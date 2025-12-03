Φυλάκιση 2,5 ετών στον γιατρό που έδινε κεταμίνη στον Μάθιου Πέρι

Ο δρ. Σαλβαδόρ Πλασένσια ήταν ένας από τους πέντε ανθρώπους που κατηγορήθηκαν από μια μακρά ομοσπονδιακή έρευνα που εξέτασε πώς ο Πέρι απέκτησε το αναισθητικό μέσω παράνομου δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στο Χόλιγουντ.

Είναι ο πρώτος που τιμωρείται με φυλάκιση για τον θάνατο του ηθοποιού από υπερβολική δόση στις 28 Οκτωβρίου 2023, αναφέρει το BBC.

Οι άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση (ένας άλλος γιατρός, ο βοηθός του και δύο άτομα που προμήθευσαν τη μοιραία δόση κεταμίνης) έχουν και αυτοί ομολογήσει την ενοχή τους και αναμένεται να καταδικαστούν τους επόμενους μήνες.

Ο Πλασένσια ομολόγησε το καλοκαίρι την ενοχή του για τέσσερις κατηγορίες διανομής κεταμίνης. Οι κατηγορίες επισύρουν ποινή φυλάκισης έως 40 ετών, αν και οι εισαγγελείς είχαν ζητήσει ποινή τριών ετών.

Σε μια επιστολή προς τον δικαστή τον Νοέμβριο, ο Πλασένσια ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι είχε αναλάβει πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις του και τον ρόλο του στο θάνατο του Πέρι.

«Η ανάρρωση του Μάθιου εξαρτιόταν από το να πείτε ΟΧΙ», έγραψαν ο πατέρας του, Τζον, και η μητριά του, Ντέμπι, σε μια συγκινητική επιστολή πριν από την καταδίκη του γιατρού. «Τα κίνητρά σας; Δεν μπορώ να τα φανταστώ. Ένας γιατρός που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο να βοηθάει τους ανθρώπους;»

Η οικογένεια του ηθοποιού είχε ζητήσει από τον δικαστή να επιβληθεί στον Πλασένσια μακροχρόνια ποινή, χαρακτηρίζοντάς τον «πιο ένοχο». Τον αποκαλούσαν μάλιστα και «τσακάλι» που επανειλημμένα παραβίαζε τον όρκο του Ιπποκράτη.

Από την πλευρά τους, η μητέρα και ο πατριός του Πέρι στη δήλωσή τους υπογράμμισαν τα μηνύματα κειμένου που περιλαμβάνονται στα αρχεία του δικαστηρίου, όπου ο Πλασένσια αποκαλούσε τον Πέρι «ηλίθιο» και αναρωτιόταν πόσα θα ήταν διατεθειμένος να πληρώσει για τα φάρμακα.

Ο 54χρονος Πέρι είχε βρεθεί νεκρός στο τζακούζι του στο Λος Άντζελες το 2023, έπειτα από χρόνια μάχης με την κατάθλιψη και τον εθισμό.

Η κεταμίνη, που έχει παραισθησιογόνες επιδράσεις, πρέπει να χορηγείται μόνο από γιατρό. Ο Πέρι έπαιρνε νόμιμες, συνταγογραφημένες δόσεις του φαρμάκου για τη θεραπεία της κατάθλιψης, αλλά στη συνέχεια άρχισε να θέλει περισσότερο από αυτό που του χορηγούνταν.

Τα δικαστικά έγγραφα δείχνουν ότι αυτό τον οδήγησε σε πολλούς γιατρούς και σε μια γυναίκα που οι εισαγγελείς αποκαλούσαν «Βασίλισσα της Κεταμίνης», η οποία προμήθευε τεράστιες ποσότητες του φαρμάκου και άλλων από το σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Ο Πλασένσια ήταν εκείνος που έκανε ενέσεις κεταμίνης στον Πέρι, αλλά αργότερα έμαθε τη μέθοδο στον βοηθό του ηθοποιού, ο οποίος επίσης ομολόγησε την ενοχή του στην υπόθεση.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα