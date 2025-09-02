«Ο θάνατος της Ελλάδας»: Η ανάρτηση του Ίλον Μασκ για το δημογραφικό και το κλείσιμο σχολείων

Συγκεκριμένα, ο Μασκ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του ιστότοπου Visegrad24, στην οποία αναφέρεται απόσπασμα από το άρθρο των Financial Times σχετικά με το κλείσιμο 700 σχολείων, λόγω έλλειψης παιδιών.

Η ανάρτηση Μασκ

«Πάνω από 700 σχολεία έχουν κλείσει στην Ελλάδα λόγω της παρατεταμένης δημογραφικής κρίσης.

Η Ελλάδα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά γονιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – περίπου 1,3 γεννήσεις ανά γυναίκα. Ο πληθυσμός γερνάει ραγδαία, ενώ οι νέοι εγκαταλείπουν μαζικά τη χώρα.

Κατά το σχολικό έτος 2025-2026, 721 σχολεία θα κλείσουν, καθώς δεν κατάφεραν να φτάσουν το ελάχιστο όριο των 15 μαθητών που απαιτείται για να παραμείνουν ανοιχτά» αναφέρει το δημοσίευμα που έκανε retweet ο Ίλον Μασκ.

The death of Greece https://t.co/zZt4Unl7rQ — Elon Musk (@elonmusk) September 2, 2025

FT: Η Ελλάδα κλείνει το 5% των σχολείων της

Οι FT μεταξύ άλλων παραθέτουν τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας που «δείχνουν ότι ο αριθμός των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση έχει μειωθεί κατά περισσότερους από 111.000 τα τελευταία επτά χρόνια, ποσοστό μείωσης 19% από το 2018».

Το δημοσίευμα αναφέρει επίσης ότι «σε συνδυασμό με τη μαζική φυγή μορφωμένων Ελλήνων στο εξωτερικό, που αναζητούσαν καλύτερο μέλλον στα χρόνια της κρίσης, το αποτέλεσμα ήταν μια απότομη μείωση των πιθανών γονέων».

«Μέχρι το 2022, οι ετήσιες γεννήσεις είχαν πέσει κάτω από τις 80.000, και το 2023 οι θάνατοι ήταν σχεδόν διπλάσιοι. Οι Ελληνίδες αποκτούν πλέον το πρώτο τους παιδί σε μέση ηλικία άνω των 32 ετών. Η γονιμότητα έχει πέσει στο 1,35 -από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη- ενώ οι γεννήσεις εκτός γάμου παραμένουν σπάνιες».