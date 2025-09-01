Ecommbx
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το πιο δυνατό φινάλε του καλοκαιριού: Running Under The Moon και Aquathlon στη Μαρίνα Αγίας Νάπας!

 01.09.2025 - 11:01
Το πιο δυνατό φινάλε του καλοκαιριού: Running Under The Moon και Aquathlon στη Μαρίνα Αγίας Νάπας!

Η Μαρίνα Αγίας Νάπας ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το πιο ξεχωριστό αθλητικό και ψυχαγωγικό γεγονός του καλοκαιριού.

Το Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2025, το Running Under The MoonAyia Napa Marina Edition θα μετατρέψει τη Μαρίνα σε ένα εντυπωσιακό νυχτερινό running festival κάτω από το φως του φεγγαριού.

Aquathlon & Running Under The Moon

Η αθλητική γιορτή ξεκινά στις 18:30 με το Aquathlon, έναν αγώνα υπερθέαμα που συνδυάζει τρέξιμο και κολύμβηση, για όλους αναζητούν μια δυναμική πρόκληση. Είναι μια εμπειρία ιδανική για όσους επιθυμούν μια πιο “extreme” αθλητική δραστηριότητα.

Η αθλητική βραδιά βεβαίως κορυφώνεται στις 20:30, όπου θα δοθεί η εκκίνηση του Running Under the Moon. Μια ειδυλλιακή διαδρομή 5 χιλιομέτρων, μέσα από όλα τα εμβληματικά σημεία της  Μαρίνα Αγίας Νάπας, σε ένα μοναδικό σκηνικό κάτω από το φως του φεγγαριού. Είτε τρέξεις, είτε περπατήσεις, το vibe είναι δεδομένο ότι θα σε συνεπάρει.

Το καλύτερο όμως, δεν το ξέρεις!

Κανείς δεν φεύγει αμέσως μετά τη γραμμή τερματισμού, κι αυτό γιατί το party συνεχίζεται και μετά τον τερματισμό! Στο θρυλικό moonRun After Party σε περιμένουν:

  • Δωρεάν παγωμένη μπύρα για όλους τους συμμετέχοντες,
  • Διασκεδαστική μουσική που θα ανεβάσει τη διάθεση στα ύψη,
  • Μια μοναδική ατμόσφαιρα που συνδυάζει αθλητισμό και διασκέδαση.

Γιατί να το ζήσεις;

  • Να κλείσεις το καλοκαίρι με μια αξέχαστη εμπειρία,
  • Να ζήσεις μια μαγευτική διαδρομή κάτω από το φως των αστεριών, στο πιο εντυπωσιακό yachting spot της Μεσογείου,
  • Αλλά και να απολαύσεις τη μοναδική ενέργεια και ρυθμό του φεγγαρόφωτου που αλλού; Δίπλα από το απέραντο γαλάζιο!

Κράτησε την ημερομηνία: 6 Σεπτεμβρίου 2025

Οι εγγραφές είναι ήδη ανοιχτές. Εξασφαλίστε τη θέση σας σήμερα και ετοιμαστείτε για το πιο δυνατό φινάλε του καλοκαιριού.

Η Μαρίνα Αγίας Νάπας δεν είναι απλώς το σκηνικό του αγώνα, είναι ένας κορυφαίος προορισμός που συνδυάζει εκλεπτυσμένη αισθητική, μοναδικό design και υπέροχη θέα στη Μεσόγειο, χαρίζοντας σε κάθε επισκέπτη μια εμπειρία που δύσκολα ξεχνιέται.

Θα είσαι εκεί;

