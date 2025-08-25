Από χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος ο θάνατος της 36χρονης στον Βόλο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η σορός της άτυχης γυναίκας φέρει ακόμα ένα βασικό τραύμα στο λαιμό από το όργανο που χρησιμοποίησε ο δράστης, καθώς και τραύματα που δείχνουν όταν προσπάθησε να αμυνθεί.

Αυτό κατέδειξε η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό της γυναίκας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, στο σώμα της εντοπίστηκαν επίσης και πολλαπλές άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα με ισχυρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Ο 40χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, ώστε να απολογηθεί την Τρίτη το πρωί.

Παράλληλα, η Εισαγγελία διέταξε κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, με στόχο να καθοριστεί μέσα στην εβδομάδα ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών παιδιών, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό τη φροντίδα της οικογένειας της μητέρας. Ζητήθηκε επίσης να εξεταστούν τα στοιχεία που αφορούν τη νοσηλεία του δράστη, σχετικά με τα συμπτώματα που είχε παρουσιάσει, τη διάρκεια παραμονής του στο νοσοκομείο και τις θεραπείες που πιθανόν του χορηγήθηκαν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr