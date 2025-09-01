Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αν. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για θάνατο Γιάννη Λαμπίτση: «Θα αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν» - «Να μην στήνουμε δίκες από στούντιο τηλεοράσεων»

 01.09.2025 - 10:35
Αν. Κυβερνητικός Εκπρόσωπος για θάνατο Γιάννη Λαμπίτση: «Θα αποδοθούν ευθύνες αν υπάρχουν» - «Να μην στήνουμε δίκες από στούντιο τηλεοράσεων»

Απαντήσεις και όχι συγκάλυψη ζητούν οι γονείς του 33χρονου Γιάννη Λαμπίτση, ο οποίος ήταν μεταμοσχευμένος και ΑμεΑ και έφυγε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Η Κυβέρνηση δια μέσου του Αναπληρωτή Κυβερνητικού Εκπροσώπου δεσμεύεται ότι η έρευνα θα ρίξει φως και αν υπάρχουν υπεύθυνοι, θα λογοδοτήσουν.

Ο Γιάννης Αντωνίου, μιλώντας στη κρατική τηλεόραση διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του.

«Εκείνο που μπορώ να σας μεταφέρω με εκτίμηση και πολύ σεβασμό προς το πρόσωπο των δύο χαροκαμένων γονέων, είναι η Κυβέρνηση θα κάνει ότι μπορεί ούτως ώστε να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων αυτών. Ο μόνος τρόπος να το κάνουμε, είναι να τους πούμε ακριβώς το τι συνέβη. Αν υπάρχουν υπεύθυνοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν»», δήλωσε στην Κρατική Τηλεόραση ο κ. Αντωνίου.

Τόνισε παράλληλα πως στόχος της Πολιτείας είναι να διαλυθεί η αίσθηση συγκάλυψης που, όπως υποστηρίζει η οικογένεια, υπάρχει. «Με πολύ σεβασμό έναντι αυτών των ανθρώπων, γνωρίζουμε τον πόνο που βιώνουν. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα».

Απαντώντας σε ερωτήματα για προσωπική παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι η Κυβέρνηση θα κινηθεί με προσοχή. «Δεν πρέπει να στήνουμε δίκες από τα στούντιο τηλεοράσεων. Έχω ως αφετηρία ότι κάθε γιατρός κάνει το καλύτερο για τον ασθενή. Αν υπάρχουν ελλείμματα ή αδυναμίες, αυτά θα φανούν μέσα από την έρευνα».

Σε ό,τι αφορά τον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας, σημείωσε ότι προς το παρόν δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. «Αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζω. Αν μας πουν για παράδειγμα ότι χρειάζονται ακόμη τρεις ή πέντε μέρες».

