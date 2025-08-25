Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΑπό χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος ο θάνατος της 36χρονης στον Βόλο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
ΕΛΛΑΔΑ

Από χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος ο θάνατος της 36χρονης στον Βόλο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

 25.08.2025 - 15:22
Από χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος ο θάνατος της 36χρονης στον Βόλο - Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Από χτύπημα στο θώρακα με αιχμηρό εργαλείο, που μοιάζει με μαχαίρι ψησίματος, προκλήθηκε ο θάνατος της 36χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον 40χρονο σύζυγό της το πρωί της Παρασκευής στον Βόλο, μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά τους.

Η σορός της άτυχης γυναίκας φέρει ακόμα ένα βασικό τραύμα στο λαιμό από το όργανο που χρησιμοποίησε ο δράστης, καθώς και τραύματα που δείχνουν όταν προσπάθησε να αμυνθεί.

Αυτό κατέδειξε η ιατροδικαστική εξέταση που πραγματοποιήθηκε στη σορό της γυναίκας στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, στο σώμα της εντοπίστηκαν επίσης και πολλαπλές άλλες παρόμοιες κακώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Κυριακής ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στην εισαγγελέα με ισχυρά μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας. Ο 40χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, ώστε να απολογηθεί την Τρίτη το πρωί.

Παράλληλα, η Εισαγγελία διέταξε κατεπείγουσα κοινωνική έρευνα από το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Βόλου, με στόχο να καθοριστεί μέσα στην εβδομάδα ποιος θα αναλάβει την επιμέλεια των τριών παιδιών, τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό τη φροντίδα της οικογένειας της μητέρας. Ζητήθηκε επίσης να εξεταστούν τα στοιχεία που αφορούν τη νοσηλεία του δράστη, σχετικά με τα συμπτώματα που είχε παρουσιάσει, τη διάρκεια παραμονής του στο νοσοκομείο και τις θεραπείες που πιθανόν του χορηγήθηκαν.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ανακοίνωσε έρευνα η Αστυνομία κατά των ΑΠΟΕΛιστών για το υβριστικό πανό κατά του Φειδία - Μελετούν τα κλειστά κυκλώματα
«Ήταν ήδη πνιγμένο» - Συγκλονίζει ο γιατρός που προσπάθησε να επαναφέρει την 4χρονη στην Ελλάδα
Σκληρό πόκερ από τον Πούτιν: Δηλώνει... εγγυητής για την Ουκρανία και προσθέτει όρους για τη λήξη του πολέμου
Νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακούς θερμοσίφωνες – Από €500 έως €900 ανά κατοικία – Η προθεσμία υποβολής αίτησης
Φωτοβολταϊκά: Πόσα εκατομμύρια καταβλήθηκαν ως χορηγία ανά έτος – Οι αιτήσεις που βρίσκονται υπό αξιολόγηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Δεν εμπλέκεται η Βάσω Μαζωνάκη στην αίτηση εγκλεισμού του τραγουδιστή, λέει η οικογένειά του

 25.08.2025 - 15:18
Επόμενο άρθρο

Αννίτα Δημητρίου: «Η φορολογική μεταρρύθμιση να υπηρετεί την κοινωνία»

 25.08.2025 - 15:29
Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Εντός Σεπτεμβρίου θα συνεχιστεί η εκδίκαση της υπόθεσης της ένστασης της Ντόριας Βαρωσιώτου για τον τερματισμό των υπηρεσιών της ως δικαστού του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, που ξεκίνησε σήμερα στο Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο συνέρχεται ως Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστικό Συμβούλιο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Ένσταση Βαρωσιώτου: Η σύνθεση του δικαστηρίου και η θέση του δικηγόρου της - Όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  25.08.2025 - 13:50
Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

Υπ.Μεταφορών: Παράνομη η παρέμβαση σε οχήματα με αερόσακους Takata – Κίνδυνος απώλειας άδειας κυκλοφορίας

  •  25.08.2025 - 13:39
«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 19χρονου Χρίστου - Τι κατέδειξε

«Μίλησε» η νεκροτομή στη σορό του 19χρονου Χρίστου - Τι κατέδειξε

  •  25.08.2025 - 13:24
Αννίτα Δημητρίου: «Η φορολογική μεταρρύθμιση να υπηρετεί την κοινωνία»

Αννίτα Δημητρίου: «Η φορολογική μεταρρύθμιση να υπηρετεί την κοινωνία»

  •  25.08.2025 - 15:29
Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

Έντονη αντίδραση ΑΠΟΕΛ - «Η Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για αυτούς που καπηλεύονται την ιστορία της Κύπρου»

  •  25.08.2025 - 13:10
Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

Μαθητής ο ύποπτος για ναρκωτικά που εντοπίστηκαν σε parking – Βρίσκεται υπό πενθήμερη κράτηση

  •  25.08.2025 - 14:40
Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτα - Δείτε τον πίνακα με τις μάρκες

Εντοπίστηκαν επικίνδυνα οχήματα και μοτοσικλέτα - Δείτε τον πίνακα με τις μάρκες

  •  25.08.2025 - 12:03
Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

Συναγερμός στις ΗΠΑ για το παράσιτο «σαρκοφάγα αλογόμυγα» - Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο

  •  25.08.2025 - 14:46

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα