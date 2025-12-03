Ecommbx
Τρεις μαθητές Γυμνασίου επιτέθηκαν σε 12χρονο και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους
ΔΙΕΘΝΗ

Τρεις μαθητές Γυμνασίου επιτέθηκαν σε 12χρονο και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

 03.12.2025 - 23:56
Τρεις μαθητές Γυμνασίου επιτέθηκαν σε 12χρονο και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στην Πάτρα, όπως αποκαλύπτει το tempo24.news.

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, στην Ασφάλεια, ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.

Όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

Αισθητός ο σεισμός 3,9 Ρίχτερ που ταρακούνησε την Κύπρο

Ιδιαίτερα αισθητός ήταν ο σεισμός που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, στην Κύπρο.

