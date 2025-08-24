Αντίστροφη μέτρηση για τις «προεδρικές» στα κατεχόμενα – Σε ισχύ οι «προεκλογικές απαγορεύσεις»

Το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» έδωσε στη δημοσιότητα το πλήρες χρονοδιάγραμμα με τις κρίσιμες ημερομηνίες.

Τα τ/κ ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τα πολιτικά κόμματα έχουν προθεσμία έως τις 9 Σεπτεμβρίου για να ορίσουν τους υποψηφίους τους. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων θα πραγματοποιηθεί στις 12 Σεπτεμβρίου, με την προσωρινή ανακοίνωση των ονομάτων από το «ανώτατο εκλογικό συμβούλιο» να γίνεται την ίδια ημέρα. Η οριστικοποίηση των υποψηφίων θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου και η τελική λίστα θα ανακοινωθεί στις 22 Σεπτεμβρίου.

Οι «εκλογικοί» κατάλογοι θα αναρτηθούν στις 14 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν για επτά ημέρες στη διάθεση των πολιτών για ελέγχους και ενστάσεις. Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν το έμβλημα ή το σύμβολο της επιλογής τους έως τις 15 Σεπτεμβρίου. Η κλήρωση για τον καθορισμό της σειράς των υποψηφίων στα «ψηφοδέλτια» θα γίνει στις 21 Σεπτεμβρίου, ενώ η διευθέτηση των «ψηφοδελτίων» θα λάβει χώρα στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η περίοδος της «προεκλογικής» εκστρατείας θα ξεκινήσει επίσημα στις 23 Σεπτεμβρίου. Η δημοσίευση δημοσκοπήσεων και ερευνών κοινής γνώμης θα επιτρέπεται μέχρι τις 4 Οκτωβρίου. Η διανομή των «εκλογικών» δελτίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 16 Οκτωβρίου. Η «προεκλογική» εκστρατεία θα ολοκληρωθεί στις 18 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από τις «εκλογές».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ