Τραμπ: «Είμαι δυσαρεστημένος με τον Πούτιν» - «Καμία ανησυχία για τον άξονα Κίνας - Ρωσίας»
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: «Είμαι δυσαρεστημένος με τον Πούτιν» - «Καμία ανησυχία για τον άξονα Κίνας - Ρωσίας»

 02.09.2025 - 22:48
Τραμπ: «Είμαι δυσαρεστημένος με τον Πούτιν» - «Καμία ανησυχία για τον άξονα Κίνας - Ρωσίας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε να κάνει δηλώσεις στον Τύπο από τον Λευκό Οίκο από τις 26 Αυγούστου, όταν απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια μιας μαραθώνιας δημόσιας συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου, διάρκειας 3 ωρών και 17 λεπτών και αυτή ήταν η μεγαλύτερη... αποχή του στο διάστημα που είναι εκ νέου πρόεδρος των ΗΠΑ.

Επιστρέφοντας όμως σήμερα στις «επάλξεις», ο ίδιος προχώρησε σε δηλώσεις τόσο γύρω από το ουκρανικό, όσο και για τη συμμαχία Κίνας - Ρωσίας.

«Δεν ανησυχώ καθόλου για τον άξονα που σχηματίζεται εναντίον των ΗΠΑ, στον οποίο εντάσσονται η Κίνα και η Ρωσία», ήταν το σχόλιο του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σκοτ Τζένινγκς, μετά από ερώτηση για τη συνάντηση του προέδρου της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη σύνοδο κορυφής των ηγετών του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, που διεξήχθη στην Τιαντζίν.

«Θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους στην Ουκρανία»

Ο Τραμπ είπε για άλλη μια φορά ότι είναι «πολύ δυσαρεστημένος» με τον Πούτιν, προσθέτοντας - χωρίς διευκρινίσεις - ότι η κυβέρνησή του σχεδιάζει να κάνει κάτι για να μειωθούν οι θάνατοι στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Eίμαι πολύ δυσαρεστημένος με τον Πούτιν, αυτό μπορώ να πω και θα κάνουμε κάτι για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να ζήσουν (σ.σ. στην Ουκρανία)» είπε.

Λίγο αργότερα, από τον Λευκό Οίκο πια, ο πρόεδρος Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους γύρω από τις εξελίξεις στην Ουκρανία και αν και αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες εξελίξεις:

«Έχω μάθει πράγματα που θα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Νομίζω ότι τις επόμενες ημέρες θα μάθετε τυχόν σχόλια, θα τα μάθετε».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε ποιες θα είναι οι συνέπειες, εάν υπάρξουν, εφόσον δεν πραγματοποιηθεί διμερής συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι: «Θα δούμε τι θα συμβεί. Θα δούμε τι θα κάνουν και τι θα συμβεί. Το παρακολουθώ πολύ στενά».

ΠΗΓΗ: cnn.gr

