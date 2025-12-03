Τρεις μαθητές Γυμνασίου επιτέθηκαν σε 12χρονο και βιντεοσκόπησαν την πράξη τους

Σύμφωνα με καταγγελία πατέρα 12χρονου, στην Ασφάλεια, ο γιος του χτυπήθηκε με γροθιά στο μάτι από τρεις ανήλικους, οι οποίοι μάλιστα βιντεοσκόπησαν την πράξη τους.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πρόκειται για μαθητές Β’ Τάξης Γυμνασίου της αχαϊκής πρωτεύουσας, με το θύμα να φοιτά στην Α’ Τάξη της ίδιας σχολικής μονάδας.

Όλα συνέβησαν σήμερα το μεσημέρι, αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων.

Η Ασφάλεια Πατρών που ανέλαβε την υπόθεση αναζητά τους δράστες.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα