Αννίτα Δημητρίου: «Η φορολογική μεταρρύθμιση να υπηρετεί την κοινωνία»

 25.08.2025 - 15:29
Μήνυμα στην Κυβέρνηση ότι ο ΔΗΣΥ δεν θα αποδεχθεί «οι αναγκαίες φοροελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μετατραπούν σε όχημα επιβολής νομοθετικών υπερεξουσιών», έστειλε η Πρόεδρος της Βουλής, Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου.

«Κάτι τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα την υπονόμευση του ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος που χτίστηκε με κόπο και απέδωσε θετικά αποτελέσματα στην οικονομία μας μετά την οικονομική κρίση», πρόσθεσε.

Η κ. Δημητρίου είπε ότι «η Κυβέρνηση οφείλει να μπει σε ουσιαστικό διάλογο με τους φορείς της οικονομίας και να αντιληφθεί ότι οι πειραματισμοί εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους και μπορεί να επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα».

«Ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα επιμείνει: η φορολογική μεταρρύθμιση πρέπει να υπηρετεί την κοινωνία – να στηρίζει τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

Επιπλέον, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ είπε ότι οι πρόνοιες που πλήττουν την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προσέλκυση επενδύσεων δεν θα γίνουν αποδεκτές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

