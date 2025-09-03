Ecommbx
ΔΙΕΘΝΗ

 03.09.2025 - 18:37
Ο Πούτιν δηλώνει έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι: Να έρθει στη Μόσχα, υπάρχει φως στο τέλος του τούνελ

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκαθάρισε ότι είναι διατεθειμένος να συναντηθεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αρκεί η συνάντηση να είναι «καλά προετοιμασμένη», ενώ παράλληλα αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Ρώσος πρόεδρος, απαντώντας σε ερώτηση για το εάν είναι πρόθυμος να έχει απευθείας επαφή με τον Ουκρανό ηγέτη, σημείωσε πως δεν απορρίπτει μια τέτοια πιθανότητα, αλλά τόνισε ότι χρειάζεται να υπάρχει «νόημα» και ουσιαστικό περιεχόμενο στη συνάντηση: «Ποτέ δεν έχω αρνηθεί να το κάνω, εάν οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι συζήτησε το ενδεχόμενο αυτό με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τον ίδιο, του έθεσε το ερώτημα αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση. «Και μάλιστα, ο Ντόναλντ με ρώτησε εάν είναι δυνατόν και είπε πως είναι. Απάντησα: ας έρθει στη Μόσχα» σημείωσε ο Πούτιν.

Παράλληλα,  απαντώντας σε ερώτηση για την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ότι υπάρχει «φως στο τέλος του τούνελ». Σημείωσε ότι αν επικρατήσει η λογική, μπορεί να συμφωνηθεί ένας αποδεκτός τρόπος για το τέλος της σύγκρουσης.

Προσέθεσε ότι και η αμερικανική διοίκηση φαίνεται να έχει την επιθυμία και τη βούληση να βρει μια λύση. Ωστόσο, επανέλαβε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ρωσία θα αναγκαστεί να επιλύσει τους στόχους της μέσω στρατιωτικών ενεργειών

 

Σχετικά με την κατάσταση στο μέτωπο, ο Πούτιν δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν «σε όλα τα μέτωπα» στην Ουκρανία, ενώ εκτίμησε ότι η Ουκρανία δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις. Αντίθετα, πρόσθεσε, προσπαθεί να καλύψει τα κενά της με αναδιοργάνωση των δυνάμεών της.

«Δεν πρέπει να χαλαρώνουμε τώρα, ίσως προετοιμάζουν κάποιες εφεδρείες ή μεγάλες επιθέσεις, αλλά η προκαταρκτική ανάλυση των στρατιωτικών μας εμπειρογνωμόνων λέει ότι ο στρατός της Ουκρανίας δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Κυβέρνηση Μητσοτάκη για GSI: Η Κύπρος να αποσαφηνίσει την στάση της – Το έργο δεν μπορούν να το πληρώσουν μόνο οι Έλληνες φορολογούμενοι

Στο έργο «GSI» (Great Seas Interconnector), που αφορά στη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο, αναφέρθηκε μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αντιπρόεδρος της Ελληνικής κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών που χαρακτήρισε το έργο ως «μη βιώσιμο».

