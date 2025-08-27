Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στην Πάφο – Επιβάτης επιτέθηκε σε αεροσυνοδό

 27.08.2025 - 21:23
Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στην Πάφο – Επιβάτης επιτέθηκε σε αεροσυνοδό

Μια πτήση ισραηλινής αεροπορικής εταιρείας, που εκτελούσε το δρομολόγιο Παρίσι – Τελ Αβίβ, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στην Κύπρο την Τετάρτη, έπειτα από επίθεση επιβάτη σε αεροσυνοδό κατά την απογείωση.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Israel National News, το περιστατικό συνέβη όταν ο επιβάτης προσπάθησε να εισέλθει στο μπάνιο κατά την απογείωση, παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας. Όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μία από τις αεροσυνοδούς.

Ακολουθώντας τις διαδικασίες ασφαλείας, ο πιλότος αποφάσισε να εκτρέψει την πτήση και το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Πάφου, όπου ο επιβάτης αποβιβάστηκε και συνελήφθη από τις τοπικές αρχές.

Η αεροπορική εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα κάνει καμία υποχώρηση σε θέματα ασφάλειας ή σε περιπτώσεις βίας κατά του προσωπικού της εταιρείας.

Η πτήση τελικά συνεχίστηκε προς το Τελ Αβίβ χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσαν σήμερα ότι ο λιμός στη Γάζα είναι μια "ανθρωπογενής κρίση" και προειδοποίησαν ότι η χρήση της λιμοκτονίας ως όπλο πολέμου απαγορεύεται βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

