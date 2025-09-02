Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΤο μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου λιώνει - Τίτλοι τέλους για τον γίγαντα A23a της Ανταρκτικής
ΔΙΕΘΝΗ

Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου λιώνει - Τίτλοι τέλους για τον γίγαντα A23a της Ανταρκτικής

 02.09.2025 - 22:16
Το μεγαλύτερο παγόβουνο του κόσμου λιώνει - Τίτλοι τέλους για τον γίγαντα A23a της Ανταρκτικής

Ένα γιγαντιαίο παγόβουνο, που δημιουργήθηκε όταν αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική πριν από 39 χρόνια και κάποια στιγμή ήταν το μεγαλύτερο στον κόσμο, λιώνει καθώς κινείται προς πιο θερμά νερά.

Στις αρχές του έτους, αυτός ο κολοσσός πάγου, που ονομάστηκε Α23a, ζύγιζε περίπου 1 τρισεκατομμύριο τόνους και είχε έκταση περίπου 4.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ήταν δηλαδή κατά 50% μεγαλύτερο από την επιφάνεια του Λουξεμβούργου. Όμως, καθώς κατευθύνεται βορειότερα, σε περιοχές όχι τόσο ψυχρές όσο ο Νότιος Ωκεανός που διαβρέχει την Ανταρκτική, μεγάλα τμήματά του αποκολλήθηκαν. Σήμερα φτάνει μόνο τα 1.770 τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνε με την ανάλυση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο σε δορυφορικές εικόνες που τράβηξε η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus.

«Θα έλεγα ότι πραγματικά οδεύει προς το τέλος (..) Είναι, πολύ απλά, στη διαδικασία της αποσάθρωσης. Το νερό είναι υπερβολικά ζεστό για να επιβιώσει. Λιώνει σταθερά», εξήγησε ο ωκεανολόγος Άντριου Μέιτζερς του Ινστιτούτου Ερευνών της Ανταρκτικής του Ηνωμένου Βασιλείου. «Αναμένω ότι αυτό θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες και προβλέπω ότι θα γίνει αγνώριστο μέσα σε λίγες εβδομάδες», πρόσθεσε.

Το A23a αποκολλήθηκε από την Ανταρκτική το 1986 και κατέληξε στη Θάλασσα του Γουέντελ, όπου παρέμεινε σταθεροποιημένο στον βυθό του ωκεανού επί τρεις δεκαετίες. Το 2020 ξανάρχισε την πορεία του, παρασυρόμενο, όπως και άλλα παγόβουνα, από το ισχυρό ανταρκτικό, περιπολικό ρεύμα. Προσάραξε ξανά τον Μάρτιο φέτος, σε μικρή απόσταση από τη Νότια Γεωργία, ένα βρετανικό νησί στον Νότιο Ατλαντικό. Οι επιστήμονες φοβήθηκαν ότι θα απειλούσε την επιβίωση των πιγκουίνων και των θαλάσσιων ελεφάντων στο νησί.

Τελικά, παρέκαμψε το νησί και ανέπτυξε ταχύτητα, ωθούμενο από ισχυρά κύματα και από τα λιγότερο κρύα νερά αυτού του ωκεανού.

Οι επιστήμονες «αιφνιδιάστηκαν» που επιβίωσε για τόσο μεγάλο διάστημα. «Τα περισσότερα παγόβουνα δεν ταξιδεύουν τόσο μακριά», είναι «καταδικασμένα» μόλις φύγουν από την προστασία του κλίματος της Ανταρτικής, εξήγησε ο Μέιτζερς.

Ο σχηματισμός των παγόβουνων είναι μια φυσική διαδικασία αλλά οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ο ρυθμός παραγωγής τους έχει ενταθεί, πιθανότατα λόγω της κλιματικής αλλαγής που οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καταδίωξη στην Πάφο: Όχημα ακολούθησε τρελή πορεία - Περιπολικό που ακολουθούσε χτύπησε σε ανάχωμα - Χειροπέδες σε 32χρονο
Συγκλονίζουν οι φίλοι του Ανδρέα Λοϊζου που έχασε τη ζωή του στο «ορφανό» θανατηφόρο του 2012: «Οι ψύχες μας εμείναν μες την γέφυρα» - Δείτε φωτογραφία
Ένα γνωστό ταβερνάκι στη Λεμεσό «κατεβάζει ρολά» μετά από εννέα χρόνια - «Κάθε τέλος φέρνει και μια νέα αρχή»
Τραγικός θάνατος για 45χρονη Ρωσίδα ανήμερα των γενεθλίων της: Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie
Συγκινητικό Βίντεο: Δάκρυα χαράς στο Μακάρειο - Η Κυριακή χτύπησε το καμπανάκι της νίκης
Γιώργος Μαζωνάκης στο Instagram: «Ανησύχησα βρε παιδί μου με αυτά που λένε στα κανάλια»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €2.000.000

 02.09.2025 - 22:06
Επόμενο άρθρο

Τραμπ: «Είμαι δυσαρεστημένος με τον Πούτιν» - «Καμία ανησυχία για τον άξονα Κίνας - Ρωσίας»

 02.09.2025 - 22:48
Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

Την άποψη ότι αν υπάρξει παρεμπόδιση από τρίτη χώρα στην πόντιση του ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέσει Ελλάδα και Κύπρο, «θα υπάρξουν συνέπειες», εξέφρασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

Ξεκαθαρίζει ο Γεραπετρίτης: Αν τρίτη χώρα παρεμποδίσει το καλώδιο, θα έχει συνέπειες

  •  02.09.2025 - 21:53
Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

Κρίσιμες επαφές για ΑΤΑ: Βλέπει ξεχωριστά εργοδότες και συντεχνίες ο Υπουργός Εργασίας εν μέσω απειλής για απεργία

  •  02.09.2025 - 18:21
Δεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό

Δεν ήταν η πρώτη φορά: Ο 57χρονος δέχθηκε ξανά απειλές από τον σπιτονοικοκύρη – Του έκοψαν ρεύμα και νερό

  •  02.09.2025 - 21:31
Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Χωρίς αποφάσεις η ΟΕΛΜΕΚ – Περιμένει το τελικό κείμενο για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

  •  02.09.2025 - 17:56
Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €2.000.000

Τζόκερ έπαιξες; Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον €2.000.000

  •  02.09.2025 - 22:06
Μη διαταράσσετε τον ύμνο μας 

Μη διαταράσσετε τον ύμνο μας 

  •  02.09.2025 - 19:18
Σταθερός ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας

Σταθερός ο καιρός τις επόμενες μέρες – Πότε αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας

  •  02.09.2025 - 19:41
Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

Ανοίγει η Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού την 1η Οκτωβρίου – Οδηγίες από τον ΔΣΔ

  •  02.09.2025 - 17:00

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα