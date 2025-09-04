Video: «Εκτός ελέγχου, κινούνταν χωρίς φρένα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για το δυστύχημα στην Πορτογαλία

«Καθώς το βαγόνι ετοιμαζόταν να σταματήσει, υπέστη μια μικρή ανατάραξη και οι άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα φυσικά τρόμαξαν. Ήμασταν έτοιμοι να βοηθήσουμε. Αμέσως μετά, είδαμε το τελεφερίκ που ερχόταν από πάνω να κατεβαίνει ανεξέλεγκτα, χωρίς φρένα» δήλωσε στην πορτογαλική εφημερίδα Observador, η Τερέζα ντ'Αβό, που είδε καρέ - καρέ το δυστύχημα να εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια της.

«Όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε μακριά» είπε η Τερέζα ντ'Αβό, για να συμπληρώσει πως το τελεφερίκ Γκλόρια «έπεσε στη στροφή και συνετρίβη σε ένα κτήριο».

Το σημείο του δυστυχήματος στην Πορτογαλία AP Photo/Armando Franca

Μία υπάλληλος καταστήματος κοντά στο τελεφερίκ, άκουσε έναν κρότο και την αναταραχή που ακολούθησε λίγα λεπτά μετά. Ήταν κάτι «ασυνήθιστο για μια τόσο ήσυχη πόλη όπως η Λισαβόνα» όπως αναφέρει. Ξαφνικά, μια τουρίστρια μπήκε στο κατάστημά, κάθισε και άρχισε να κλαίει. Τότε, η εργαζόμενη κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό είχε συμβεί.

«Νιώθω νεκρός μέσα μου»

Ο ιδιοκτήτης ενός καταστήματος, Φαρίντ Σόβρο σκέφτηκε ότι μπορεί να ήταν «έκρηξη». Εγκατέλειψε το μαγαζί του τρέχοντας μόλις άκουσε τις φωνές και είδε καπνό να βγαίνει από το τελεφερίκ Γκλόρια.

«Μόλις άκουσα τον θόρυβο, έτρεξα εκεί, μαζί με έναν οδηγό. Μόλις έφτασα, είδα ένα πτώμα», λέει. «Ποτέ δεν έχω δει τόσους πολλούς νεκρούς μαζί». «Είδα μια γυναίκα να έχει χάσει το ένα της πόδι» ανέφερε για να συμπληρώσει: «Νιώθω νεκρός μέσα μου».

Η αστυνομία έφτασε στο σημείο «μέσα σε πέντε λεπτά», όπως ενημέρωσε η Τερέζα ντ' Αβό και οι προσπάθειες διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως.

«Κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος»

Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο SIC, ένας κάτοικος που περνούσε από το σημείο τη στιγμή του δυστυχήματος, δήλωσε πως το ιστορικό τελεφερίκ προσέκρουσε σε ένα κτήριο καθώς κατέβαινε τον απότομο δρόμο και έχοντας αναπτύξει «πλήρη ταχύτητα».

«Χτύπησε ένα κτήριο με δύναμη και κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος. Δεν είχε φρένα» όπως αποκάλυψε η ίδια. Αυτόπτες μάρτυρες αποκάλυψαν επίσης ότι το σύστημα πέδησης του τελεφερίκ που λειτουργούσε με συρματόσχοινο παρουσίασε βλάβη.

Οι προειδοποιήσεις για το δυστύχημα και οι διαβεβαιώσεις της εταιρείας

Μια πηγή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Λισαβόνας επιβεβαίωσε στο Observador, ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από «καλώδιο που είχε χαλαρώσει» στη δομή του μέσου.

Λίγο μετά το τραγικό δυστύχημα, ο επικεφαλής των συνδικάτων Fectrans και STRUP, κατήγγειλε ότι οι εργαζόμενοι στην Carris είχαν ήδη αναφέρει «έλλειψη τάσης στο καλώδιο στήριξης του τελεφερίκ», η οποία προκαλούσε «δυσκολίες με το ίδιο το σύστημα πέδησης».

Ο πρόεδρος της εταιρείας μεταφορών, Πέδρο Μπογάς έφτασε στο σημείο για να διαβεβαιώσει ότι το πρωτόκολλο συντήρησης του ανελκυστήρα είχε «τηρηθεί σχολαστικά» και ότι είχε πραγματοποιηθεί «τετραετής και ενδιάμεση συντήρηση», καθώς και «εβδομαδιαίες και καθημερινές επιθεωρήσεις». Η εταιρεία εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στα θύματα και τις οικογένειές τους σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποσχέθηκε ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξεύρεση των αιτιών του ατυχήματος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 2018 είχε σημειωθεί ένα αντίστοιχο ατύχημα που, εν αντιθέσει με αυτό, δεν είχε θύματα.

Την υπόθεση έχει αναλάβει η Ομάδα Ανθρωποκτονιών της Δικαστικής Αστυνομίας, με την Εισαγγελία να ξεκινά έρευνα για το περιστατικό στο Τμήμα Δημόσιας Ασφάλειας της Λισαβόνας (DIAP).

Εθνικό πένθος

Για το τραγικό δυστύχημα η πορτογαλική κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος στη χώρα και ο δήμαρχος της Λισαβόνας ανακοίνωσε τριήμερο πένθος στη Λισαβόνα για τους νεκρούς. «Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια σε όλες τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων. Η Λισαβόνα βυθίζεται στο πένθος» δήλωσε ο δήμαρχος.

Να σημειωθεί, πως τουλάχιστον πέντε από τους 18 τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Επτά από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Σάο Χοσέ. Το Νοσοκομείο Σάντα Μαρία και το Νοσοκομείο Σάο Φρανσίσκο Ζαβιέρ παρέλαβαν επίσης τραυματίες.

Σοβαρή η κατάσταση εννέα τραυματιών

Μάχη για τη ζωή τους δίνουν ακόμη 18 επιβάτες, όπως ανακοίνωσανοι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πέντε από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση και ένα παιδί τριών ετών είναι μεταξύ των τραυματιών, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Ινστιτούτο Επειγόντων Περιστατικών της Πορτογαλίας, προσθέτοντας ότι άγνωστος είναι ο αριθμός των τουριστών μεταξύ των τραυματιών, σύμφωνα με το Associated Press.

Ανάμεσα στα συντρίμμια του Γκλόρια, ένας αστυνομικός βρήκε το τρίχρονο παιδί. Ο αστυνομικός, από το Τμήμα Ποινικών Ερευνών, ήταν από τους πρώτους που έφτασαν στο σημείο λίγο μετά το δυστύχημα. Ήταν εκείνος που διέσωσε το παιδί, γερμανικής καταγωγής. Η μητέρα του παιδιού βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο πατέρας υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με το Observador.

Πώς έγινε το δυστύχημα - Η γραμμή που εγκαινιάστηκε το 1885

Ο εκτροχιασμός του τελεφερίκ σημειώθηκε όταν το βαγόνι, που κατέβαινε από το παρατηρητήριο του Σάο Πέδρο ντε Αλκαντάρα προς το Ρεστοραδόρες, εξετράπη της πορείας του και συνετρίβη σε κτήριο.

Η γραμμή, που εγκαινιάστηκε το 1885, συνδέει το κέντρο της Λισαβόνας, κοντά στη Restauradores Square, με την περιοχή Bairro Alto, γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή. Τη λειτουργία της έχει η εταιρεία συγκοινωνιών Carris.

Το τελεφερίκ εγκαινιάστηκε το 1885 και ηλεκτροδοτήθηκε το 1915, είναι εφοδιασμένο με χαλύβδινα καλώδια και μπορεί να μεταφέρει περισσότερα από 40 άτομα, καθήμενα και όρθια. Χρησιμοποιείται επίσης ευρέως από τους κατοίκους της Λισαβόνας, καθώς συνδέει το κέντρο της πόλης, με την περιοχή Μπάιρο Άλτο, γνωστή για τη νυχτερινή της ζωή.

ΠΗΓΗ: CNN.gr