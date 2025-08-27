Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κατεχόμενα: Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων

 27.08.2025 - 15:40
Αναβλήθηκε για την Πέμπτη η «δίκη» των πέντε Ελληνοκυπρίων που κρατούνται στα κατεχόμενα, μετά από τη σημερινή δεύτερη «ακροαματική διαδικασία» στο «στρατοδικείο» της κατεχόμενης Λευκωσίας. Η αναβολή δόθηκε προκειμένου το «δικαστήριο» να αποφασίσει επί αιτήματος της «κατηγορούσας αρχής» για διενέργεια αυτοψίας στον χώρο του συμβάντος, αίτημα στο οποίο η υπεράσπιση προέβαλε ένσταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα τουρκοκυπριακά ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης για «δικάσιμο» στο «στρατοδικείο», όπου οι πέντε Ελληνοκύπριοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της «παράνομης εισόδου σε στρατιωτική απαγορευμένη ζώνη», εξετάστηκαν δύο μάρτυρες της «κατηγορούσας αρχής», μέλη της «αστυνομίας». Η εξέτασή τους επικεντρώθηκε σε τεχνικές λεπτομέρειες, όπως η ύπαρξη ή μη πινακίδων στην περιοχή και τα φιμέ τζάμια του οχήματος των κατηγορουμένων. Κατά τη διαδικασία, προέκυψε ότι τα πίσω τζάμια του αυτοκινήτου δεν είχαν τοποθετημένη μεμβράνη, αλλά ήταν ελαφρώς φιμέ από την κατασκευή του οχήματος.

Η «κατηγορούσα αρχή» υπέβαλε αίτημα για διενέργεια αυτοψίας στον χώρο του οδοφράγματος, υποστηρίζοντας ότι θα συμβάλει στην «απονομή δικαιοσύνης». Η υπεράσπιση αντέδρασε, χαρακτηρίζοντας το αίτημα ως προσπάθεια κάλυψης των κενών και των παραλείψεων της «ανακριτικής διαδικασίας». Οι συνήγοροι υποστήριξαν ότι μια αυτοψία, 40 ημέρες μετά το περιστατικό και υπό διαφορετικές συνθήκες (φωτισμού, καιρού), δεν θα αποτύπωνε την πραγματικότητα της ημέρας του συμβάντος και αποτελεί προσπάθεια να συμπληρωθεί εκ των υστέρων μια «ελλιπής ανάκριση».

Σύμφωνα με τα τ/κ μέσα ενημέρωσης, το «δικαστήριο» αναμένεται να αποφασίσει αύριο για το αν θα γίνει αποδεκτό ή όχι το αίτημα.

Παράλληλες «δικαστικές» εξελίξεις

Παράλληλα με τη διαδικασία στο «στρατοδικείο», χθες και σήμερα «εκδικάστηκαν» οι «εφέσεις» που κατέθεσε η πλευρά της υπεράσπισης κατά των αποφάσεων για την κράτηση των πέντε Ελληνοκυπρίων.

Συγκεκριμένα, χθες «εκδικάστηκε» η έφεση κατά της αρχικής απόφασης για κράτηση των πέντε έως και 13 ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση των αγορεύσεων, η απόφαση επί της «έφεσης» επιφυλάχθηκε.

Σήμερα, η διαδικασία συνεχίστηκε στο «ανώτατο δικαστήριο» στην κατεχόμενη Λευκωσία, με την «εκδίκαση της έφεσης» κατά της απόφασης του «επαρχιακού δικαστηρίου» της Τρικώμου για προφυλάκιση δύο εκ των πέντε Ελληνοκυπρίων για διάστημα έως και τρεις μήνες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο «δικαστής» ρώτησε εάν τα έγγραφα που είχαν στην κατοχή τους οι κατηγορούμενοι αφορούσαν ιδιοκτησίες που τους ανήκαν πριν από το 1974. Η «εισαγγελέας» το επιβεβαίωσε, με τον «δικαστή» να αναφέρει ότι πρόκειται για «σημαντική πτυχή της υπόθεσης».

Η «εισαγγελέας» αντέτεινε ότι τα έγγραφα περιείχαν ονόματα όλων των διαδοχικών ιδιοκτητών από το 1974 και μετά, και ότι οι κατηγορούμενοι είχαν πρόθεση να προκαλέσουν «αναστάτωση». Στη σημερινή διαδικασία συζητήθηκε επίσης το θέμα της απόρριψης πέντε Τουρκοκυπρίων ως εγγυητών, με τον «δικαστή» να αμφισβητεί τη «νομική βάση» της «εισαγγελίας» για το συγκεκριμένο ζήτημα. Και σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση επί της «έφεσης» επιφυλάχθηκε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η Ελλάδα θα είναι πάντοτε στο πλευρό της Κύπρου, υπογραμμίστηκε κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Ιωάννη Μιχαήλ Λοβέρδο, ο οποίος βρίσκεται στην Κύπρο για να χαιρετίσει τις εργασίες του Παγκόσμιου Συνεδρίου Κυπρίων Διασποράς.

