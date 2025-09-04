Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έφτασε ένα ολοκαίνουριο, μαμαδίστικο εστιατόριο με απίστευτη θέα προς βουνό και θάλασσα - Δείτε φωτογραφίες

 04.09.2025 - 11:20
Νόστιμο φαγητό που θυμίζει το σπιτικό μας και… τη μαμά μας.

Κάπως έτσι σκέφτηκαν και τα τρία παιδιά της κυρίας Γιώτας, της μαστόρισσα της κουζίνας στο «Σπιτικό της Γιώτας», η οποία λατρεύει να μαγειρεύει και πάντοτε μαγείρευε για φίλους οι οποίοι λάτρευαν τα φαγητά της και έτσι τα παιδιά της αποφάσισαν να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα, ανοίγοντας τον δικό της χώρο, στον οποίο μάλιστα έδωσαν και το όνομά της.

Δεν είναι δύσκολο να βρεις «Το Σπιτικό της Γιώτας» σε ένα ύψωμα στα αριστερά σου μόλις βγεις από την έξοδο στο Πισσούρι, όμως όταν είσαι κοντά θα σε οδηγήσουν οι μυρωδιές του εστιατορίου που είναι πέρα για πέρα… σπιτικές! Ακόμα πιο σπιτικές τις κάνει η παρουσία της κυρίας Γιώτας, που είναι η μαμά του καθενός και της καθεμίας από τους πελάτες που γεμίζουν ήδη το σπίτι της τις περισσότερες ώρες και μέρες, παρόλο που άνοιξε μόλις πριν από μερικές μέρες (στα μέσα Ιουλίου). Μια μαμά δυναμική και συνάμα τρυφερή, που επιπλέον ξέρει και να μαγειρεύει, βασιζόμενη σε εξαιρετικές πρώτες ύλες.

Εδώ, στο φιλόξενο χώρο της η κυρία Γιώτα, αλλά και όλη η οικογένειά της, που βρίσκεται στο πλευρό της, δίνει καθημερινά όλο το μεράκι της για να φτιάχνει σπιτικά πιάτα με φρέσκα υλικά εποχής.

Ένας μεγάλος χώρος, φωτεινός, με υπέροχη βεράντα και καλή εξυπηρέτηση που καθημερινά, ξεκινώντας από το πρωί, σερβίρει πιάτα που βασίζονται σε ποιοτικά υλικά που βρίσκουμε κάθε εποχή στην αγορά.

Προσφέρει πρόγευμα, μεσημεριανό και βραδινό, επιλέγοντας μέσα από ένα μενού με πιάτα όπως κρέας, ψάρι, μακαρονάδες κ.ά., ενώ στα σπέσιαλ του μενού είναι τα παραδοσιακά της κυρίας Γιώτας, όπως είναι τα μακαρόνια του φούρνου, οι κεφτέδες, τα κουπέπια, στιφάδο, μουσακά κ.λπ.

Πηγή: CheckInCyprus

