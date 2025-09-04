Φρίκη στα κατεχόμενα: Νεκρός παράτυπος μετανάστης από ασφυξία σε φορτηγό - Πέταξαν το σώμα του έξω από νοσοκομείο

Σύμφωνα με τον τ/κ Τύπο (Haber Kıbrıs), o άντρας πέθανε από ασφυξία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ενώ οι διακινητές, αντιλαμβανόμενοι τον θάνατό του, εγκατέλειψαν το σώμα μπροστά σε ιδιωτικό νοσοκομείο και εξαφανίστηκαν.

Η «αστυνομία» στα κατεχόμενα εντόπισε το όχημα που χρησιμοποιήθηκε και συνέλαβε δύο άτομα, τους Emrah Ö. και Cihangir K., οι οποίοι θεωρούνται εμπλεκόμενοι στην υπόθεση. Οι ύποπτοι αναμένεται να οδηγηθούν αύριο ενώπιον του «Επαρχιακού Δικαστηρίου Κερύνειας» με την κατηγορία της εμπορίας ανθρώπων.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες, με τις «αρχές» να αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο για νέες συλλήψεις.