για αποφάσεις, όμως όπως είπε «θα θέσει το θέμα στον κυβερνητικό συνασπισμό αλλά και στη γερμανική βουλή».

ΥΠΑΜ: Ανοιχτή συμμετοχή της Bundeswehr

Από την πλευρά του ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης υπ. Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η συμβολή της Γερμανίας σε ενδεχόμενες εγγυήσεις ασφαλείας «πολιτικά και στρατιωτικά» δεν έχει ακόμη αποφασιστεί, το ζήτημα «παραμένει ανοιχτό».

Όπως είπε, «παρακολουθούμε πρωτίστως την πορεία των διαπραγματεύσεων, δεύτερον τη συμβολή των ΗΠΑ και τρίτον τη συνεννόηση με τους στενότερους εταίρους μας». Ο Γερμανός υπ. Άμυνας τονίζει επίσης ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν «με ποια μορφή η Ρωσία δείχνει ετοιμότητα για επίτευξη ειρήνης». Για την ώρα, η Γερμανία έχει επιφυλακτική στάση ως προς τις ειλικρινείς προθέσεις της Μόσχας για ειρήνη στην Ουκρανία.

 

Ο επικεφαλής της επιτροπής Άμυνας της γερμανικής βουλής, Τόμας Ρέβεκαμπ από τους Χριστιανοδημοκράτες, «αναμένει» μια ανάπτυξη γερμανικών στρατευμάτων στο πλαίσιο ειρηνευτικής αποστολής.

«Οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί έχουν αρνητικές εμπειρίες σε σχέση με τις ρωσικές δεσμεύσεις, γι αυτό απαιτείται μια αποτελεσματική αποτροπή. Αυτό σημαίνει ότι Γερμανοί στρατιώτες στο μέλλον, μετά από μια συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία, θα διασφαλίσουν ότι η ειρήνευση είναι διαρκής», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ταξιαρχία 5.000 στρατιωτών» στην Ουκρανία;

Την ίδια ώρα ο Χένινγκ Ότε, επιτετραμμένος της γερμανικής κυβέρνησης στη γερμανική βουλή για θέματα ενόπλων δυνάμεων, δηλώνει ότι μια πιθανή ειρηνευτική αποστολή της Bundeswehr στην Ουκρανία θα επιβάρυνε πολύ τα γερμανικά στρατεύματα.

«Ένα πράγμα θα πρέπει να αποφύγουμε: το να δεχτούμε τόσα πολλά αιτήματα συνδρομής και ταυτόχρονα να μην έχουμε ενισχύσει το προσωπικό μας». Όπως επισημαίνει, εάν θεωρητικά η Γερμανία συμμετείχε στις εγγυήσεις ασφαλείας με μια ταξιαρχία περίπου 5.000 στρατιωτών, αυτό θα αποτελούσε «τεράστια πρόκληση για την Bundeswehr».

Άλλη μια γερμανική στροφή στο δόγμα ασφαλείας

Εάν η Γερμανία αποφασίσει να συμμετάσχει πάντως σε μια τέτοια ειρηνευτική αποστολή με στρατεύματα, θα είναι μια σημαντική, ιστορική στροφή για τη Γερμανία μεταπολεμικά, την ώρα που η ίδια θέλει να δημιουργήσει τον ισχυρότερο στρατό στην Ευρώπη. Βέβαια για τη Μόσχα αυτό εκλαμβάνεται ως νέο επίπεδο απειλής.

Αντίστοιχα όμως, και για τη Γερμανία η Ρωσία θεωρείται ως η μεγαλύτερη απειλή ασφαλείας, ενώ ταυτόχρονα οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία θεωρούνται στο Βερολίνο ως εγγυήσεις ασφαλείας για την Ευρώπη και εν τέλει τη Γερμανία.

Σημειωτέον ότι επί διακυβέρνησης Όλαφ Σολτς, η γερμανική κυβέρνηση, μολονότι είχε δεσμευτεί να κάνει «whatever it takes» για τη στήριξη της Ουκρανίας με στρατιωτικούς εξοπλισμούς και οικονομική βοήθεια, απέκλειε το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής της Γερμανίας στο ουκρανικό μέτωπο στο πλαίσιο ειρηνευτικής αποστολής -σύμφωνα με την πρόταση του Γάλλου προέδρου Μακρόν- διότι κάτι τέτοιο θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια στη Γερμανία.

Το θέμα πάντως μιας πιθανής ειρηνευτικής αποστολής ήδη συζητείται εντατικά στο Παρίσι και το Λονδίνο, με τη «Συμμαχία των Προθύμων» να επιταχύνει τη συζήτηση για το θέμα των εγγυήσεων ασφαλείας και τη συγκεκριμένη μορφή που θα μπορούσε να λάβει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παιδάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην Πάφο
Viral βίντεο: «Ο Χριστός τζι η Παναγία» - Στους δρόμους μια πολική αρκούδα και ένας γυμνός να… τραγουδάει
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας
Εντυπωσιακό: Ύψωσαν την κυπριακή σημαία στην κορυφή ενός εκ των πιο δυσπρόσιτων βουνών στον κόσμο - Δείτε φωτογραφίες
Τραγικό: Θα γιόρταζε σήμερα τα γενέθλια της η άτυχη 34χρονη Ειρήνη - «Έπρεπε να σου φέρνουμε τούρτα...»
Αυτά είναι τα 4 τυχερά ζώδια του Σεπτεμβρίου - Νέες γνωριμίες και οικονομικές ευκαιρίες

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Βίντεο - Μιχάλης Περσιάνης: Αναλύει το «Παζλ» της Κυπριακης οικονομίας

 20.08.2025 - 19:37
Επόμενο άρθρο

Γιατί κάποιες αεροπορικές εταιρείες φορτώνουν πρώτα τις κόκκινες βαλίτσες

 20.08.2025 - 21:07
Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Στο Μακάρειο Νοσοκομείο στη Λευκωσία μεταφέρεται τετράχρονο αγοράκι που εντοπίστηκε από λουόμενη να βρίσκεται στο βυθό της πισίνας, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου Μιχάλη Νικολάου.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

Τετράχρονο αγοράκι στο Μακάρειο: Ποιος το βρήκε στο βυθό της πισίνας και που βρισκόταν η μητέρα εκείνη τη στιγμή

  •  20.08.2025 - 16:42
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος πρώτη στην ΕΕ με το χαμηλότερο ποσοστό ανεκπλήρωτης ιατρικής ανάγκης

  •  20.08.2025 - 18:46
Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

Βίντεο - Παιχνίδι με τον θάνατο στο Μακένζι: Ανατροπή στην εκδοχή του οδηγού - Μάχη με την ζωή δίνει ο 19χρονος

  •  20.08.2025 - 20:49
Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας

Σχολικά είδη: Μεγάλο εύρος τιμών στην αγορά - Τι θα πρέπει να προσέξουν οι γονείς και τα παιδιά - Πίνακας

  •  20.08.2025 - 16:08
Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

Έκκληση ανθρωπιάς: Γιαγιά χωρίς εισόδημα μεγαλώνει μόνη το εγγονάκι της – Επείγουσα ανάγκη για τρόφιμα

  •  20.08.2025 - 16:30
Υπό κράτηση 36χρονος ο Πολωνός: Συνελήφθη στην Πάφο - Τον καταζητούσαν για υπόθεση απαγωγής

Υπό κράτηση 36χρονος ο Πολωνός: Συνελήφθη στην Πάφο - Τον καταζητούσαν για υπόθεση απαγωγής

  •  20.08.2025 - 18:51
Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες

Ιταλία: Πανικός σε αεροδρόμιο του Μιλάνου – Άνδρας έβαλε φωτιά και έσπασε οθόνες

  •  20.08.2025 - 19:28
Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

Ισπανίδα influencer «κόλλησε» σε αεροδρόμιο γιατί το ChatGPT της είπε ότι δεν χρειάζεται βίζα για να ταξιδέψει

  •  20.08.2025 - 20:09

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα