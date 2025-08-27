Απαντούν στην Ελεγκτική οι κρατικές υπηρεσίες: «Λάβαμε τις δέουσες ενέργειες» για το ιδιωτικό πάρτι στην Πέγεια

Στην κοινή τους ανακοίνωση τα δύο Τμήματα σημειώνουν ότι έλαβαν «όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα προς εξάλειψη οποιασδήποτε ενδεχόμενης απειλής σε σχέση με την υπαίθρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 23.08.2025 το βράδυ στο συγκεκριμένο χώρο λόγω της γειτνίασής του με την αυστηρά προστατευόμενη παραλία της Τοξεύτρας και του έντονου φωτισμού που ενδεχομένως να είχε σοβαρές επιπτώσεις στη φωλεοποίηση».

Αναφέρουν επίσης ότι «δεν υπήρξε οποιαδήποτε αμέλεια ούτε καθυστέρηση των Τμημάτων στις ενέργειες και τα αναγκαία προληπτικά μέτρα που έπρεπε να ληφθούν».

Εκφράζουν τέλος λύπη για τον τρόπο που παρουσιάζεται το όλο θέμα μέσα από την ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας και κυρίως προτού λάβει την επίσημη ενημέρωση για όλες τις ενέργειες που έγιναν.

