Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΔεν έχει μόνο ο Κιμ - Μέσα στο πολυτελές τρένο του Πούτιν στρωμένο με χαλιά, χαμάμ και γυμναστήριο
LIKE ONLINE

Δεν έχει μόνο ο Κιμ - Μέσα στο πολυτελές τρένο του Πούτιν στρωμένο με χαλιά, χαμάμ και γυμναστήριο

 03.09.2025 - 14:33
Δεν έχει μόνο ο Κιμ - Μέσα στο πολυτελές τρένο του Πούτιν στρωμένο με χαλιά, χαμάμ και γυμναστήριο

Το πολύωρο ταξίδι του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν με το ιδιωτικό του τρένο για το Πεκίνο, θύμισε ότι και ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν έχει το δικό του, ένα πολυτελές θωρακισμένο, με ανέσεις που ξεπερνούν τη φαντασία.

Φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί από ρωσικό ιστότοπο στο παρελθόν επιτρέπουν μία ματιά στην πολυτελή διαρρύθμιση του. Δείχνουν ένα προσωπικό σαλόνι ομορφιάς, μια ιατρική αίθουσα, ακόμη και ένα γυμναστήριο με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, όπως ένα μηχάνημα υπερέκτασης και μια πλατφόρμα σκαλοπατιών.

ΠΟΥΤΙΝ-ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ-ΤΡΕΝΟ

To γυμναστήριο στο τρένο του Ρώσου προέδρου

Dossier Center

Το χαμάμ διαθέτει ένα «ντους» που περιλαμβάνει λειτουργία «αρωματικού αφρού» με κόστος πάνω από 4,3 εκ. ευρώ, ενώ το τρένο διαθέτει επίσης μηχανήματα αντιγήρανσης, αναπνευστήρα, απινιδωτή και οθόνη ασθενούς σχεδιασμένη για την αξιολόγηση του σφυγμού, της θερμοκρασίας και άλλων παραμέτρων.

ΠΟΥΤΙΝ-ΤΡΕΝΟ

Το ντους περιλαμβάνει λειτουργία «αρωματικού αφρού»

Dossier Center
ΠΟΥΤΙΝ - ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΟ ΤΡΕΝΟ

Η ιατρική σουίτα στο θωρακισμένο τρένο του Ρώσου προέδρου

Υπάρχει ένα εξίσου πολυτελές βαγόνι-εστιατόριο, επιπλωμένο με βελούδινο κόκκινο χαλί, κουρτίνες και ένα μακρύ τραπέζι σε στιλ art deco.

ΠΟΥΤΙΝ-ΤΡΕΝΟ

Το εστιατόριο του τρένου του Βλάντιμιρ Πούτιν

Dossier Center

Εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο Πούτιν φαίνεται να χρησιμοποιεί περισσότερο το τρένο, ιδιαίτερα μετά από το 2021, καθώς ανώνυμες πηγές θέλουν να μην μπορεί να παρακολουθείται με τον ίδιο τρόπο όπως τα αεροπλάνα.

Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης Proekt ανέφερε τον Φεβρουάριο του 2023 ότι μυστικοί σταθμοί και γραμμές σύνδεσης είχαν κατασκευαστεί σε τοποθεσίες που συχνάζει ο Πούτιν, συμπεριλαμβανομένων του Νόβο Ογκαρόβο έξω από τη Μόσχα το 2015, του Σότσι το 2017 και του Βαλντάι το 2019.

Εν τω μεταξύ, ο εντοπιστής τρένων Μιχαήλ Κορότκοφ αναγκάστηκε προηγουμένως να εγκαταλείψει τη Ρωσία, αφού οι φωτογραφίες που τράβηξε από το θωρακισμένο τρένο του Πούτιν - μερικές από τις οποίες δημοσίευσε στο διαδίκτυο - προσέλκυσαν την προσοχή του κράτους.

Τον Μάιο του 2021, ο κ. Κορότκοφ παρατήρησε ότι είχαν εμφανιστεί στη σελίδα του στο YouTube απομαγνητοφωνήσεις ιδιωτικών τηλεφωνικών συνομιλιών του, λέξη προς λέξη, κάτι που εξέλαβε ως προειδοποίηση να σταματήσει.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος
Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026
Παναπεργία ΑΤΑ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασθενείς - «Δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού»
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του
Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία
Άννα Βίσση: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Έλτον Τζον - «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Φούσκωμα: Γιατί χειροτερεύει καθώς μεγαλώνουμε – Γαστρεντερολόγος του Χάρβαρντ δίνει tips αντιμετώπισης

 03.09.2025 - 14:31
Επόμενο άρθρο

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

 03.09.2025 - 14:34
Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Στο έργο «GSI» (Great Seas Interconnector), που αφορά στη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών που χαρακτήρισε το έργο ως «μη βιώσιμο».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

  •  03.09.2025 - 14:34
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

  •  03.09.2025 - 12:20
Η απάντηση Σαββίδη για πιθανή έρευνα στο Βασιλικό - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η απάντηση Σαββίδη για πιθανή έρευνα στο Βασιλικό - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

  •  03.09.2025 - 13:35
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  03.09.2025 - 12:37
«Συνέλαβαν» έναν από τους δικηγόρους των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

«Συνέλαβαν» έναν από τους δικηγόρους των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

  •  03.09.2025 - 13:03
Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

  •  03.09.2025 - 14:58
Αννίτα Δημητρίου: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιου στην Αμμόχωστο

Αννίτα Δημητρίου: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιου στην Αμμόχωστο

  •  03.09.2025 - 15:32
Η «μάχη της τηλεθέασης» για πρωινά και μεσημεριανά- Ποιοι… σάρωσαν και ποιοι ξύπνησαν με μονοψήφια

Η «μάχη της τηλεθέασης» για πρωινά και μεσημεριανά- Ποιοι… σάρωσαν και ποιοι ξύπνησαν με μονοψήφια

  •  03.09.2025 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα