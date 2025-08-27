Δεν πέρασε η πρόταση μομφής στην Ολλανδία – Διατηρείται στη ζωή ως τις εκλογές η κυβέρνηση Σουφ

Με δεδομένο ότι η χώρα οδεύει ούτως η άλλως προς τις εκλογές του Οκτωβρίου, η κατάρρευση της κυβέρνησης θα έβαζε τη χώρα σε πολιτικά αχαρτογράφητα νερά, καθώς δεν υπάρχει προηγούμενο κατάρρευσης ενός μεταβατικού σχήματος.

Την περασμένη Παρασκευή, όπως αναφέρει το Bloomberg, κεντροδεξιό κόμμα αποχώρησε από τον συνασπισμό λόγω διαφωνιών σχετικά με την επιβολή αυστηρότερων μέτρων κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η αποχώρηση του υπουργού Εξωτερικών Κάσπαρ Φελντκάμπ και των συναδέλφων του από το κόμμα Νέο Κοινωνικό Σύμφωνο άφησε την υπηρεσιακή κυβέρνηση με μόνο δύο κόμματα και μια ακόμη μικρότερη μειοψηφία, μόλις 32 από τις 150 έδρες.

Οι εκλογές έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο, αλλά στο κατακερματισμένο πολιτικό τοπίο της Ολλανδίας οι διαπραγματεύσεις για τη συγκρότηση κυβέρνησης θα διαρκέσουν πιθανώς μήνες, αφήνοντας τη χώρα σε μια -δυνητικά παρατεταμένη- περίοδο αβεβαιότητας.

Τώρα πλέον που διασώθηκε η κυβέρνηση, ο Σουφ θα χρειαστεί την υποστήριξη άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για να εφαρμόσει την πολιτική του, τα οποία με τη σειρά τους θέτουν απαιτήσεις που είναι απίθανο να μπορέσει να ικανοποιήσει.

Για παράδειγμα, ο ηγέτης της ακροδεξιάς Γκέρτ Βίλντερς δήλωσε στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα NOS ότι θα βοηθήσει τον πρωθυπουργός να παραμείνει στην εξουσία μόνο αν το υπουργικό συμβούλιο εγγυηθεί την άμεση απαγόρευση των αιτούντων άσυλο. Από την άλλη, το μεγαλύτερο αριστερό κόμμα της αντιπολίτευσης ζητά μια πιο σκληρή στάση έναντι του Ισραήλ, αυτό όμως είναι ό,τι προκάλεσε την τελευταία κρίση.