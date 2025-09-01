Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δικηγόρος του Τυχικού: «Αναμένουμε επίσημη πρόσκληση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο»

 01.09.2025 - 10:48
Δεν έχει λάβει οποιαδήποτε πρόσκληση από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ο τέως Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός, σύμφωνα με την Ευαγγελία Πουλλά εκ μέρους του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπεί τον Επίσκοπο Τυχικό, προσθέτοντας πως την αναμένουν προκειμένου να τροχοδρομήσουν τις περαιτέρω διαδικασίες και τα επόμενα βήματα τους.

Σε δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ, η κ. Πουλλά ανέφερε πως  «μετά την επιστολή που θα λάβουμε να τροχοδρομήσουμε τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν». Επιπρόσθετα, ανέφερε πως «θα χρειαστεί να γνωρίζουμε  με ποιους θα μεταβεί ο σεβασμιώτατος κ. Τυχικός στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και κατά πόσο θα μπορούν να μεταβούν μαζί του και δικηγόροι που να τον εκπροσωπήσουν ή κανονολόγος». Η κ.Πουλλά εκτίμησε ωστόσο, πως  το Οικουμενικό Πατριαρχείο με το κύρος που διαθέτει θα ενεργήσει σωστά.

Όπως είπε, το ανακοινωθέν του Οικουμενικού Πατριαρχείου είναι ένα απλό ανακοινωθέν  χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Όπως ανέφερε, συναντήθηκε με τον Επίσκοπο Τυχικό το περασμένο Σάββατο, ωστόσο ακόμη δεν έλαβαν οποιεσδήποτε αποφάσεις προσθέτοντας πως το νομικά ορθό είναι να μην κάνουν δηλώσεις επί της ουσίας ως δικηγόροι που εκπροσωπούν τον κ. Τυχικό. 

Ερωτηθείς εάν τους ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη, η κ.Πουλλά απάντησε πως πρόκειται για μια θετική εξέλιξη. Ο κ. Τυχικός προχώρησε είπε στο έκκλητο ως πρώην Μητροπολίτης Πάφου και μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου.

Ερωτηθείσα τι κάνει ο Επίσκοπος Τυχικός όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορεί να λειτουργήσει η κ. Πουλλά είπε, «προσευχή  και νηστεία».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Η ξαφνική αναβολή της πολυαναμενόμενης επίσκεψης της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, μόλις 24 ώρες πριν από τις χωριστές της συναντήσεις με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο, δεν μπορεί – και δεν πρέπει – να διαβαστεί απλώς ως ένα τεχνικό ή προσωπικό ζήτημα. Σε μια τόσο φορτισμένη διπλωματική συγκυρία, κάθε αναβολή, κάθε σιωπή, κάθε "τεχνικό πρόβλημα" παράγει πολιτικά αποτελέσματα.

