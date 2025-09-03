Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΣκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

 03.09.2025 - 14:58
Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

Ο Βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού, Γιώργος Κάρουλλας, ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση ότι υπάρχουν ακόμα και άριστοι φοιτητές που εξασφάλισαν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) στη Λεμεσό, όμως επιλέγουν τελικά τη φοίτηση σε ιδιωτικά πανεπιστήμια σε άλλες πόλεις, λόγω των πολύ υψηλών ενοικίων.

«Πρέπει να επιταχυνθεί η αποπεράτωση των φοιτητικών εστιών, όχι μόνο στο ΤΕΠΑΚ, αλλά και στον Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία», σημείωσε ο κ. Κάρουλλας. «Ταυτόχρονα, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά και ενδεχόμενη αύξηση του επιδόματος στέγασης που παρέχεται μέσω των υπηρεσιών των δημόσιων πανεπιστημίων», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ και Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής, Χρύσανθος Σαββίδης, επιβεβαίωσε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις φοιτητών που δεν μπορούν να βρουν στέγη στη Λεμεσό. Σημείωσε, δε, ότι φοιτητές από την Πάφο, που φοιτούν στο ΤΕΠΑΚ, επιλέγουν να μένουν στα πατρικά τους σπίτια και να πηγαινοέρχονται καθημερινά στη Λεμεσό για τις ανάγκες της φοίτησής τους στο πανεπιστήμιο.

«Μεγάλος όγκος φοιτητών από την επαρχία Πάφου, περίπου τέσσερις στους δέκα, έχουν πάρει την απόφαση να ταξιδεύουν καθημερινά από Πάφο προς Λεμεσό, αφού δεν έχουν βρει στέγη», ανέφερε ο κ. Σαββίδης, κάνοντας λόγο για εξωφρενικές τιμές ενοικίων, που για ένα μικρό διαμέρισμά κυμαίνονται μεταξύ 800-100 ευρώ, όπως είπε.

«Είναι θέμα που διογκώνεται χρόνο με τον χρόνο», πρόσθεσε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι σύντομα θα προωθηθούν τα έργα για δημιουργία εστιών. «Από τη μία να λέμε ότι θέλουμε να επεκτείνουμε τον όγκο των φοιτητών στα δημόσια πανεπιστήμια και από την άλλη να έχουμε ένα τέτοιο πρόβλημα, είναι εντελώς αντιφατικό», κατέληξε.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου αναφορικά με το ζήτημα αυτό, ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστόφιας, ανέφερε ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερα το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα.

«Ως ΑΚΕΛ έχουμε κάνει επανειλημμένα εκκλήσεις στην Κυβέρνηση, ότι πρέπει να δημιουργήσει μία στρατηγική για το πως θα βοηθήσει τους φοιτητές και τις οικογένειές τους, για να μπορούν να σπουδάσουν στον τόπο τους», είπε.

«Παρακολουθούμε ότι η Κυβέρνηση παραμένει άπραγη», πρόσθεσε. «Ενώ το πρόβλημα είναι εκεί και γιγαντώνεται τα τελευταία χρόνια, έχουν οχυρωθεί οι κυβερνώντες πίσω από εξαγγελίες για μελλοντική δημιουργία φοιτητικών εστιών και έχουμε μείνει εκεί, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχει πάρει μέτρα, πέρα από τα μελλοντικά σχέδια, για στήριξη των φοιτητών και να μη χάνει και το ΤΕΠΑΚ φοιτητές», ανέφερε ο κ. Χριστόφιας.

Σύστημα διορισμών, αξιολόγηση εκπαιδευτικών και άλλες εκκρεμότητες στο μικροσκόπιο

Εκκρεμότητες και ζητήματα που απασχολούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έθιξαν οι Βουλευτές στις δηλώσεις τους, επισημαίνοντας ότι θα παρακολουθούν την πρόοδο των θεμάτων για τα οποία αναμένονται απαντήσεις από του Υπουργείο Παιδείας.

Ο Χρύσανθος Σαββίδης σημείωσε στις δηλώσεις του ότι είναι ζωντανός οργανισμός η εκπαίδευση και ότι πάντα θα υπάρχουν ζητήματα που χρειάζονται βελτίωση. «Όσον αφορά τα δημόσια σχολεία, ευελπιστούμε να διεκπεραιωθούν το συντομότερο δυνατό οι τελευταίες εκκρεμότητες που αφορούν στη στελέχωση των σχολικών μονάδων, σε εκπαιδευτικό και γραμματειακό προσωπικό», είπε.

«Ευελπιστούμε ότι το πολύκροτο ζήτημα της αξιολόγησης των αξιολόγησης των εκπαιδευτικών θα κλείσει θετικά», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει ένα καινούριο σύστημα αξιολόγησης. «Πιστεύουμε στους εκπαιδευτικούς μας, πιστεύουμε στον Υπουργείο Παιδείας, ότι μπορούν να βρουν την χρυσή τομή, προς όφελος των σχολικών μονάδων, προς όφελος των ίδιων των εκπαιδευτικών και γενικά του εκπαιδευτικού συστήματος», δήλωσε.

«Για τη σχολική εκπαίδευση αναγνωρίζουμε ότι έγιναν σημαντικές βελτιώσεις και αυτό είναι προς την ορθή κατεύθυνση», είπε ο Γιώργος Κάρουλλας. Σημείωσε ως εκκρεμότητα την τοποθέτηση του Υπουργείο Παιδείας για το νέο σχέδιο διορισμών, καθώς και την ενημέρωση για τον διάλογο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Πρόσθεσε ότι σημαντικό ζήτημα είναι τα μέτρα για τη διαχείριση της παραβατικότητας, καθώς και η προώθηση του ολοήμερου σχολείου για τη συμφιλίωση της εργασίας με την εκπαίδευση και την υποβοήθηση των γονέων.

«Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης κλιματιστικών, αναμένουμε να δούμε ένα σημαντικό κονδύλι στον προϋπολογισμό του 2026, έτσι ώστε μέχρι το καλοκαίρι του 2026 να είναι όλα τοποθετημένα», ανέφερε ο κ. Κάρουλλας.

Ο Χρίστος Χριστόφιας αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ελλιπούς στελέχωσης σε αριθμό σχολείων της μέσης εκπαίδευσης, «λόγω αποσπάσεων διευθυντικών στελεχών στο Υπουργείου και αλλού», όπως είπε, «με αποτέλεσμα να ξεκινά η σχολική χρονιά και να παίζουν τον ρόλο των διευθύνσεων αναπληρωτές διευθυντές ή και απλοί καθηγητές εντός των σχολικών μονάδων».

Επεσήμανε, επίσης, τα προβλήματα στον νέο τρόπο διορισμών των έκτακτων εκπαιδευτικών, αναφέροντας ότι το ΑΚΕΛ ενέγραψε το θέμα αυτό στην Επιτροπή προς συζήτηση το συντομότερο δυνατό.

«Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπάρχουν βασικές εκκρεμότητες, για τις οποίες αναμένουμε απαντήσεις από το Υπουργείο και την Κυβέρνηση Χριστοδουλίδη», σημείωσε ο κ. Χριστόφιας, αναφέροντας ότι το νομοσχέδιο για την ενιαία ειδική εκπαίδευση είναι μία από τις εκκρεμότητες αυτές.

Ως δεύτερη εκκρεμότητα έθεσε τον τρόπο διορισμού γενικότερα των εκπαιδευτικών, ιδίως καθώς πλησιάζει το 2027, χρονιά-ορόσημο για τον τρόπο διορισμού των εκπαιδευτικών. «Η άλλη εκκρεμότητα έχει να κάνει με την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και με το κατά πόσο θα καταφέρει το Υπουργείο να φέρει εκ νέου αναθεωρημένο νομοσχέδιο, προϊόν ευρύτερης συναίνεσης με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις», συνέχισε ο κ. Χριστόφιας. Πρόσθεσε, ακόμα, ότι εκκρεμεί και η επικαιροποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων και η περαιτέρω μείωση της διδακτέας ύλης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος
Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026
Παναπεργία ΑΤΑ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασθενείς - «Δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού»
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του
Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία
Άννα Βίσση: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Έλτον Τζον - «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

 03.09.2025 - 14:34
Επόμενο άρθρο

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για το κυπριακό ποδόσφαιρο από την 3η μέχρι την 16η αγωνιστική!

 03.09.2025 - 15:15
Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Στο έργο «GSI» (Great Seas Interconnector), που αφορά στη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών που χαρακτήρισε το έργο ως «μη βιώσιμο».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

  •  03.09.2025 - 14:34
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

  •  03.09.2025 - 12:20
Η απάντηση Σαββίδη για πιθανή έρευνα στο Βασιλικό - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η απάντηση Σαββίδη για πιθανή έρευνα στο Βασιλικό - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

  •  03.09.2025 - 13:35
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  03.09.2025 - 12:37
«Συνέλαβαν» έναν από τους δικηγόρους των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

«Συνέλαβαν» έναν από τους δικηγόρους των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

  •  03.09.2025 - 13:03
Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

  •  03.09.2025 - 14:58
Αννίτα Δημητρίου: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιου στην Αμμόχωστο

Αννίτα Δημητρίου: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιου στην Αμμόχωστο

  •  03.09.2025 - 15:32
Η «μάχη της τηλεθέασης» για πρωινά και μεσημεριανά- Ποιοι… σάρωσαν και ποιοι ξύπνησαν με μονοψήφια

Η «μάχη της τηλεθέασης» για πρωινά και μεσημεριανά- Ποιοι… σάρωσαν και ποιοι ξύπνησαν με μονοψήφια

  •  03.09.2025 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα