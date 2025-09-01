ΗΠΑ: 30χρονος στο Οχάιο προσέλαβε εκτελεστές για να σκοτώσουν την 26χρονη έγκυο σύντροφό του την ημέρα που θα γεννούσε

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς της κομητείας Χάμιλτον στο Οχάιο των ΗΠΑ, η εκτέλεση της 26χρονης έγινε την ημέρα που εκείνη θα πήγαινε στο μαιευτήριο για να γεννήσει, στις 4 Μαρτίου 2023.

O 30χρονος Κέιβον Γουόρεν που σχεδίασε τη δολοφονία της 26χρονης εγκύου συντρόφου του





Ο Γουόρεν φέρεται να είχε σχέση με άλλη γυναίκα και να αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα, έχοντας χάσει ακόμη και το σπίτι του, και είχε προσπαθήσει να πιέσει την Κίναμορ να κάνει έκτρωση.

Ο φερόμενος ως δολοφόνος φέρεται να προσέλαβε τον 20χρονο Ρόμπερτ Έρβιν και τον 22χρονο Λαμάρ Μόρις Σουγκς, οι οποίου μπούκαραν στο σπίτι της 26χρονης τα ξημερώματα της μοιραίας ημέρας προκειμένου η δολοφονία της να παρουσιαστεί ως ληστεία.



Σε βάρος των τριών ανδρών απαγγέλθηκαν 13 κατηγορίες για φόνο αντιμετωπίζοντας την ποινή των ισοβίων.





Ο 20χρονος Ρόμπερτ Έρβιν που σκότωσε την 26χρονη για λογαριασμό του συντρόφου της

Ο 22χρονος Λαμάρ Μόρις Σουγκς που μπούκαρε στο σπίτι της 26χρονης μαζί με τον 20χρονο συνεργό του για να φανεί η δολοφονία ως ληστεία

Οι τρεις κατηγορούνται για φόνο με επιβαρυντικές περιστάσεις, διάρρηξη και επίθεση σε βαθμό κακουργήματος ενώ ο Έρβινς και ο Σαγκς κατηγορούνται και για οπλοκατοχή.



Ο 30χρονος «εγκέφαλος» του εγκλήματος κρατείται χωρίς εγγύηση ενώ στον Έρβιν επιβλήθηκε εγγύηση 300.000 δολαρίων.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα