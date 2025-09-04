Ecommbx
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς αλλαγή το πλάνο για απεργία μετά τη συνάντηση Υπουργού-συντεχνιών για ΑΤΑ

 04.09.2025 - 20:58
Χωρίς αλλαγή το πλάνο για απεργία μετά τη συνάντηση Υπουργού-συντεχνιών για ΑΤΑ

Δυόμιση περίπου ώρες διήρκησε η συνάντηση που είχαν το απόγευμα ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιάννης Παναγιώτου, και οι εκπρόσωποι των συντεχνιών για το θέμα της ΑΤΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, οι συντεχνίες έθεσαν και πάλι στον Υπουργό το πλαίσιο των αιτημάτων τους, χωρίς να υποχωρούν στο θέμα της διατήρησης της φιλοσοφίας της ΑΤΑ και της πλήρους αποκατάστασής της. Κατ’ επέκταση ο σχεδιασμός για την απεργιακή κινητοποίηση της 11ης Σεπτεμβρίου δεν διαφοροποιείται, όπως αναφέρθηκε στο πρακτορείο.

Ο Υπουργός Εργασίας αναμένεται να έχει συνάντηση το πρωί της Παρασκευής, στις 9:00 π.μ., με τις εργοδοτικές οργανώσεις για το ίδιο θέμα.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Σε μια περίοδο που η χώρα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών, η κυβέρνηση επέλεξε να απαντήσει... με απολογισμούς.

