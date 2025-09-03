Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΚλειστό για ένα περίπου μήνα τμήμα της λεωφόρου Μαζωτού στη Δρομολαξιά για το αποχετευτικό
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κλειστό για ένα περίπου μήνα τμήμα της λεωφόρου Μαζωτού στη Δρομολαξιά για το αποχετευτικό

 03.09.2025 - 16:15
Κλειστό για ένα περίπου μήνα τμήμα της λεωφόρου Μαζωτού στη Δρομολαξιά για το αποχετευτικό

Κλειστό θα είναι για ένα περίπου μήνα, τμήμα της λεωφόρου Μαζωτού στη Δρομολαξιά, στα πλαίσια κατασκευής της Γ’ Φάσης του Αποχετευτικού Συστήματος Λάρνακας «Κατασκευαστικό Συμβόλαιο Γ3: Υπόλοιπο Κίτι – Περβόλια».

Σε ανακοίνωση του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης (ΕΟ) Λάρνακας αναφέρεται ότι «η λεωφόρος Μαζωτού θα κλείσει αύριο 4 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει κλειστή μέχρι τις 2 Οκτωβρίου. Για την διακίνηση των οχημάτων θα υπάρχει οδική σήμανση».

Συγκεκριμένα, «από Κίτι προς Μαζωτό η πρώτη εκτροπή που δίνεται είναι από τη λεωφόρο Τερσεφάνου όπου μέσω της οδού Διός καταλήγει εντός της λεωφόρου Μαζωτού, ενώ η δεύτερη εκτροπή είναι μέσω της οδού Αγίου Θωμά. Οι διερχόμενοι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις προειδοποιητικές πινακίδες και τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης που έχουν συμφωνηθεί με τις αρμόδιες Αρχές».

Διευκρινίζεται ότι «πριν το κλείσιμο των δρόμων εξασφαλίζεται η ενυπόγραφη έγκριση της τροχαίας, των αρμόδιων Δημοτικών/Κοινοτικών αρχών και του Μηχανικού, αφού τα μέτρα κυκλοφοριακής διαχείρισης καθορίζονται/ υποδεικνύονται από την Αστυνομία σε συνεννόηση με τις Τοπικές Αρχές και εφαρμόζονται από τον ΕΟΑ Λάρνακας στα πλαίσια υλοποίησης των σχετικών έργων».

Ο ΕΟΑ «απολογείται για ταλαιπωρία που ενδεχομένως να υποστούν οι πολίτες από το κλείσιμο της λεωφόρου Μαζωτού».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναστατωμένοι οι γονείς: Υπό την σκιά της παναπεργίας η επιστροφή των μαθητών στα σχολεία – Ποιες διευθετήσεις θα γίνουν
Θλίψη στην κυπριακή κοινωνία: Απεβίωσε Κύπριος βετεράνος δημοσιογράφος
Κατώτατος μισθός: Έρχονται εξελίξεις – Πότε ανοίγει ο διάλογος και τι αλλάζει από το 2026
Παναπεργία ΑΤΑ: Ταλαιπωρία για χιλιάδες ασθενείς - «Δεν είναι εύκολο να ξαναδώσεις ραντεβού»
Γνωστό εστιατόριο επιστρέφει δυναμικά σε νέο χώρο - Πού θα ανοίξει και η νέα φιλοσοφία της κουζίνας του
Το τελευταίο αντίο στον άτυχο Σπύρο που έχασε τη ζωή του στο θανατηφόρο στον Κάτω Πύργο – Δείτε φωτογραφία
Άννα Βίσση: Η φωτογραφία που δημοσίευσε με τον Έλτον Τζον - «Έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες»

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Μειώθηκαν στεγαστικό επιτόκιο και νέα δάνεια τον Ιούλιο - Αυξήθηκε το καταναλωτικό

 03.09.2025 - 17:54
Επόμενο άρθρο

Θα μπορούσε να είχε γίνει τραγωδία: Προκάλεσε ατύχημα - 33χρονη συνελήφθη με αλκοτέστ-ρεκόρ

 03.09.2025 - 17:27
Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Στο έργο «GSI» (Great Seas Interconnector), που αφορά στη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών που χαρακτήρισε το έργο ως «μη βιώσιμο».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

  •  03.09.2025 - 14:34
Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

Υπ. Εργασίας για ΑΤΑ: Ραντεβού με κοινωνικούς εταίρους εντός των επόμενων ημερών – Αναλυτική τοποθέτηση την επόμενη εβδομάδα

  •  03.09.2025 - 12:20
Η απάντηση Σαββίδη για πιθανή έρευνα στο Βασιλικό - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

Η απάντηση Σαββίδη για πιθανή έρευνα στο Βασιλικό - Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

  •  03.09.2025 - 13:35
Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

Απόπειρα φόνου στην Πύλα: Στο κελί ο 23χρονος - Ποιος ο ρόλος του στην υπόθεση, όσα ακούστηκαν στο Δικαστήριο

  •  03.09.2025 - 12:37
«Συνέλαβαν» έναν από τους δικηγόρους των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

«Συνέλαβαν» έναν από τους δικηγόρους των 5 Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα

  •  03.09.2025 - 13:03
Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

Σκέφτονται να αυξήσουν το επίδομα στέγασης για τα φοιτητικά ενοίκια - Όσα συζητήθηκαν στην Επ. Παιδείας

  •  03.09.2025 - 14:58
Αννίτα Δημητρίου: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιου στην Αμμόχωστο

Αννίτα Δημητρίου: Ανακοίνωσε την υποψηφιότητα του Πάρι Μάρκου ως αριστίνδην υποψήφιου στην Αμμόχωστο

  •  03.09.2025 - 15:32
Η «μάχη της τηλεθέασης» για πρωινά και μεσημεριανά- Ποιοι… σάρωσαν και ποιοι ξύπνησαν με μονοψήφια

Η «μάχη της τηλεθέασης» για πρωινά και μεσημεριανά- Ποιοι… σάρωσαν και ποιοι ξύπνησαν με μονοψήφια

  •  03.09.2025 - 12:48

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα