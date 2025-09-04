Ecommbx
Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΏρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 15χρονης στη Λεμεσό - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 15χρονης στη Λεμεσό - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

 04.09.2025 - 21:06
Ώρες αγωνίας: Χάθηκαν τα ίχνη 15χρονης στη Λεμεσό - Φωτογραφία της στη δημοσιότητα

    Η Ατιλέ Μεχμέτ, 15 ετών, απουσιάζει από την οικία της, στη Λεμεσό, από το πρωί της Πέμπτης, 04/09/2025.

Η 15χρονη περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.50μ. περίπου, με καστανόξανθα μακριά μαλλιά και γαλαζοπράσινα μάτια. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μαύρο κολάν παντελόνι και κόκκινη φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στο τηλέφωνο 25-805057 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών
Νέα διαμερίσματα στον Στρόβολο μετά από χρηματοδότηση του ΚΟΑΓ - Πότε ξεκινά η ανέγερσή τους
«Ο γάρος της ημέρας»: Ολόκληρο χωράφι…το άφησε διαγώνια στο πεζοδρόμιο – Απίστευτο «parking» - Δείτε φωτογραφία  
Πέθανε ο Ανδρέας Χριστοδούλου - Πότε θα γίνει η κηδεία και η παράκληση της οικογένειας - Δείτε φωτογραφία
Μαχαιρώματα στη Λεμεσό: Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο 28χρονος – Συνελήφθη 23χρονος
Η Κλέλια Ανδριολάτου φωτογραφήθηκε ξαπλωμένη με το μαγιό της

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Χωρίς αλλαγή το πλάνο για απεργία μετά τη συνάντηση Υπουργού-συντεχνιών για ΑΤΑ

 04.09.2025 - 20:58
Επόμενο άρθρο

Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

 04.09.2025 - 21:17
Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

Ανάλυση: Κυβέρνηση του ενός: Η διαχείριση της φωτιάς με... εργαλεία επικοινωνίας

  •  04.09.2025 - 14:06
Χωρίς αλλαγή το πλάνο για απεργία μετά τη συνάντηση Υπουργού-συντεχνιών για ΑΤΑ

Χωρίς αλλαγή το πλάνο για απεργία μετά τη συνάντηση Υπουργού-συντεχνιών για ΑΤΑ

  •  04.09.2025 - 20:58
Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

Μέλη Κογκρέσου ΗΠΑ ζητούν παρέμβαση Ρούμπιο για απελευθέρωση πέντε Ελληνοκυπρίων

  •  04.09.2025 - 21:17
Το Βασιλικό σε αδιέξοδο: Η κοινοπραξία απαντά – Με καθυστέρηση καταβλήθηκαν €60εκ, επέβαλαν επιπλέον έργα

Το Βασιλικό σε αδιέξοδο: Η κοινοπραξία απαντά – Με καθυστέρηση καταβλήθηκαν €60εκ, επέβαλαν επιπλέον έργα

  •  04.09.2025 - 12:52
Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

Θλίψη στην παγκόσμια μόδα - Πέθανε ο θρύλος της μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι σε ηλικία 91 ετών

  •  04.09.2025 - 16:23
Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον GSI - Δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας

Επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για τον GSI - Δεν θέλει να θέσει σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας

  •  04.09.2025 - 14:00
ΥΠΟΙΚ: Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους καταθέτες από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης - Το συνολικό ποσό και οι δικαιούχοι

ΥΠΟΙΚ: Δεύτερη δόση για τους κουρεμένους καταθέτες από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης - Το συνολικό ποσό και οι δικαιούχοι

  •  04.09.2025 - 15:57
Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ: Δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους - Το βίντεο από τη φωτογράφηση

Στέφανος Μιχαήλ και η Νάταλι Κάτερ: Δημοσίευσαν φωτογραφίες από τον γάμο τους - Το βίντεο από τη φωτογράφηση

  •  04.09.2025 - 14:53

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα