Αυτό είναι το μυστηριώδες νησί που έχει έναν και μοναδικό «κάτοικο» – Ένα πολυτελές αυτοκίνητο

 01.09.2025 - 11:38
Ένα μικρό νησί που βρίσκεται στη μέση μιας λίμνης στην Οτάβα του Ιλινόις ονομάζεται Volvo κι αυτό… επειδή υπάρχει ένα αυτοκίνητο της εταιρείας του 2001, «εγκλωβισμένο» πάνω σε αυτό εδώ και -πάρα πολλά- χρόνια.

Το εν λόγω «νησάκι» είναι τόσο διάσημο που έχει αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή αναφορά στους χάρτες της Google, όπως και στο Street View από το 2015.

Τι είναι το «Volvo Island» και πώς «δημιουργήθηκε» το νησί

Το «Volvo Island» αποκαλείται έτσι διότι ένα S80 κάθεται εκεί για περισσότερο από μια δεκαετία. Και για αυτό ακριβώς το λόγο, έχει γίνει κάτι σαν αξιοθέατο για τους επισκέπτες.

Η τοποθεσία του φαίνεται ακόμα και στο Google Earth, σε δορυφορική προβολή, όπου εμφανίζεται και το ασημί σουηδικό αυτοκίνητο. Βέβαια, όλοι αναρωτιούνται πως συνέβη αυτό.

Η απάντηση στο ερώτημα δίνεται από τον ιδιοκτήτη του νησιού. Ο Scott Mann λοιπόν, φέρεται να τοποθέτησε το όχημα στον βράχο το 2012, για έναν πρωτότυπο διαγωνισμό που είχε σκεφτεί ο ίδιος.

Σκοπός του ήταν να μαντέψουν οι κάτοικοι της περιοχής πως κατέληξε στο σημείο της τεχνητής λίμνης, η οποία παλαιότερα και πριν πλημμυρίσει, ήταν ορυχείο.

Ωστόσο, η ιδέα του εγκαταλείφθηκε, διότι κρίθηκε επικίνδυνο να ρισκάρουν, κυρίως παιδιά, να μεταβαίνουν σε βάθος 12 μέτρων περίπου.

Να αναφέρουμε πως αρχικά υπήρχε χερσαία γέφυρα που συνέδεε την ακτή με το νησί. Επομένως δεν ήταν πάντα νησί. Χρησιμοποίησε κάποιο ρυμουλκό για να το πάει εκεί και στη συνέχεια έσκαψε την υπόλοιπη γη τριγύρω, ώστε να δημιουργηθεί η λιλιπούτεια ξηρά που μοιάζει με βραχονησίδα.

Έκτοτε δεν το έχει μετακινήσει κανείς. Παραδόξως, αν και έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε που μεταφέρθηκε το Volvo εκεί, δεν έχει υποστεί μεγάλες ζημιές από το νερό και η κατάστασή του είναι καλή.

Ποιος ξέρει. Ίσως να δουλεύει κιόλας. Κάτι που δεν θα μάθουμε ποτέ.

ΠΗΓΗ: in.gr

