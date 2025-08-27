Ecommbx
Απαντούν στην Ελεγκτική οι κρατικές υπηρεσίες: «Λάβαμε τις δέουσες ενέργειες» για το ιδιωτικό πάρτι στην Πέγεια
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απαντούν στην Ελεγκτική οι κρατικές υπηρεσίες: «Λάβαμε τις δέουσες ενέργειες» για το ιδιωτικό πάρτι στην Πέγεια

 27.08.2025 - 21:05
Απαντούν στην Ελεγκτική οι κρατικές υπηρεσίες: «Λάβαμε τις δέουσες ενέργειες» για το ιδιωτικό πάρτι στην Πέγεια

Σε όλες τις δέουσες ενέργειες προέβησαν, υπό τις περιστάσεις, άμεσα, αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους τα Τμήματα Περιβάλλοντος και Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών (ΤΑΘΕ), απαντώντας στην Ελεγκτική Υπηρεσία για το θέμα της υπαίθριας εκδήλωσης στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας.

Στην κοινή τους ανακοίνωση τα δύο Τμήματα σημειώνουν ότι έλαβαν «όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προς εξάλειψη οποιασδήποτε ενδεχόμενης απειλής σε σχέση με την υπαίθρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 23.08.2025 το βράδυ στο συγκεκριμένο χώρο λόγω της γειτνίασής του με την αυστηρά προστατευόμενη παραλία της Τοξεύτρας και του έντονου φωτισμού που ενδεχομένως να είχε σοβαρές επιπτώσεις στη φωλεοποίηση».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ελεγκτική Υπηρεσία: Αλλού το ιδιωτικό πάρτι, αλλού το φεστιβάλ - «Εύλογες υποψίες για αμέλεια κρατικών αξιωματούχων»

Αναφέρουν επίσης ότι «δεν υπήρξε οποιαδήποτε αμέλεια ούτε καθυστέρηση των Τμημάτων στις ενέργειες και τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν».

Εκφράζουν τέλος λύπη για τον τρόπο που παρουσιάζεται το όλο θέμα μέσα από την ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και κυρίως προτού λάβει την επίσημη ενημέρωση για όλες τις ενέργειες που έγιναν.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

