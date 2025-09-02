Ecommbx
LIKE ONLINE

Viral το βίντεο με κάποιον να πετά αντικείμενο από παράθυρο του Λευκού Οίκου

 02.09.2025 - 23:36
Viral το βίντεο με κάποιον να πετά αντικείμενο από παράθυρο του Λευκού Οίκου

Ένα βίντεο που δείχνει κάποιον να πετά αντικείμενο από παράθυρο του Λευκού Οίκου κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες.

Tο βίντεο, δεν περιλαμβάνει στοιχεία για την ημερομηνία και ώρα που καταγράφηκε, ωστόσο, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε ότι το υλικό είναι πρόσφατο.

Ένας αξιωματούχος δήλωσε στην Daily Mail, ότι το αντικείμενο πετάχτηκε από το παράθυρο από «έναν εργολάβο που πραγματοποιούσε τακτική συντήρηση ενώ ο πρόεδρος απουσίαζε». Ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν μακριά από το Λευκό Οίκο τις περισσότερες ώρες του Σαββατοκύριακου λόγω του ταξιδιού του για γκολφ στο γήπεδο του στο Στέρλινγκ της Βιρτζίνια.

Δείτε το βίντεο:

Την ίδια ώρα, χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έθεσαν την υποψία ότι πίσω από το περιστατικό μπορεί να κρύβεται η Μελάνια Τραμπ.

Σύμφωνα με το Newsweek, το βίντεο δημοσιεύθηκε αρχικά στο Instagram από τον λογαριασμό Washingtonian Problems, που ισχυρίζεται ότι το υλικό στάλθηκε ανώνυμα.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

