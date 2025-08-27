Αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου στην Πάφο – Επιβάτης επιτέθηκε σε αεροσυνοδό

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Israel National News, το περιστατικό συνέβη όταν ο επιβάτης προσπάθησε να εισέλθει στο μπάνιο κατά την απογείωση, παραβιάζοντας τους κανόνες ασφαλείας. Όταν του ζητήθηκε να επιστρέψει στη θέση του, επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε μία από τις αεροσυνοδούς.

Ακολουθώντας τις διαδικασίες ασφαλείας, ο πιλότος αποφάσισε να εκτρέψει την πτήση και το αεροσκάφος προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Πάφου, όπου ο επιβάτης αποβιβάστηκε και συνελήφθη από τις τοπικές αρχές.

Η αεροπορική εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση ζητώντας συγγνώμη από τους επιβάτες για την αναστάτωση, τονίζοντας ωστόσο ότι δεν θα κάνει καμία υποχώρηση σε θέματα ασφάλειας ή σε περιπτώσεις βίας κατά του προσωπικού της εταιρείας.

Η πτήση τελικά συνεχίστηκε προς το Τελ Αβίβ χωρίς περαιτέρω προβλήματα.