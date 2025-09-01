Αννίτα Δημητρίου για όλα: Η φονική πυρκαγιά και η προεκλογική περίοδος που άρχισε νωρίς – Η Μέτσολα που δεν γνώριζε και ο… Αναστασιάδης

Μιλώντας στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ, «Πρωτοσέλιδο», ανέφερε πως «δεν χρειάζεται να συμφωνούμε όλοι. Να πρυτανεύσει η λογική και τα επιχειρήματα» σχολιάζοντας την πολιτική επικαιρότητα.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα πλάνα του κόμματος για τις Βουλευτικές, τα εσωκομματικά και το έργο της Βουλή.

H φονική πυρκαγιά και ο ανύπαρκτος συντονισμός

Αναφορικά με την φονική πυρκαγιά ανέφερε ότι δεν είναι θέμα αντιπολίτευσης. «Εδώ ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι υπήρξαν λάθη και παραλείψεις οπότε το ζήτημα είναι να διορθωθούν και να μην επαναληφθούν. Άρα σίγουρα δεν μπορεί κανείς να μην καυτηριάσει την απουσία συντονισμού, το πόρισμα των Αμερικανών με το αποτέλεσμα που έρχεται σε αντίθεση με την πρώτη συνεδρίαση που είχαμε στη Βουλή. Ο στόχος μας είναι να στηριχθούν όλες οι οικογένειες, όλες οι περιπτώσεις. Είναι και το σχέδιο ανοικοδόμησης της περιοχής αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος. Και πρέπει να δούμε αν έχουμε ένα παρόμοιο περιστατικό ποιος θα είναι συντονιστής;».

«Δεν θα γινόταν ενδεχομένως τέτοια συζήτηση αν δεν εγκλωβιζόμαστε στις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης ότι για πρώτη φορά έχουμε τόσα πτητικά μέσα κτλ.»

«Είχαμε βγάλει και πόρισμα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στην προηγούμενη μεγάλη πυρκαγιά (Αρακαπάς). Κάποια πράγματα έγιναν κάποια όχι. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να δούμε τι πήγε στραβά. Είναι η δεύτερη φορά που κάναμε την κοινή συνεδρίαση των τριών επιτροπών. Να ασκήσουμε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε».

Η παράνομη κράτηση των πέντε Ελληνοκύπριων στα κατεχόμενα

Η πραγματικότητα είναι ότι με τη βία και παράνομα πέντε συμπατριώτες μας κρατούνται στα μπουντρούμια του Αττίλα. Το θέμα είναι απαράδεκτο. «Έστειλα επιστολή στην Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και επικοινώνησα και μαζί της. Μου είπε ότι δεν το είχε υπόψη της, θα το δει, θα ενημερωθεί», συμπλήρωσε, ενώ πρόσθεσε ότι είναι περισσότερο από δύο μήνες που βρίσκονται εκεί, έχουν και θέματα υγείας και ανησυχία και πρέπει να γίνει κάτι τώρα.

Προεκλογική περίοδος

Με προβληματίζει ότι ξεκινήσαμε πολύ νωρίς στην προεκλογική περίοδο, και τα κόμματα και οι δημοσιογράφοι και όλοι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε και πιστεύω ότι θέλει ο κόσμος είναι να μας δει να ανταλλάζουμε επιχειρήματα επί πολιτικών. Ας θέσουμε προτεραιότητα στα ζητήματα, είναι το θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης και τα της οικονομίας…

Νιώθω ότι ο κόσμος προσπαθεί αν τιμωρήσει τα κόμματα, λες και για ότι γίνει φταίνε τα κόμματα παρά να συνειδητοποίει ότι στο τέλος ότι η όποια επιλογή που στο τέλος να είναι ασύμβατη με την δημοκρατία μπορεί να βλάψει τους ίδιους. Πώς θα κινηθούμε στο Κυπριακό, που θα πάμε να σταθούμε αύριο στα θέματα, το 2026 και ποιοι θα βρίσκονται στη Βουλή θα έχει συνέπειες για όλους μας.

Το κάθε κόμμα μετρά την πολιτική του δύναμη και θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα με τα ποσοστά θα μπει στη βουλή. Διερευνούμε με ποιους χώρους υπάρχει μια συνεννόηση.

Κοινό μέτωπο με ΔΗΠΑ και ΔΗΚΟ

Ήδη το κάναμε με τις δημοτικές εκλογές, είναι μια σωστή προσέγγιση και συνεχίζουμε να το κάνουμε όπου μπορούμε και διαφαίνεται και από την αλληλο-στήριξη σε διάφορες προτάσεις στη Βουλή. Όπου μπορούμε να χτίσουμε γέφυρες θα το επιδιώξουμε.

Θα βάλει ίνφλουενσερς υποψηφίους στις Βουλευτικές ο ΔΗΣΥ;

Θα ξεκινήσουμε να ανακοινωθούμε τους αριστίνδην υποψηφίων και 9 Σεπτέμβρη θα ανακοινωθεί η υποβολή υποψηφίων. Θέλουμε άτομα που αύριο να μπορούνε να στηρίξουν δύσκολα νομοσχέδια και να στηρίξουν τον κόσμο στα δύσκολα προβλήματα και να εκπροσωπήσει επάξια την Κύπρο στο εξωτερικό. Δεν θέλουμε απλά βίντεο και κλικς για προβολή. Οπότε θέλουμε να επιλέξουμε «νούσιμα» για να προστατέψουμε τον τόπο μας.

Η επιστολή Αναστασιάδη σε Αννίτα

Ερωτηθείσα τι έγινε με την επιστολή του Νίκου Αναστασιάδη προς την ίδια για υιοθέτηση τουρκικών αφηγημάτων από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, αναφορικά με τα όσα λέχθηκαν σε πρόσφατη αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου, απάντησε πως «μιλήσαμε με τον Πρόεδρο, εξηγήσαμε τι έγινε. Δεν χρειάζεται να δώσουμε συνέχεια. Αυτό που με ενοχλεί είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις και η συνέχεια που προσπάθησαν να δώσουν πορισμένοι με στόχο να πλήξουν τον Δημοκρατικό Συναγερμό».

«Κάθε οικογένεια έχει τα δικά της και τα αντιμετωπίζουμε και τελειώνουν εκεί», τόνισε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Ο Αβέρωφ και ο Φαίδωνας

Για την προδιάθεση των να έχουν μεγαλύτερη εμπλοκή στις εκλογές με φόντο τις Προεδρικές η Αννίτα Δημητρίου επανέλαβε ότι επίσημες θέσεις του Συναγερμού είναι αυτές που εκφράζονται από την Ηγεσία. «Δεν θέλουμε όμως φυλακισμένους. Ο καθένας εκφράζει τις θέσεις και τις απόψεις του», εξήγησε.

