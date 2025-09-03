Μειώθηκαν στεγαστικό επιτόκιο και νέα δάνεια τον Ιούλιο - Αυξήθηκε το καταναλωτικό

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), τον Ιούλιο του 2025 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση κατά €197,5 εκατομμύρια, στα €445,3 εκ., σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Όλες οι κατηγορίες δανείων παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, με εξαίρεση τα καταναλωτικά δάνεια που παρουσίασαν μικρή αύξηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των μέσων επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου, που δημοσίευσε την Τετάρτη η ΚΤΚ, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 1,08%, σε σύγκριση με 1,13% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοοικονομικές εταιρείες παρουσίασε αύξηση στο 1,21%, σε σύγκριση με 1,18% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκιο δανείων

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε αύξηση στο 7,40%, σε σύγκριση με 7,01% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας μειώθηκε στο 3,87%, σε σύγκριση με 3,95% τον προηγούμενο μήνα.

Η ΚΤΚ σημειώνει ότι το χαρτοφυλάκιο των στεγαστικών δανείων των τραπεζών αποτελείται από διάφορα είδη τέτοιων δανείων, όπως π.χ. δάνεια για πρώτη κατοικία, για εξοχικό κλπ., τα οποία φέρουν διαφορετικό ρίσκο και επιτόκιο.

Αναφέρει ότι η σύσταση του εν λόγω χαρτοφυλακίου μεταβάλλεται από μήνα σε μήνα, με αποτέλεσμα το ύψος του σταθμικού μέσου επιτοκίου να επηρεάζεται από την πιο πάνω μεταβολή, ανεξαρτήτως από τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των επιτοκίων των τραπεζών.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ΚΤΚ, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. παρουσίασε μείωση στο 4,29%, σε σύγκριση με 4,39% τον προηγούμενο μήνα, ενώ το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψε αύξηση στο 4,29%, σε σύγκριση με 4,04% τον προηγούμενο μήνα.

Σύγκριση με υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης

Σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της ευρωζώνης, το ύψος των επιτοκίων δανείων στην Κύπρο είναι κοντά στον αντίστοιχο διάμεσο της Ευρωζώνης, όπως αναφέρει η ΚΤΚ.

Πιο συγκεκριμένα, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς νοικοκυριά ανήλθε τον Ιούλιο 2025 στο 4,05%, σε σύγκριση με 3,96% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Επιπλέον, το επιτόκιο των υφιστάμενων δανείων προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες ανήλθε στο 4,31%, σε σύγκριση με 3,79% για τις χώρες της ευρωζώνης.

Ποσά καθαρών νέων δανείων

Σύμφωνα με την ΚΤΚ, τον Ιούλιο του 2025 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα €445,3 εκατ., (από σύνολο €743,5 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €642,8 εκατ. (από σύνολο €959,5 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τις κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων, τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €24,9 εκατ. (από σύνολο €26,8 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €23,2 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €24,7 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα €125,1 εκατ. (από σύνολο €185,9 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €131,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €186,6 εκατ. νέων δανείων).

Επιπλέον, τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €57,3 εκατ. (από σύνολο €86,9 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €61,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €90,3 εκατ. νέων δανείων).

Τέλος, σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν μείωση στα €230,9 εκατ. (από σύνολο €425,4 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €420,6 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €643,6 εκατ. νέων δανείων).