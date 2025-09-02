Viral το βίντεο με κάποιον να πετά αντικείμενο από παράθυρο του Λευκού Οίκου

Tο βίντεο, δεν περιλαμβάνει στοιχεία για την ημερομηνία και ώρα που καταγράφηκε, ωστόσο, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το υλικό είναι πρόσφατο.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στην Daily Mail, ότι το αντικείμενο πετάχτηκε από το παράθυρο από «έναν εργολάβο που πραγματοποιούσε τακτική συντήρηση ενώ ο πρόεδρος απουσίαζε». Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν μακριά από το Λευκό Οίκο τις περισσότερες ώρες του Σαββατοκύριακου λόγω του ταξιδιού του για γκολφ στο γήπεδο του στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια ώρα, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έθεσαν την υποψία ότι πίσω από το περιστατικό μπορεί να κρύβεται η Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με το Newsweek, το βίντεο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Instagram από τον λογαριασμό Washingtonian Problems, που ισχυρίζεται ότι το υλικό στάλθηκε ανώνυμα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr